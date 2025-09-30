Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, что Украина готовит в Польше «новую резонансную провокацию». По версии СВР, Киев хочет осуществить инсценировку с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), которая якобы состоит из военнослужащих России и Белоруссии.

По данным СВР, в инсценировке примут участие бойцы из «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и белорусского «полка им. К. Калиновского» (признан в Белоруссии террористической организацией; признан в РФ террористической организацией и запрещен). Во время операции участники ДРГ могут дать признательные показания, «изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше».

Российская разведка считает, что Киев хочет «втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой». «Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс»,— утверждают в пресс-службе СВР.

СВР неоднократно публиковала информацию о готовящихся Украиной провокациях. В июне российская разведка говорила, что Украина совместно с Европой готовит несколько провокаций против России, в том числе в акватории Балтийского моря. В МИД РФ сказали, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в регионе.