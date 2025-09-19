Смольный предлагают наделить правом выбора юрлица оператором КРТ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание Санкт-Петербурга проект закона о наделении правительства города правом определения юридического лица оператором комплексного развития территории (КРТ). Документ появился на сайте городского парламента.

Изменения предлагают внести в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Градостроительный кодекс РФ дополнен положением, которое определяет порядок реализации решения о КРТ оператором комплексного развития территории. Им может стать юрлицо, учрежденное субъектом РФ. В уставном капитале организации или дочернего общества доля региона должна составлять более 50%.

Законопроектом предлагает наделить правительство Петербурга полномочием по определению юридического лица оператором КРТ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на площади 320 га в Шушарах по программе КРТ могут построить 4 млн кв. м жилья.

Татьяна Титаева