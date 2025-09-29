Трамп: встреча Хегсета с генералами нацелена на укрепление боевого духа

Президент США Дональд Трамп примет участие в предстоящей 30 сентября встрече с сотнями американских генералов и адмиралов в штате Вирджиния. По его словам, целью встречи является укрепление боевого духа военных лидеров и демонстрация им уважения.

«В этом все и дело, в духе воинского единства. Пришло время кому-то сделать это»,— сказал господин Трамп агентству Reuters.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что военный министр США Пит Хегсет вызвал генералов и адмиралов без объяснения причин, что вызвало «смятение и тревогу» среди военачальников. Источники издания подчеркнули, что даже ключевые руководители не понимают, «какова причина встречи».

С момента вступления в должность Пит Хегсет уже отправил в отставку ряд высокопоставленных генералов. Ранее в Пентагоне сообщалось о «тотальном хаосе» из-за скандалов, связанных с утечками данных, и увольнений.