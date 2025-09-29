Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в районе села Казинка Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, глава поселения и бойцы теробороны передали раненых бригадам скорой помощи. Медики везут их в Валуйскую центральную райбольницу. У мирной жительницы предварительно диагностировали множественные осколочные ранения лица и рук, а также перелом кисти, у второго пострадавшего — открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения ног. Оба в тяжелом состоянии.

Транспортное средство повреждено.

Накануне Белгород подвергся двум ракетным обстрелам, из-за чего в облцентре и пригородном Белгородском районе были серьезные перебои с электричеством. За ночь аварийные бригады практически полностью восстановили электроснабжение, что позволило начать работу школ и детсадов в обычном режиме.

Алина Морозова