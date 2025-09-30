Петербургский ЗакС не будет продлевать мораторий на закон о КРТ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга не будет продлевать мораторий на закон о Комплексном развитии территорий. Проект могут рассмотреть в парламенте в осеннюю сессию, заявил спикер Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда».

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский (в центре)

Председатель городского парламента заявил, что заседание общественного штаба по вопросам КРТ планируется провести 16 октября. Обсуждение программы намечено на осеннюю сессию, чтобы не продлевать мораторий.

«Мы подведем итоги, ведь проделана большая работа, есть серьезный результат, который еще раньше казался недостижимым. Это наша общая победа. Нужно посмотреть на возможности, которые у нас появились сейчас и их использовать»,— заявил господин Бельский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный предлагают наделить правом выбора юрлица оператором КРТ.

Татьяна Титаева