Два человека погибли и 13 пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали четыре региона Черноземья с помощью как минимум 120 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего БПЛА выпустили по Белгородской области — 64. Еще 32 дрона использовали для атак по Курской области, 21 — по Воронежской области, три — по Орловской.

В Белгородской области за прошедшие выходные при обстрелах два человека погибли и 12 были ранены. Также разрушения получили 29 частных домов и квартир, 58 транспортных средств. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ задействовали для ударов по региону как минимум 254 беспилотника и 73 боеприпаса.

Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что 27 сентября в результате атаки FPV-дрона у частного дома в селе Мокрушине Беловского района пострадал 63-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой голени. Был доставлен в областную больницу.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении над регионом порядка 16 беспилотников. В результате атаки в ночь на 29 сентября был поврежден один частный дом. Пострадавших нет.

В Орловской области, по данным губернатора Андрея Клычкова, ликвидировали три БПЛА. Последствий не установлено.

На прошлых выходных при обстрелах Черноземья погибли три человека, 16 пострадали.

Алина Морозова