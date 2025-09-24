Зеленый сток-сигнал

Планомерный рост спроса на авторынке и пересмотр подхода к формированию стоков к осени разгрузили запасы новых легковых автомобилей. Повторному затовариванию будут препятствовать изменение расчета утильсбора и, как следствие, снижение импорта. Окончательно к норме стоки могут прийти к началу 2026 года.

Ситуация с затовариванием на российском авторынке, возникшая в конце прошлого года, стабилизируется, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры и эксперты. Совокупные запасы новых легковых машин, по подсчетам участников отрасли, не превышают 350 тыс. штук. В январе, по разным оценкам, стоки составляли 600–700 тыс. автомобилей. К октябрю, прогнозирует директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов, показатель может снизиться до 280–300 тыс. штук. Этому будут способствовать растущий в последние месяцы спрос и новости о предстоящем изменении расчета утильсбора, считает топ-менеджер. С 1 ноября утильсбор может учитывать и мощность двигателя, что грозит ростом цен на некоторые модели на 2 млн руб. (см. “Ъ” от 14 сентября).

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев уверен, что говорить о затоваренности рынка уже не приходится: запасы импортеров и дилеров сократились до разумных значений и соответствуют текущему спросу. Господин Иванов добавляет, что по некоторым брендам фиксируется определенный дефицит — например, по китайскому Jetour. «Это носит скорее точечный характер и не ведет к росту цен, поскольку спрос перераспределяется в пользу сопоставимых брендов»,— уточняет он.

Объем автомобильных стоков, по подсчетам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), находится на уровне примерно трех месяцев продаж. «Это ближе к верхней границе нормы»,— отмечают в ассоциации, впрочем, добавляя, что говорить о полном снятии проблемы затоваренности пока рано. Ситуация стала стабильнее по сравнению с началом года, но запасы все еще оказывают давление на бизнес-модель дилеров, говорят в РОАД.

В стандартном сценарии склады не должны превышать двухмесячного объема, уточняет гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, а с учетом нынешней стоимости денег — даже меньше. «Рынок затоварен автомобилями 2024 года в том числе. Сокращение товарных остатков на 30–40 тыс. штук в месяц при текущем уровне складов — это продажи 8–12 месяцев»,— говорит господин Ольховский. Собеседники “Ъ” объясняют отличия оценок дилеров разной ситуацией по брендам и сегментам.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков также напоминает о проблеме стоков автомобилей прошлого года выпуска. По подсчетам эксперта, к началу сентября их объем составляет примерно 135–140 тыс. штук. «Для сентября это много»,— уверен он. Если смотреть на аналогичную осеннюю картину рынка прошлых лет, рассуждает господин Целиков, то подобный размер прошлогодних товарных запасов наблюдался лишь в 2009 году. Больше всего новых прошлогодних автомобилей в 2025 году, по оценке эксперта, привез Changan (37,9 тыс. штук). Также среди брендов с максимальным уровнем продаж прошлогодних машин — FAW, Knewstar, Kaiyi, Hongqi, Omoda, BAIC, Exeed, Jetour, Soueast, Wey, Aito, Geely, JAC и Tank. А у Belgee, Lada, Voyah, Chery, «Москвича» и УАЗа эта доля минимальна, уточняет Сергей Целиков.

Риски повторного затоваривания, вероятно, будут ограничены предстоящими изменениями методики расчета утильсбора, рассуждают в РОАД. По мнению господина Тюктеева, импорт автомобилей на фоне нововведений может сократиться на 15%. Привозить больше автомобилей, чем можно продать за два месяца, не имеет смысла, добавляет Андрей Ольховский. Источник “Ъ” поясняет, что компании не успеют резко перестроить логистику и нарастить импорт: в случае принятия проекта постановления Минпромторга новые правила вступят в силу с 1 ноября, а стандартное «плечо» поставок — три-четыре месяца. Впрочем, Николай Иванов считает, что некоторые игроки все же попытаются ввезти в Россию больше машин, которые подпадают под новую формулу расчета утильсбора.

Снижение автомобильных стоков продолжится, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, при этом до дефицита не дойдет: в случае роста продаж, в том числе на фоне пересмотра расчета утильсбора, 2026 год может начаться с низкого спроса. Господин Ольховский полагает, что излишняя затоваренность складов сохранится и на начало следующего года. Николай Иванов, напротив, прогнозирует, что в 2026 год российский авторынок войдет с нормальным состоянием запасов дилеров и импортеров. «Была пересмотрена сама стратегия формирования стоков, и производители учли это при планировании. Дилеры, в свою очередь, тоже более взвешенно будут подходить к запасам»,— отмечает он.

Наталия Мирошниченко