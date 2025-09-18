Охранника петербургской школы приговорили к пяти годам за дискредитацию ВС РФ

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего охранника школы № 443 Александра Глушина к пяти годам лишения свободы по делу о фейках об армии (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК). В ходе разбирательств Глушин частично признал вину, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, 3 апреля 2022 года Глушин опубликовал пост в соцсети «ВКонтакте», содержащий заведомо ложные сведения с негативной информацией о ВС РФ с целью пропаганды своей негативной оценки использования армии России в ходе СВО.

По данным MR7, поводом для уголовного преследования Александра Глушина стала публикация события в Буче. Подсудимый настаивал, что не знал о недостоверности содержащейся в посте информации, обнаружил ее в той же социальной сети и был уверен, что ложное сообщение во «ВКонтакте» было бы заблокировано.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржца отправили под домашний арест за фейки об армии и власти.

Артемий Чулков