Служба внешней разведки предупредила о провокациях Украины и Европы против РФ
Украина совместно с Европой готовит несколько провокаций против России, в том числе в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ. По данным СВР, украинцы преследуют цель добиться эскалации конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения военной помощи Киеву.
«СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий»,— говорится в сообщении, размещенном пресс-бюро СВР.
Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США, сообщают в СВР. Там утверждают, что для осуществления данного сценария украинская сторона уже передала британцам торпеды советского или российского производства. «Планируется, что часть из них взорвется на безопасном расстоянии от американского корабля, а одна не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства злонамеренной активности России»,— утверждают в спецслужбе.
Другой украинско-британский сценарий состоит в том, чтобы «совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути».
В СВР утверждают, что британские спецслужбы тесно сотрудничают с украинскими. «Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура»,— говорится в сообщении пресс-бюро.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в апреле предупреждал, что британские власти могут осуществить провокации против России в любой стране.