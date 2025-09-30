WP: военные в США напуганы «недальновидными» планами Трампа и Хегсета

Американские военачальники всерьез обеспокоены взглядами администрации Дональда Трампа на оборонную стратегию США и выбором внешнеполитических приоритетов, пишет The Washington Post (WP).

Глава Пентагона Пит Хегсет (слева)

Фото: Oliver Contreras / AFP / East News

Фото: Oliver Contreras / AFP / East News

По словам трех источников газеты, знакомых с ситуацией, проект новой оборонной стратегии представили широкому кругу военных руководителей, и те отреагировали на документ необычайно резко. Среди тех, кто выступает с критикой в адрес министра обороны Пита Хегсета и Дональда Трампа, оказался председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Больше всего военных беспокоит уверенность господина Хегсета в том, что Пентагон должен сосредоточиться на внутренних проблемах США, а не разрешении конфликтов по всему миру и соперничестве с Китаем. Некоторые военачальники считают оборонную стратегию «недальновидной» и «нерелевантной», пишет WP.

«Министр Хегсет поручил разработать стратегию национальной обороны, которая будет направлена на реализацию разумной программы президента Трампа "Америка прежде всего",— прокомментировал информацию WP представитель Пентагона Шон Парнелл.— Этот процесс все еще продолжается».

Сегодня глава Пентагона встретится с сотнями американских генералов и адмиралов в штате Вирджиния. Источники WP подчеркивают, что даже ключевые руководители не понимают, «какова причина встречи». Дональд Трамп объяснял, что встреча нацелена на укрепление боевого духа военачальников.

Кирилл Сарханянц