В ЕС обсуждают способ использовать доходы от активов России в обход Венгрии

В Евросоюзе обсуждают, как использовать замороженные российские активы для выдачи кредитов Украине. При этом ЕС хочет избежать вето со стороны Венгрии, которая покупает нефть из России и не поддерживает антироссийские инициативы союза, пишет Reuters со ссылкой на близких к делу чиновников.

Как сообщили источники агентства, ЕС хочет выдать новый кредит Украине через замену российских активов, которые не приносят больших доходов. Вместо них ЕК выпустит бескупонные облигации. Облигации будут иметь гарантии либо от всех стран ЕС, либо только от тех, кто готов участвовать. Бумаги будут продавать Киеву через специальную компанию, что позволит не получать согласие Венгрии на финансовую поддержку Украины.

Источники агентства сообщили, что новый план разрабатывают страны «коалиции желающих», а не все 27 стран-участниц ЕС. Пока страны лишь предварительно обсудили детали нового кредита Украине, точная сумма остается неясной.

Проект связан с инициативой председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она предложила не конфисковать российские активы, а использовать доход от них для выдачи кредита Украине. Такие выплаты она назвала «репарациями».

Всего страны ЕС и G7 «заморозили» около €280 млрд активов России. Это почти половина валютных резервов страны. В ЕС находится более €200 млрд российских активов. До сих пор в странах ЕС не нашли законных оснований для конфискации этих средств из-за опасений по поводу позиций евро как резервной валюты.