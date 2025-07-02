Грушко рассказал, как Россия противостоит НАТО в регионе Балтийского моря

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в регионе Балтийского моря. По его словам, для этого РФ укрепляет возможности флота, береговой обороны, воссоздала два военных округа и заключила соглашение о гарантиях безопасности России и Белоруссии, которое предусматривает размещение ядерного оружия на территории страны-соседа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Еще раз подчеркну, этот регион превращен в зону острого военного соперничества и это очень опасная вещь,— отметил господин Грушко в эфире телеканала "Россия-24" (цитата по ТАСС). — Хорошо известно, что мы принимаем все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороны».

Замглавы МИД указал, что Россия «будет во всеоружии и не допустит того, чтобы НАТО могла проецировать силу с балтийского, северного, направления».

В начале июня на юге Балтики начались учения НАТО Baltops-2025 с участием около 50 кораблей альянса. Александр Грушко назвал эти маневры «крайне провокационными» и подготовкой к возможному военному столкновению с Россией. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев также сообщал о провокациях в отношении России в регионе. По его словам, западные страны, включая Швецию и Финляндию, пытаются лишить Россию выхода к Балтийскому морю, стремятся превратить его во «внутреннее море» НАТО.

Интервью Николая Патрушева «Ъ» читайте здесь.

Анастасия Домбицкая