Равнение на внутренний рынок

Рост производства сибирской продукции для отечественного рынка в последние годы обусловлен как ускорением импортозамещения, так и повышением спроса внутри страны. Закрытие рынков недружественных стран и увеличение госзаказа поставило сибиряков перед необходимостью наращивания выпуска традиционной продукции и освоения новых изделий. Регионам, ранее ориентированным преимущественно на внутренний рынок, такие задачи удалось решить быстрее, чем субъектам с большими объемами экспорта сырья и материалов.

Одной из точек сибирского промышленного роста, ориентированного на внутренний спрос, выступает производство бумаги и картона для упаковки

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Антироссийские санкции США и ЕС привели не только к развороту экспортно ориентированных отраслей сибирской индустрии на Восток и укреплению связей со странами Азии и глобального Юга, но и к переориентации на внутренний рынок, с которого ушли многие западные компании. По мнению президента Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэля Шагеева, эти процессы взаимосвязаны — возросшие поставки в азиатские страны ведут к увеличению объемов производства сибирских предприятий, что позволяет бизнесу снижать себестоимость конечного продукта и направлять его и на внутренний рынок.

По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам в Сибирском федеральном округе увеличился в текущих ценах на 9,7% по отношению к тому же периоду прошлого года. Господин Шагеев отмечает, что в условиях санкций российское правительство «развернуло» внутренний спрос на собственных поставщиков по федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установив условие, что «покупать нужно российское — как для крупных корпораций, так и для государственных нужд». В результате сибирские предприятия стали искать поставщиков внутри страны, а также в странах ЕврАзЭС, таких как Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан.

Масла и машины

Обрабатывающая промышленность Омской области в январе-июле этого года увеличила производство на 3,7%, в том числе, в обрабатывающем секторе, на 5,1%. В последнем случае объем отгруженных товаров вырос на 12,3%. Сегодня индустрия региона выводит на внутренний рынок целый спектр импортозамещающей продукции. В частности, белые масла, полностью изготовленные из отечественной компонентной базы. До конца года, по информации компании «Газпром нефть», «Омский завод смазочных материалов» планирует обеспечить более 30% потребности российского рынка в этом продукте, востребованном в пищевой и текстильной промышленности, медицине и фармацевтике, производстве парфюмерно-косметических изделий.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщает о заметном росте производства в отдельных отраслях региональной промышленности. Например, в производстве транспортных средств и оборудования индекс промышленного производства в первом полугодии 2025 года составил 184,1%. По его словам, «данная категория включает авиакосмическое машиностроение, производство вагонов, специальной техники». «Колоссальный рост говорит о том, что предприятия региона активно выполняют госзаказ и коммерческие контракты. Их продукция напрямую насыщает внутренний рынок, замещая ушедшие иностранные аналоги и закрывая потребности российских компаний»,— объясняет министр. Кроме того, в числе отраслей — лидеров по насыщению внутреннего рынка он называет фармацевтику и добычу полезных ископаемых.

В Томской области производство импортозамещающей продукции — один из факторов, обеспечивающих устойчивый рост региональной промышленности. Основной вклад в динамику объема и номенклатуры выпускаемой продукции вносят предприятия электронной, химической и машиностроительной отраслей, сообщали в департаменте инвестиционной и промышленной политики региона. Санкции ограничили импорт, что привело к росту спроса на продукцию томских предприятий и росту ее производства. Например, производство машин и оборудования выросло в январе-июле 2025 года на 11,5% к тому же периоду прошлого года, электромашиностроение — на 31,8%, электронное машиностроение — на 8,7%.

Кузбасс в ответ на санкционное давление встал на путь диверсификации поставок и рынков сбыта, отмечает руководитель департамента информационной политики облправительства Евгений Романов. По его словам, для организации рынка внутреннего сбыта и потребления промышленной продукции в Кузбассе разработана Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, призванная соединить научно-производственный потенциал и потребности региона и направленная на реализацию межотраслевых кластерных проектов, цифровую трансформацию и развитие кадрового потенциала. По словам господина Романова, «компании региона стремятся заместить свободные ниши внутреннего рынка, разрабатывают и внедряют индивидуальные решения для любых, даже экстремальных условий», и продукция кузбасских машиностроителей может заменить поставки западных компаний.

Наличие компетенций

«С уходом из России зарубежных поставщиков промышленность Алтайского края, которая и ранее была ориентирована на внутренний рынок, нарастила выпуск продукции и обеспечивала спрос компаний внутри страны»,— напоминает министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Если в 2023 году индекс промпроизводства составил 107,1%, то в 2024 году — уже 108%, и «основной вклад в значение этих показателей внесли производство и поставки промышленной продукции на внутренний рынок». В 2021 году, по данным господина Химочки, предприятия обрабатывающей промышленности края произвели продукции на 506,3 млрд руб., а в 2024 году — уже на 750,3 млрд руб. «Последние три года показали, что промышленность Алтайского края, в условиях наличия уникальных возможностей на рынке и технической готовности предприятий занимать освободившиеся ниши, может показать заметный рост даже при высокой базе прошлых периодов. Этому способствует наличие у предприятий компетенций для организации производства товаров, потребность в которых на отечественном рынке значительно выросла»,— констатирует министр.

Промышленный комплекс, включая отрасли, ориентированные на внутренний рынок, по оценке министра экономики и регионального развития Красноярского края Татьяны Магдибур, составляет основу экономики региона. В том числе: обрабатывающие производства (кроме металлургии и лесопереработки), энергетика и добыча угля. В 2023-2024 годах пищевая промышленность в крае выросла на 6%, машиностроение — в два раза, оказание услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования — на 10% вследствие увеличения заказов крупных компаний в нефтедобыче и металлургии. По данным регионального минэкономразвития, в прошлом году заметно увеличился выпуск импортозамещающей продукции: лифтов — на 10,9%, частей электродвигателей, генераторов и трансформаторов — на 24,8%, компьютеров и периферийного оборудования — на 41,1%, конструкций и деталей конструкций из черных металлов и алюминия — на 5,9% и 17,2% соответственно, производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства — в 1,9 раза, выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 26,5%. Министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков убежден, что промышленность Красноярского края, пройдя этап адаптации, вышла на новый виток развития, ориентированный на внутренний спрос, стратегию импортозамещения и технологического лидерства.

Перепады спроса

На фоне прошлых достижений ряда отраслей сибирской промышленности, ориентированных на внутренний рынок, в 2025 году произошло снижение спроса на некоторые виды продукции, что отмечает Банк России в ежеквартальных обзорах региональной экономики. В первом квартале поставки кузбасского угля на внутренний рынок сократились почти на 15% в годовом выражении, в основном из-за снижения спроса со стороны российских металлургов. И уже по итогам трех кварталов регулятор констатировал, что «сибирские угольщики готовятся к продолжению негативных трендов как минимум до конца года». Производство цветных металлов в Сибири снизилось на 3% к первому кварталу 2024-го, и вновь одной из причин названо замедление внутреннего спроса. Ряд компаний сибирской химии сообщили о снижении заказов на свою продукцию (пластмассовые и лакокрасочные изделия, минеральные удобрения) из-за усложнившейся ситуации у строителей и сельхозпроизводителей. В итоге за первый квартал 2025 года снижение выпуска в химической промышленности Сибири составило 3,5%.

Но есть и точки роста. Например, целлюлозно-бумажная промышленность остается одним из самых быстрорастущих сегментов сибирской экономики. Связано это с ростом внутреннего спроса на гофроупаковку со стороны обрабатывающих отраслей, онлайн-коммерции и доставки еды. Схожие тенденции развития характерны и для производителей пищевой и технической стеклотары.

«При сложившейся структуре сбыта на внутреннем рынке отчасти верно утверждение, что сегодня в России не сложился рынок внутреннего спроса в объемах, достаточных для полноценной загрузки отечественных предприятий. И с этой точки зрения производственникам необходимо развитие экспорта»,— признает Рафаэль Шагеев. По его мнению, на фоне роста производства в оборонно-промышленном и атомном комплексах бизнесу необходимо развивать навыки участия в торгах на поставку собственной продукции для внутреннего потребления.

Игорь Степанов