От принуждения до вымогательства — восемь лет

Четвертый кассационный суд направил в Ростовский облсуд на повторное рассмотрение дело бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Сергея Фурсы. Восемь лет назад он якобы, аргументируя своими связями, угрожал кубанскому предпринимателю арестом и уничтожением его бизнеса. Тогда уголовное дело о принуждении было закрыто за отсутствием состава преступления. Сейчас прокуратура настаивает на том, что действия господина Фурсы попадают под более тяжкую статью — вымогательство. Юристы считают, что следствию ничего не мешает возбудить отдельное производство по новой квалификации.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление заместителя прокурора Ростовской области Сергея Капитонова о пересмотре апелляционного постановления Ростовского областного суда от 26 мая 2025 года по делу бывшего депутата Заксобрания Краснодарского края. Согласно данным из судебной картотеки, речь идет о 55-летнем Сергее Фурсе, члене комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан ЗСК пятого созыва (2012–2017).

Гособвинитель сумел оспорить апелляционное постановление облсуда, который оставил без удовлетворения ходатайство Генпрокуратуры РФ, требующей возобновить расследование уголовного дела против бывшего краснодарского парламентария. Господин Фурса подозревался в принуждении к совершению сделки под угрозой уничтожения имущества и прекращения коммерческой деятельности предприятия (ч. 1 ст. 179 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — до двух лет лишения свободы.

Как говорится в материалах дела, в следственные органы обратился бизнесмен и сообщил, что в 2015 году действующий депутат Заксобрания Кубани, который действовал якобы в интересах третьих лиц, требовал от него передать право собственности на участок площадью 14 982 кв. м, с возведенными на нем сооружениями и производством. По информации пресс-службы Четвертого кассационного суда, речь идет об одной из строительно-монтажных организаций Краснодарского края.

По данным следствия, парламентарий высказывал в адрес собеседника угрозы, что в случае отказа он якобы воспользуется своими возможностями и связями и привлечет несговорчивого оппонента к уголовной ответственности. Также парламентарий якобы угрожал бизнесмену налоговыми и процессуальными проверками, арестом банковских счетов, имущества и сносом объектов предприятия.

29 февраля 2016 года предприниматель обратился в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области с заявлением о совершении в отношении него преступления. По результатам расследования 23 ноября 2017 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ. «Основанием принятого решения послужил вывод следователя об отсутствии в действиях фигуранта обязательного признака преступления — угроз применения насилия, а также уничтожения или повреждения имущества»,— говорится в постановлении Четвертого кассационного суда.

По ходатайству прокуратуры решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в 2025 году уголовное дело вновь возобновили. Однако в мае 2025 года Ростовский областной суд отменил решение суда первой инстанции и постановил отказать в заявленном ходатайстве, сославшись на истечение срока давности по инкриминируемой статье УК РФ.

«В суде кассационной инстанции прокуратура настаивала на отмене ранее принятого судебного акта, так как, по ее мнению, в действиях экс-депутата имеются признаки более тяжкого преступления — вымогательства, срок давности по которому в настоящее время не истек: в 2015 году мужчина, используя свой высокий статус, под угрозой разорения и уничтожения бизнеса принуждал директора строительно-монтажной организации продать ему предприятие вместе с земельным участком за 30 млн руб., тогда как рыночная стоимость объекта по состоянию на 2015 год составляла не менее 90 млн руб.»,— рассказали в кассационной инстанции.

Согласившись с доводами прокуратуры о ненадлежащей оценке апелляционным судом материалов предварительного следствия, что существенно повлияло на исход дела, Четвертый кассационный суд отменил ранее вынесенное постановление и направил дело на повторное рассмотрение в тот же суд, но уже иным составом.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ноябре 2022 года в эфире телепрограммы «Вести. Дежурная часть» вышел сюжет о действиях экс-депутата Фурсы, который якобы при помощи кубанских судей лишал бизнеса предпринимателей Краснодарского края. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Как сообщали тогда в пресс-службе СКР, экс-депутат, чье имя не называлось, заключал с предпринимателями договоры, после чего через суд добивался прекращения деятельности контрагентов. Впоследствии эти предприятия якобы были обанкрочены. В ведомстве отмечали, что бизнесмену, возможно, помогала региональная экс-судья. Предприниматели, по данным СКР, обращались с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, но уголовные дела возбуждены не были. Также в Следственном комитете сообщили, что начальником службы безопасности у бывшего депутата работал экс-начальник УМВД по Новороссийску, который помогал ему избежать привлечения к уголовной ответственности, используя связи в правоохранительных органах. Александр Бастрыкин поручил тогда доложить о ситуации главе СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову. В региональном управлении начали процессуальную проверку, о результатах которой до сих пор ничего не известно.

В декабре 2022 года, как писал «Ъ-Кубань», Сергей Фурса подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании морального вреда к фермеру Евгению Арданкину. Спор был связан с видеороликами, опубликованными в соцсетях, в которых автор высказывал личную оценку земельных сделок, заключенных в Динском районе Кубани. Господин Фурса просил суд признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, размещенные в интернете, а также обязать ответчика удалить и опровергнуть эту информацию. Кроме того, экс-депутат планировал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб. Суд в иске отказал.

В октябре того же года несколько фермеров из Динского района записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили расследовать, по их мнению, незаконный захват принадлежащих им земель агрохолдингом «Васюринский», правообладателем которого является Сергей Фурса. Среди якобы пострадавших аграриев указан господин Арданкин.

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и Партнеры» Дмитрий Горбунов, комментируя «Ъ-Кубань» перспективы возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Фурсы в связи с требованием гособвинения, не совсем согласился с постановлением кассационного суда. «Если сроки истекли по делу по более мягкой квалификации, то ничего не мешает прекратить его в этой конфигурации и возбудить новое по должной квалификации, где срок давности не истек. Фактически от хождения материалов дела туда-сюда ничего не меняется, кроме того, что срок давности и по более тяжкой статье истекает»,— резюмировал юрист.

Дмитрий Михеенко