Служба внешней разведки предупредила о провокациях Украины и Европы против РФ

Украина совместно с Европой готовит несколько провокаций против России, в том числе в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ. По данным СВР, украинцы преследуют цель добиться эскалации конфликта, сорвать рос­сийско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения военной помощи Киеву.

«СВР России располагает сведениями о подготовке британ­ско-украинским террористическим тандемом новых диверсий»,— говорится в сообщении, размещенном пресс-бюро СВР.

Один из сце­нариев предполагает инсценировку якобы российской торпед­ной атаки на корабль ВМС США, сообщают в СВР. Там утверждают, что для осуществления данного сценария украинская сторона уже передала британцам торпеды советско­го или российского производства. «Планируется, что часть из них взорвется на безопасном расстоянии от американского корабля, а одна не сработает и будет представлена общественности в качестве до­казательства злонамеренной активности России»,— утверждают в спецслужбе.

Другой украинско-британский сценарий состоит в том, чтобы «совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для ди­версий на международном морском пути».

В СВР утверждают, что британские спецслужбы тесно сотрудничают с украинскими. «Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разра­боткой и оперативным обеспечением операций занимается бри­танская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агенту­ра»,— говорится в сообщении пресс-бюро.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в апреле предупреждал, что британские власти могут осуществить провокации против России в любой стране.

Анастасия Домбицкая