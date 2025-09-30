Квартирам не хватает накоплений

Жители крупнейших городов России могут накопить первоначальный взнос в требуемом банками размере в 20% для покупки однокомнатной готовой квартиры, отложив 14 среднемесячных зарплат. Это меньше, чем годом ранее, когда копить требовалось в среднем 15 месяцев. Дольше всего откладывать деньги придется в Сочи и Севастополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для того чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для заключения сделки на вторичном рынке недвижимости, жителям крупных городов нужно полностью отложить в среднем 14 зарплат, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». За год, по данным аналитиков сервиса, этот показатель сократился на 6,7%. Год назад накопить нужную сумму можно было, отложив 15 средних зарплат.

Требуемая банками от заемщиков минимальная сумма первоначального взноса по ипотеке при покупке готовой однокомнатной квартиры — 20%, или, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», в среднем 710 тыс. руб. для крупных городов страны. Эксперты констатируют, что небольшой рост доступности связан с тем, что средние зарплаты в последние 12 месяцев росли быстрее, чем цены на жилье: 14% против 7%. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин также отмечает, что сейчас проще накопить на первоначальный взнос для покупки жилья, чем годом ранее.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева зафиксировала увеличение доступности жилья в первом полугодии 2025 года. По его итогам, медианный срок, за который семья может накопить на приобретение базовой квартиры, откладывая все доходы, составил три года два месяца, сократившись на 9,3% относительно 2024 года. Эксперт напоминает, что доступность жилья в целом сокращалась с 2020 по 2023 год, после чего начала постепенно расти.

Спрос на вторичное жилье остается сдержанным последние два года из-за высокой стоимости заемных средств. Согласно данным Росреестра, которые приводят аналитики «Авито Недвижимости», в августе в России было заключено 146 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья. Показатель сократился на 3% к июлю и на 1% к августу прошлого года. Партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской считает, что общее ослабление спроса оказывает существенное давление на цены на готовое жилье.

Согласно «ЦИАН.Аналитике», среди городов-миллионников заметнее всего срок, за который можно накопить на ипотеку на вторичное жилье, за год сократился в Волгограде — с 15 до 13 месяцев. В Казани эксперты зафиксировали снижение с 21 до 19 месяцев. Для того чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, планирующим купить однокомнатную квартиру потребуется 831 тыс. руб. и 1,6 млн руб. соответственно.

Срок накопления первоначального взноса* на покупку готовой однокомнатной квартиры в российских городах-миллионниках Выйти из полноэкранного режима Город Размер взноса в 2025 году (тыс. руб.) Число среднегородских зарплат в сентябре 2024 года Число среднегородских зарплат в сентябре 2025 года Москва 2852 19 20 Санкт-Петербург 1937 20 20 Казань 1641 21 19 Нижний Новгород 1274 16 15 Екатеринбург 1223 14 13 Краснодар 1129 15 14 Ростов-на-Дону 1125 16 15 Новосибирск 1047 13 12 Красноярск 1021 13 12 Самара 1010 15 14 Уфа 992 13 13 Воронеж 924 14 13 Пермь 907 12 12 Омск 883 14 13 Челябинск 836 12 11 Волгоград 831 15 13 Открыть в новом окне *20% от стоимости квартиры . Источник: «ЦИАН.Аналитика».

Дольше всего копить придется жителям Сочи. Для формирования первоначального взноса в размере 2,5 млн руб. горожанам потребуется 35 месяцев. На втором месте — Севастополь: 1,6 млн руб. и 31 месяц соответственно. Жилье в курортных регионах часто стоит дороже из-за наличия спроса жителей других субъектов РФ, где средние зарплаты обычно невысоки (см. “Ъ” от 28 августа).

В Москве минимальный первоначальный взнос для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке сейчас составляет 2,9 млн руб., в Санкт-Петербурге — 1,9 млн руб. Для сбора этих сумм потребуется в среднем 20 среднемесячных зарплат.

В дальнейшем срок накопления на жилье продолжит определяться динамикой цен на жилье и средних зарплат, констатирует Егор Лопатин. По мнению Дениса Тверского, власти заинтересованы в повышении доступности жилья как в социальном, так и в экономическом аспекте. «Вероятно, будут использоваться все доступные инструменты, чтобы не допустить резкого удорожания, но всегда остаются риски инфляции»,— констатирует он.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова