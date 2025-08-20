Кэптивным МФО недолго радоваться

В условиях снижения выдач независимых микрофинансовых организаций (МФО) их кэптивные конкуренты, связанные с банками и маркетплейсами, показывают рост. Это преимущество обеспечивает доступ к дешевому фондированию и генерации трафика внутри экосистем. Однако эксперты прогнозируют, что регулятивные ограничения в скором времени нивелируют это превосходство. В результате темпы роста кэптивных МФО замедлятся, а их доля на рынке перестанет расти.

Выдачи займов независимых коммерческих МФО (не связанных с банками или маркетплейсами) во втором квартале составили 136 млрд руб., показав снижение второй квартал подряд. Во втором квартале оно составило 1,4% к первому кварталу, следует из данных СРО «МиР». При этом растет выдача займов МФО банков и маркетплейсов. Объем выдачи у данных МФО во втором квартале составил 226 млрд руб. (+19% к первому кварталу). Вместе с тем портфель МФО банков и маркетплейсов показал прирост в 10,6% (253,3 млрд руб.) к первому кварталу.

Снижение выдач при росте портфеля произошло на фоне увеличения доли займов на более длительный срок и на большие суммы, отмечают в СРО «МиР». Данную тенденцию подтверждают в независимых МФК. Так, у МФК «Саммит» объем выдачи во втором квартале 2025 года составил около 2,2 млрд руб., что на 14% меньше, чем во втором квартале 2024 года, а объем портфеля — 3,7 млрд руб., что на 18% выше, чем во втором квартале 2024 года. Компания «Джой Мани» в первом полугодии 2025 года увеличила долю выдач в среднесрочных займах до 27% от общего портфеля. В МФК «Лайм-Займ» объем выдач в первом и втором кварталах оказался на сопоставимом уровне (в целом в первом полугодии 2025 года объем выдачи — 6,2 млрд руб.). Вместе с тем в МФК «Займер» объем выдачи займов во втором квартале составил 15,2 млрд руб., показав рост на 2,3% к первому кварталу.

В МКК «А Деньги» (входит в группу Альфа-банка) во втором квартале объем выданных займов вырос на 25% и составил 17,7 млрд руб. При этом в Wildberries & Russ (РВБ) отметили, что в их дочерней компании (МКК «ВБ Финанс») объем займов во втором квартале вырос, но темпы роста замедляются. Пока займы «ВБ Финанс» доступны только бизнесу, покупатели же пользуются сервисом небанковских рассрочек.

858 действующих МФО состоят в реестре Банка России по состоянию на 18 августа.

В целом разница в темпах прироста портфеля независимых МФО и МФО банков и маркетплейсов объясняется тем, что последние развиваются за счет отказного трафика и покупателей на площадках, в то время как коммерческие МФО — за счет повторных клиентов, в платежеспособности которых они уверены, отмечают в СРО «МиР». Кроме того, кэптивные МФО банков и маркетплейсов «имеют доступ к более дешевому фондированию со стороны материнских компаний, что уже создает им существенное преимущество перед рыночными МФО», отмечает директор по рискам МФК «Джой Мани» Мария Копыловская. «Одновременно МФО маркетплейсов находятся на относительно ранней стадии развития, а также имеют более широкие возможности выдавать кредиты онлайн, что позволяет им наращивать быстро портфель за счет низкой базы и продаж самих маркетплейсов»,— отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Гендиректор «А Деньги» Олег Гришин прогнозирует, что начнется усиление конкуренции между банковскими МФО и МФО маркетплейсов.

«Независимые коммерческие и кэптивные МФО используют разные модели работы (как в части продуктовой линейки, так и в части маркетинга)»,— говорит Елена Малышева. По ее словам, в займах физлицам МФО маркетплейсов в скором времени могут занять нишу коротких займов (до 30 дней), из которой уходят независимые МФО и POS (здесь они будут конкурировать в основном с банковскими МФО). Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров отмечает, что рост бизнеса в компании обусловлен в том числе вводом новых продуктов—аналогов банковских: среднесрочных займов, «товарных» PОS, виртуальной карты с кредитным лимитом.

При этом на рынке МФО сохраняется высокая доля отказов на выдачу займов.

По данным СРО «МиР», в 2025 году порядка 80% заявок от первичных клиентов получают отказ и 30% среди повторных. Ключевую роль в росте отказов на рынке играют более жесткие риск-политики компаний, которые обусловлены в первую очередь ужесточением макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачи клиентам с высокой долговой нагрузкой, отмечает главный управляющий директор ГК Lime Credit Group Олеся Киселева.

По мнению Елены Малышевой, выдачи независимых МФО дальше будут расти, но уже равномерно, без резких скачков. При этом, возможно, это будет происходить за счет увеличения сумм займов, а не за счет равнозначного роста их количества. Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что текущее преимущество МФО банков и маркетплейсов в виде доступа к дешевому фондированию и генерации трафика будет нивелировано регулятивными ограничениями, в результате чего их доля на рынке перестанет расти в течение полугода-года.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева