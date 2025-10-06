Святые нашего века

В начале осени папа Лев XIV причислил к лику святых католической церкви Карло Акутиса, итальянского юношу, уже названного первым святым-миллениалом; до него из умерших в XXI веке католиков такой чести удостоился только Иоанн Павел II (в миру — Кароль Войтыла). “Ъ” решил рассказать и об Акутисе, и обо всех уроженцах XX века, канонизированных в веке XXI. Их биографии даны по дате канонизации — от первой в 2000-х до самой недавней, сентябрьской.

Хелена Ковальская (1905–1938) 30 апреля 2000 года Одна из самых почитаемых польских святых, известная больше под своим монашеским именем сестры Марии Фаустины. Монахиня и автор духовного «Дневника» Хелена родилась в бедной семье в деревушке Глоговец. С детства была необыкновенно набожной, но при этом не слишком образованной (закончила всего три класса начальной школы). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Фаустина Ковальская

Фото: Wikipedia Ковальская решает стать монахиней и в 1924 году отправляется в Варшаву, где настоятельница одного из монастырей предлагает ей сначала год поработать, чтобы скопить деньги на вступительный взнос в монастырь. Девушка так и делает, потом поступает в монастырь, а в 1926 году становится монахиней. Она несколько раз переезжает из монастыря в монастырь и задерживается в Вильнюсе. Там ее исповедник, отец Михал Сопоцько, проявляет интерес к ее видениям, которые у девушки были с детства, и предлагает записать их. Именно так появляется ее «Дневник». В 1936 году Хелена заболевает туберкулезом. К этому времени она уже известный в Польше церковный деятель, основатель религиозного объединения — Общины Божьего Милосердия. После смерти в 1938 году «Дневник» Хелены Ковальской, в котором подробно рассказывается и о ее видениях, и о культе Божьего Милосердия, публикуют. В 1959 году книгу запрещают, но вскоре выясняется, что причиной были просто ошибки в переводе. Запрет снимают в 1978-м. Процесс канонизации Ковальской был открыт в 1965 году архиепископом Кракова Каролем Войтылой. Он же, уже как папа Иоанн Павел II, и канонизировал ее 30 апреля 2000 года.

Как стать святым Римско-католической церкви Канонизация святых в Римско-католической церкви проходит в три этапа. Первый этап обычно начинает священник епархии или епископ не ранее, чем через пять лет после смерти кандидата. Проводится сбор информации, в том числе полученной от людей, лично знавших кандидата. Свидетели должны подтвердить или факт мученической смерти, или подтвердить его добродетельность.



Собранная информация передается в Дикастерию по канонизации святых (ранее называлась Конгрегацией по канонизации святых), которая рассматривает представленные доказательства. Для продолжения процесса Дикастерия должна подтвердить обладание кандидатом героических добродетелей или принятие мученической смерти и объявить кандидата Слугой Божием. Второй этап предполагает беатификацию кандидата, то есть причисление его к лику блаженных. Для беатификации необходимо как минимум одно подтвержденное чудо, связанное с кандидатом. Третий этап — непосредственная канонизация. Для нее необходимо еще одно подтвержденное чудо, случившееся уже после причисления кандидата к лику блаженных.

Торибио Ромо Гонсалес (1900–1928) и Атилано Крус Альварадо (1901–1928) 21 мая 2000 года Мексиканские священники, убитые во время бушевавшего в Мексике «Восстания кристерос» — одного из самых кровопролитных в истории страны. Его спровоцировали жесткие ограничения, наложенные светскими властями страны на католическую церковь. В частности, упразднялись монастыри, запрещалось религиозное образование. Священники лишались избирательных прав, им не разрешалось поднимать политические вопросы в проповедях и появляться в церковном облачении вне храмов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Святой Торибио Ромо Гонсалес Фото: FranchiscoPersuaJal / Wikipedia Святой Атилано Крус Альварадо Фото: Parroquia Santa Elena De La Cruz Следующая фотография 1 / 2 Святой Торибио Ромо Гонсалес Фото: FranchiscoPersuaJal / Wikipedia Святой Атилано Крус Альварадо Фото: Parroquia Santa Elena De La Cruz В ответ священники приостановили богослужения, что послужило началом восстания. Реакцией на действия восставших стали, кроме всего прочего, и массовые расправы над священнослужителями. Погиб священник Торибио Гонсалес: правительственные солдаты ворвались в его дом и, найдя спящим, убили. Отца Атилано Альварадо тоже застрелили дома — во время молитвы. Гонсалес и Альварадо оказались в числе 25 мучеников «Восстания кристерос», коллективно канонизированных Иоанном Павлом II 21 мая 2000 года. Святого Торибио Гонсалеса верующие считают покровителем путешественников.

Хосемария Эскрива де Балагер-и-Альбас (1902–1975) 6 октября 2002 года Основатель одной из самых влиятельных католических организаций в мире — Opus Dei, для кого-то ставшей синонимом тайного контроля католической церкви над миром. Удивительно, что основал ее молодой сельский священник во времена, когда Церковь в Испании подвергалась гонениям со стороны правительства. Как утверждал потом сам Хосемария Эскрива, идея создать организацию пришла ему в видении. Именно тогда он решил, что спасение мира — дело скорее мирян, чем священников. Что каждый, кто, выполняя свои обязанности, какими бы они ни были — почтальона, мусорщика, полицейского, учителя, врача,— вкладывает в это всю свою христианскую душу, помогает Богу. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святой Хосемария Эскрива де Балагер-и-Альбас

Фото: Paolo Cocco / Reuters Из небольшой организации Opus Dei превратилась в мощный и влиятельный институт церкви, существующий почти в 100 странах мира. Это фактически религиозный орден, состоящий не из монахов, а из мирян. При этом, как говорят, соблюдающий жесткую дисциплину. Организацию часто называют «секретная служба папы» и указывают на то, что ее члены занимают важные посты в государственных структурах многих стран мира. (Особенно зловещую роль она играет в романе Дэна Брауна «Код да Винчи».) Влияние организации косвенно подтверждается тем, что после смерти ее основателя, как сообщалось, письма с просьбой начать канонизацию Хосемарии Эскривы де Балагера в Ватикан отправили 69 кардиналов и 1300 епископов. Процесс был начат в 1986 году. В мае 1992 года Эскрива был причислен к лику блаженных. Канонизирован 6 октября 2002 года.

Фотогалерея Государство в государстве Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ватикан как государство-анклав возник 11 февраля 1929 года после заключения правительством Бенито Муссолини Латеранских соглашений. Фактически Ватикан — местонахождение престола Римского папы (Святого Престола), папского двора и обслуживающего персонала Фото: AP В Ватикане нет никаких производств, основным источником дохода считаются пожертвования католиков и туризм. Государственный бюджет составляет $310 млн Фото: Коммерсантъ / Галина Азулай / купить фото Аэропорта в Ватикане нет, зато есть вертолетная площадка и единственная железная дорога. Нет собственного оператора сотовой связи, а банковские операции осуществляет Институт религиозных дел — дикастерия Римской курии, которая выполняет функции банка

На фото 264-й папа римский Иоанн Павел II Фото: AP / Arturo Mari На карте Ватикана всего 78 наименований. Одно из них — улица спорта — тропинка, ведущая к единственному спортивному сооружению — теннисному корту

На фото американский теннисист Андре Агасси Фото: AP При папе Бенедикте XVI его подписчики-католики по всему миру получали СМС-сообщения с проповедями. С 2009 года на YouTube появился специальный канал с трансляцией церемоний, проходящих в Ватикане. Разработчиками Apple было создано специальное приложение для Iphone — сборник молитв на каждый день Фото: AP / Riccardo De Luca В Ватикане действуют четыре вида вооруженных сил: Дворянская гвардия, Палатинская (дворцовая) гвардия, Папская жандармерия и Швейцарская гвардия (на фото), подчиняющаяся только Святому Престолу Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото В Ватикане заключение браков и рождение детей — редкость. За всю историю существования города-государства всего 150 пар сочетались узами брака, а в 1983 году в Ватикане не было зарегистрировано ни одного рождения

На фото 264-й папа римский Иоанн Павел II Фото: AP В 2006 году директор обсерватории Ватикана отец Хосе Фунес заявил, что жизнь на других планетах возможна. Святой Престол согласился с этой позицией, признав ее официальной

На фото 265-й папа римский Бенедикт XVI Фото: AP / Gregorio Borgia, file Из-за маленьких размеров и небольшого числа жителей (около тысячи человек) уровень преступности в Ватикане намного выше, чем в Италии, почти 90% совершенных преступлений остается нераскрытыми Фото: AP / Lefteris Pitarakis Так как местные жители Ватикана — подданые Святого Престола, гражданства Ватикана не существует. Паспорт, выдаваемый жителям, приравнивается к дипломатическому и указывает на принадлежность к обитателям Апостольской Столицы (Ватикана). Население (около тысячи человек) — служители Католической Церкви Фото: AP / Luca Zennaro, Pool В 1981 году произошло покушение на папу Иоанна Павла II. Турецкий террорист Мехмет Али Агджа выстрелил в него на площади Святого Петра, но папа выжил. Террорист был осужден, папа не раз посещал его в тюрьме. Через два года после покушения в июне 1983 года была похищена Эмануэла Орланди — дочь жителя Ватикана. Этот случай связали с покушением на папу, так как семье похищенной звонили сторонники террориста и требовали отпустить его. Они позвонили и тогдашнему госсекретарю Святого Престола, кардиналу Агостино Казароли, но результатов это не принесло. Пропавшая девушка так и не была найдена, а в 2000 году Агджа был выдан Турции. Однако в ходе расследования римская прокуратура выяснила, что в похищении Эмануэлы замешана так называемая «банда Мальяны», занимавшаяся вымогательством, грабежами, торговлей оружием и наркотиками, похищениями. Было установлено, что с бандой поддерживали контакты и некоторые представители Святого Престола, причем настолько тесные, что Римский викариат во главе с кардиналом Уго Полетти разрешил похоронить в крипте церкви Святого Аполлинария, недалеко от площади Навона, главаря «банды Мальяны» Ренато де Педиса Фото: AP / Arturo Mari, L'Osservatore Romano Но самый громкий скандал за всю историю небольшого Ватикана связан с обвинениями в педофилии священнослужителей. За последние годы было обнародовано тысячи подобных случаев. Тема стала популярной в Голливуде. Эксперты считают, что все эти секс-скандалы не произошли бы, если бы церковь пересмотрела свое учение и отменила бы безбрачие клириков Фото: AP / Jasper Juinen Незадолго до отказа папы Бенедикта XVI от престола ватиканская жандармерия арестовала гражданского служащего Ватикана Паоло Габриэле (на фото), дворецкого папы. Он был обвинен в систематической краже конфиденциальных документов с письменного стола папы и передаче их итальянскому журналисту Джанлуиджи Нуцци, который, опираясь на них, написал разоблачительную книгу «Его Святейшество». В частности документы разоблачали госсекретаря Ватикана Тарчизио Бертоне и председателя итальянской епископской конференции Анджело Баньяско и их намерения создать в церковном государстве группы давления с целью сделать Бенедикта XVI марионеткой в их руках. Кроме того, в документах обсуждались денежные махинации, проводимые Институтом религиозных дел, выполняющим в Ватикане функцию банка. Говорилось даже о том, что через банк отмывались деньги сицилийской мафии. Этим заинтересовалась римская прокуратура, председатель Ватиканского банка Этторе Готти-Тедески был смещен по инициативе своих же сотрудников и заменен крупным финансистом Эрнстом фон Фрайбергом, являющимся, как и его предшественник, членом католической организации Opus Dei. Чтобы изменить ситуацию и «отмыть» банк от подобной славы папа Франциск ввел новые правила проведения банковских операций в Ватикане Фото: AP / Gregorio Borgia, File О махинациях в рядах священнослужителей впервые заговорили еще в 1948 году. Тогда появилась информация об аресте священника Эдоардо Преттнер Чиппико (на фото). Во время войны и после нее, благодаря контактам с немцами и с католическими институтами в разных странах Европы, святой отец организовал международный трафик валюты за комиссионные. Иногда он присваивал деньги клиентов себе. Через четыре года он был освобожден, так как суд признал факты мошенничества, случившиеся в военное время, слишком запутанными Папа римский Франциск, избранный Ватиканом в марте прошлого года, не перестает удивлять католический мир своими религиозными, общественными и политическими взглядами. Иезуита, родившегося в Аргентине и выбравшего себе редкое для папы имя, Франциска нередко называют либералом. Менее чем за полгода новый понтифик успел оправдать представителей секс-меньшинств (в том числе священников-гомосексуалистов), провозгласить рекордное количество святых, создать комитет по реформированию Римской курии, отказаться от бронированного папамобиля, а Апостольскому дворцу предпочесть гостиничный номер Фото: AP / Osservatore Romano, ho Следующая фотография 1 / 15 Ватикан как государство-анклав возник 11 февраля 1929 года после заключения правительством Бенито Муссолини Латеранских соглашений. Джанна Беретта Молла (1922–1962) 16 мая 2004 года Педиатр Джанна Беретта Молла вполне может считаться иконой движения против абортов. Она родилась в очень религиозной семье в итальянском городе Маджента. После школы поступила в медицинское училище, одновременно став активным участником организации «Католическое действие». В стране и мире о Джанне Беретте узнали только после ее смерти. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святая Джанна Беретта Молла

Фото: Reuters Мать троих детей снова забеременела, но доктора настоятельно советовали ей сделать аборт или даже удалить матку — у нее диагностировали фиброму матки. Как врач, женщина прекрасно представляла, что это может означать для нее — она никогда не могла похвастаться хорошим здоровьем. Тем не менее Джанна Беретта заявила врачам, что жизнь и здоровье будущего ребенка важнее ее собственных. Ее четвертая дочь, Джанна Эмануэла, родилась путем кесарева сечения, а мать вскоре умерла от осложнений при родах. Произошло все это накануне Пасхи. Через несколько лет ее муж Пьетро Молла написал о Джанне Беретте небольшую книгу. И уже через несколько месяцев архиепископ Милана (там женщина жила с мужем и детьми) кардинал Джованни Коломбо открыл процесс ее канонизации. После признания двух чудес, случившихся после обращения к Джанне Беретте, она была причислена к лику святых папой Иоанном Павлом II 16 мая 2004 года. На церемонии ее канонизации присутствовали муж и дети. Газеты писали, что это был первый случай, когда муж присутствовал при канонизации жены. Святую Джанну Беретту Моллу принято считать покровительницей женщин, матерей, врачей, семей и еще не родившихся детей.

Альберто Уртадо (1901–1952) 23 октября 2005 года Второй в истории Чили святой монах-иезуит Альберто Уртадо родился в очень богатой аристократической семье. Однако ему так и не удалось насладиться прелестями обеспеченной жизни. Альберто был еще совсем маленьким, когда его отец умер. Мать, не имевшая ни возможности, ни желания управлять огромным поместьем, решила его продать. Покупатель ее обманул и оставил семью без денег и без собственного дома. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святой Альберто Уртадо

Фото: Pier Paolo Cito / AP Альберто, однако, повезло. Он получил стипендию для обучения в хорошей частной школе в столице. Школа была иезуитской, и Альберто связал свою жизнь с орденом иезуитов. Продолжил он свое образование в Европе и вернулся на родину уже рукоположенным священником, к тому же с дипломом педагога. А еще он заинтересовался ролью церкви в установлении социальной справедливости и стал одним из самых крупных авторитетов в этой области в стране. Альберто Уртадо основал Ассоциацию чилийских профсоюзов и написал несколько книг о социальной ответственности церкви. Он умер от онкологического заболевания в 1952 году. 23 октября 2005 года канонизирован. Святой Альберто Уртадо — покровитель Чили, бедняков, бездомных детей и социальных работников.

Альфонса Муттатхупадатху (1910–1946) 12 октября 2008 года Известна в родной Индии и по всему миру под своим монашеским именем — сестра Альфонса Непорочного Зачатия. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святая Альфонса Муттатхупадатху

Фото: Franco Origlia / Getty Images Первая святая, канонизированная Сиро-Малабарской католической церковью и первая представительница Индии, канонизированная Римско-католической церковью, родилась в Кудамалуре и уже в детстве присоединилась к конгрегации францисканских терциариев. Она стала учительницей и всю жизнь проработала в школе Святой Марии в Бхарнанганаме. После смерти сестры Альфонсы многие начали говорить о чудесах, которые совершались при обращении к ней. Процесс ее канонизации стартовал в 1955 году, а во время визита в Индию папы Иоанна Павла II в 1986 году Альфонса Непорочного Зачатия была причислена к лику блаженных. Ее могила в Бхарнанганаме — один из центров христианского паломничества в Индии. Несколько чудес, связанных с ее именем, были «признаны истинными» Конгрегацией по канонизации святых для рассмотрения. 12 октября 2008 года сестра Альфонса была канонизирована. Святая Альфонса считается покровительницей больных.

Рафаэль Арнаис Барон (1911–1938) 11 октября 2009 года Рафаэль Барон прославился в первую очередь смирением и духовностью. В ранней юности он решил стать монахом и даже оставил ради этого свои любимые занятия живописью и архитектурой. Он ушел в монастырь, однако из-за болезни не мог в полной мере выполнять строжайший устав монастыря и почти до конца своих дней оставался послушником. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святой Рафаэль Арнаис Барон

Фото: Alessandra Tarantino / AP Только незадолго до смерти Рафаэлю Альфонсо разрешили носить полное монашеское облачение. Для членов монастыря он стал примером смирения, и именно они обратились с просьбой причислить его к лику святых. Канонизация прошла на площади Святого Петра в Ватикане 11 октября 2009 года. Святой Рафаэль Барон — покровитель больных диабетом.

Иоанн Павел II (1920–2005) 27 апреля 2014 года Кароль Юзеф Войтыла вошел в историю задолго до своей канонизации, как первый за многие столетия папа-неитальянец и как первый папа из социалистической страны. В 1978 году, когда архиепископ Кракова кардинал Войтыла был избран папой, его страна называлась Польской Народной Республикой, была ближайшим союзником СССР. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Иоанн Павел II

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Впрочем, учитывая консервативные религиозные взгляды Войтылы и очевидную неприязнь к коммунизму, красным папой его называли очень редко. И падение социализма считают одним из главных его достижений. В мире он запомнился как папа-путешественник. Иоанн Павел II посетил почти все страны и территории мира, включая самые экзотические. Враги папы любили распространять фотографии его визита на острова Тихого океана, где он причащал полуголых таитянок. Его мечтой было посетить Россию, но этого так и не произошло. Понтификат Иоанна Павла II длился 27 лет. Призывы причислить папу к лику святых зазвучали вскоре после его смерти. И причислили его к лику святых довольно быстро — всего через девять лет, 27 апреля 2014 года.

Фотогалерея Каким был Иоанн Павел II Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Если бы я знал, что стану папой, я бы лучше учился»

Кароль Юзеф Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II, родился в Польше, недалеко от Кракова в семье поручика польской армии и учительницы, которая умерла, когда Каролю было восемь лет. В юности он увлекся театром, хотел стать профессиональным актером и даже написал пьесу «Король-Дух» Фото: AP / Toraldo В гимназические годы Войтыла увлекся самодеятельностью, учился актерскому мастерству. Игра на сцене не помешала Каролю в 1938 году с отличием закончить Вадовицкую мужскую гимназию и заняться полонистикой в cтарейшем польском Ягеллонском университете, для чего он с отцом и переехал в Краков Фото: AP «В 20 лет я уже потерял всех, кого любил»

Как только началась немецкая оккупация, Кароль (на фото — второй справа) оставил учебу и стал работать в каменоломне, а потом и на химическом заводе, чтобы избежать депортации на работы в Германию. В 1941 году умер его отец, именно это повлияло на решение пойти в священнослужители Фото: AP / Il Giornale, Adam Gatty-Kostyal В 1942 году Кароль Войтыла (на фото — справа в нижнем ряду) поступил на учебу в Епископский дворец в Кракове. В 1946 году получил сан священника и приступил к преподавательской работе. После этого он побывал во Франции, Бельгии, Голландии, где присматривался к жизни католического духовенства, ходил по музеям и проводил беседы о Боге с земляками-эмигрантами. В Польшу он вернулся летом 1948 года и был назначен викарием бедного провинциального прихода в Неговицах Фото: AP В 1953 году Войтыла стал преподавателем Краковской семинарии. В печати появились его первые стихи, подписанные псевдонимом Анджей Явен (Andrzej Jawen). 28 сентября 1958 года в Вавельском соборе Кракова прошла церемония посвящения Войтылы в епископы. В 1977 году научные изыскания Войтылы получили признание — он был удостоен докторской степени в Университете имени Гуттенберга в Майнце Фото: AP Через десять дней после похорон папы Иоанна Павла I , 14 октября 1978 года, в Ватикане начался конклав и завершился через два дня после восьми голосований. Преемником избрали Войтылу, который принял имя своего предшественника. Он стал первым папой неитальянского происхождения за последние 455 лет и самым молодым папой за всю историю XX века. Как поговаривали в Ватикане, Войтыла особых шансов на избрание не имел и победил потому, что два других претендента — итальянские кардиналы Сири и Бенелли — заблокировали избрание друг друга, будучи тем не менее не в силах добиться решающего перевеса Фото: AP Реакция же тогдашнего «коммунистического мира» на избрание папой римским гражданина Польши практически отсутствовала. Впрочем, руководителями государств ему были направлены подобающие поздравления, на церемонии в Риме присутствовала и делегация Русской православной церкви Фото: AP Сразу после избрания главой Римско-католической церкви Иоанн Павел II отказался от церемонии коронации и от ношения папской тиары. Он всегда говорил, что прежде всего он «раб рабов Божьих», и использовал местоимение «я» вместо «мы» Фото: AP Иоанн Павел II старался сделать все возможное по улучшению отношений между христианством и другими религиями, в частности исламом. 27 октября 1986 года в Италии прошел Всемирный день молитв о мире, где 47 делегаций от различных христианских конфессий, а также представители 13 иных религий провели общую молитву Фото: AP На жизнь папы не раз совершали покушения. 13 мая 1981 года во время проповеди на площади Святого Петра его ранил в живот член турецкой ультраправой группировки «Серые волки» Мехмет Али Агджана Фото: AP / Tommy Anderson В 1983 году папа посетил стрелявшего в него Мехмета Али Агджану в тюрьме: «Я говорил с ним как с братом, которого я простил и который имеет мое полное доверие». Сам Агджан после освобождения принял католичество и переехал в Польшу, на родину папы, назвав его своим духовным учителем Фото: Reuters Иоанн Павел II неоднократно извинялся за ошибки, совершенные некоторыми католиками. В 1962 году он и ряд польских епископов опубликовали письмо к немецким епископам о примирении со словами: «Мы прощаем и просим прощения». Кроме того, он принес покаяние от лица церкви за преступления времен крестовых походов и инквизиции Фото: AP Папа был убежденным консерватором, осуждал популярную у католиков Латинской Америки «теологию освобождения» и даже отлучил от церкви священника Эрнесто Карденаля, который был в составе социалистического сандинистского правительства Никарагуа Фото: Reuters В 1992 году Иоанн Павел перенес операцию из-за опухоли (как говорили, «величиной с апельсин») в кишечнике. Вопреки ватиканским традициям Иоанн Павел II в медицину верил. А когда кто-то из окружения, пытаясь польстить ему, отмечал, что после операции он стал выглядеть даже лучше, чем до болезни, папа с присущим ему юмором отвечал: «Желаю и вам прооперироваться» Фото: AP / Claudio Leffoli Понтифик был самым путешествующим папой во всей истории Католической церкви. Он был в более чем 200 пастырских поездках, проехав 1,2 млн км Фото: AP / Dave Tennenbaum «Религия — не политика, но для многих политика — религия. Это опасно»

Папа Иоанн Павел II активно участвовал в политике, занимаясь миротворческой деятельностью. В 1982 году, во время войны за Фолклендские острова, он побывал в Великобритании и Аргентине, надеясь повлиять на ход конфликта. Он также осуждал войны в Персидском заливе и Ираке

На фото: папа Иоанн Павел II и первый президент СССР Михаил Горбачев с женой Раисой Фото: AP / Massimo Sabucetti Иоанн Павел II был непримиримым противником абортов и средств контрацепции, однополых браков и эвтаназии. В 1994 году по его инициативе было сорвано принятие ООН предложенной США резолюции по поддержке планирования семьи Фото: AP / Dieter Endlicher В 1994 году в документе «В то время, как мы приближаемся к третьему тысячелетию» Иоанн Павел II впервые в истории признал, что церковь совершала грехи в прошлом и небезгрешна в настоящем, за что несет ответственность и папа римский. В числе грехов прошлого святой отец назвал «разрыв единства христиан», «религиозные войны», «суды инквизиции» и «дело Галилея»

На фото: с первым президентом России Борисом Ельциным Фото: AP / Massimo Sambucetti Иоанн Павел II стал первым папой, который посетил мечеть и помолился там. Это было в 2001 году в мечети Омейядов в Сирии. Закончив молитву, папа поцеловал Коран Фото: AP / Bruno Mosconi Следуя традиции Ватикана ничего радикально не изменять, даже в самые тяжелые годы не критиковать и тем более не обвинять предшественников на троне, Иоанн Павел II подписывал такие законодательные акты, которые внешне не зачеркивали предыдущие, а приобщали их к современной действительности. Например, в феврале 1996 года понтифик подписал текст новой апостолической конституции

На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой Фото: Reuters «Единственный предмет роскоши, который у меня есть, — это мои лыжи — Хэды, 195, слалом-гигант!»

Папа увлекался катанием на горных лыжах, чему научился еще в детстве. В годы студенчества он даже выигрывал любительские соревнования Фото: AP / Vatican POOL 5 ноября 2003 года понтифик принял в Ватикане президента России Владимира Путина, для которого этот визит в Ватикан стал первым Фото: Reuters 16 апреля 2003 года из-за технической ошибки на сайте CNN вышла публикация заранее заготовленных некрологов для ряда известных людей, в том числе и Иоанна Павла II Фото: Reuters Еще в октябре 1978 года, поднявшись на трон Ватикана, папа заявил, что эксклюзивных интервью никому и никогда давать не будет, дабы не создавать прецедента, не выделять никого из армии пишущих и снимающих профессионалов. Все детали политики и деятельности понтифика высказывались в его энцикликах, речах и проповедях, посланиях и благословениях, звучащих еженедельно в среду и воскресенье на мессах, на площади святого Петра в Риме в первом соборе мира, в ходе его многочисленных поездок, на специальных аудиенциях Фото: Reuters Папа умер 2 апреля 2005 года. В день его похорон произошло солнечное затмение в южной и центральной частях Тихого океана и Центральной Америке Фото: Reuters Похороны папы римского Иоанна Павла II обошлись в €7 млн. Они состоялись 8 апреля 2005 года, спустя шесть дней после кончины понтифика Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото Всего на траурной литургии присутствовали 2,5 тыс. официальных гостей. Для прощания с папой приехали почти 4 млн человек Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото Следующая фотография 1 / 27 «Если бы я знал, что стану папой, я бы лучше учился»

Мария Исабель Сальват Ромеро (1926–1998) 18 октября 2015 года Ее больше знают по монашескому имени Мария Непорочного Креста. Мария очень рано решила стать монахиней и в 1944 году вступила в конгрегацию «Сестры Креста». Монашеские обеты она дала в 1952 году и с тех пор служила в конгрегации. В 1977-м стала ее генеральной настоятельницей и занимала этот пост до конца жизни. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святая Мария Исабель Сальват Ромеро

Фото: Iglesia en Valladolid Процесс ее канонизации начался в 2004 году и 18 октября 2015 года Мария Исабель Сальват Ромеро была причислена к лику святых.

Хосе Санчес дель Рио (1913–1928) 16 октября 2016 года Еще один мученик «Восстания кристерос». В отличие от большинства других Хосе не был священником. Ему было всего 13, когда восстание началось, но он немедленно захотел присоединиться к своим братьям, ушедшим воевать с правительством. Ему сначала отказали, но парнишка был так настойчив, что лидер повстанцев разрешил ему стать знаменосцем одного из партизанских отрядов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святой Хосе Санчес дель Рио

Фото: Inconnu / Wikipedia Хосе Санчес был взят в плен правительственными войсками. От него требовали отвергнуть, под страхом смерти, веру. Подросток отказался. Солдаты подвергли его чудовищным пыткам. Ему срезали кожу с подошв и заставили ходить. Только после этого подростка убили. Процесс его канонизации начался в 1996 году. Подтвержденным чудом стало «необъяснимое выздоровление» младенца, родители которого обратились с молитвой к Хосе. Он был причислен к лику святых папой Франциском 16 октября 2016 года. Святой Хосе Санчес дель Рио считается покровителем преследуемых христиан, детей, подростков и родного города Сахуайо.

Агнес Гонджа Бояджиу (1910–1997) 4 сентября 2016 года Пожалуй, самая известная из современных святых. Едва ли не на всех обитаемых континентах мира можно услышать, что кого-то за щедрость, доброту, расточительность хвалят или порицают, сравнивая с матерью Терезой. Под этим именем больше известна косовская албанка, родившаяся в македонском городе Скопье в то время, когда он еще входил в состав Османской империи. Родители девочки, католики, были очень религиозны. Это передалось и ей. Позже она называла своим настоящим днем рождения не день, когда появилась на свет, а день, когда ее крестили. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святая Тереза Калькуттская

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Мать Агнес рано овдовела, и семье — у Агнес были брат и сестра — пришлось жить на то, что мать заработает шитьем и поденной работой. Вскоре после окончания школы Агнес решила стать миссионеркой — в церкви священник часто читал письма миссионеров из далеких стран. Для начала Агнес отправилась в Ирландию, где вступила в монашеский орден «Ирландские сестры Лорето». А потом уже орден отправил ее в Индию, в Калькутту, город, в котором она проживет всю жизнь и где прославится. В Индии она стала монахиней и долгое время преподавала в католической школе для девочек. А в 1948 году, после ее долгих уговоров, орден разрешил ей оставить монастырь и начать благотворительную деятельность среди бедняков Калькутты. Еще через два года Агнес получила разрешение папы Пия XII открыть свой собственный орден — «Сестры милосердия — миссионерки любви». Постепенно организация, строившая школы, открывавшая больницы и хосписы, стала одной из крупнейших среди подобных не только в Индии, но и в мире. В 1979 году мать Тереза за свою благотворительную деятельность получила Нобелевскую премию мира. Именно тогда ее имя стало синонимом доброты и бескорыстной помощи. Фотогалерея Как мать Тереза стала символом милосердия Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мать Тереза, в миру Агнес Гонджа Бояджиу, родилась 26 августа 1910 года в городе Скопье, который в то время назывался Ускюб и входил в состав Османской империи. Тем не менее, сама она считала днем своего рождения 27-е число — день своего крещения. Девочка выросла в албанской католической семье, с детства пела в церковном хоре, проводила много времени в ордене Святой Девы Марии Фото: Автор неизвестен Окончив школу, она присоединилась к монашескому ордену сестер Лорето и получила имя сестра Мэри Тереза в честь святой монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. После этого она отправилась в Индию, где сначала преподавала в женской школе святой Марии, а затем основала там монашескую общину «Орден Милосердия» для помощи бедным и больным людям Фото: AP Несмотря на то, что в 1950 году в «Орден Милосердия» входило всего 12 сестер, вскоре о нем знала уже вся Индия, а жители Калькутты называли мать Терезу «живая святая» или «богиня» — в зависимости от того, какого вероисповедания придерживался говорящий Фото: Zuma Press/Kommersant Photo / Keystone Press Agency Укреплению популярности и влияния ордена способствовал тот факт, что мать Тереза, выстроившая свою организацию на принципах, которые сейчас можно было бы назвать католическим фундаментализмом, в равной степени заинтересовала иерархов римско-католической церкви, средства массовой информации и широкие слои общества Фото: AP / Eddie Adams Ватикан, увидевший в Терезе союзника в борьбе с либералами, сделал ее и возглавляемый ею орден примером для подражания всем католикам, присудив в 1971 году Премию мира имени папы Иоанна XXIII. Через восемь лет мать Тереза получила всемирное признание, став лауреатом Нобелевской премии мира (на фото) Фото: AP Мировая известность и уважение не изменили отношения матери Терезы к тому, что она считала своим долгом. Она сама открывала новые отделения и миссии своего ордена в разных странах, по своей инициативе или по просьбе папы римского отправлялась в зоны катастроф и войн. Она посетила Ливан (палестинские лагеря беженцев), Советский Союз (Чернобыль и Спитак), Боснию и Герцеговину Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» С самого начала своей благотворительной деятельности мать Тереза наотрез отказалась вести какие-либо разговоры о политике, заявив, что ее дело — оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. При этом сама она никогда не отказывалась ни от какой помощи, которую ей предлагали. В числе спонсоров ордена были диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье, актер Чарльз Китинг, газетный магнат Роберт Максвелл Фото: AP Среди благотворительных организаций орден матери Терезы был очевидным фаворитом, привлекая к себе львиную долю пожертвований. Другие благотворители часто не выдерживали конкуренции с ним за симпатии добрых католиков Фото: Reuters «Я чувствую себя карандашом в руке Господа. Бог пишет нами, и пишет хорошо, даже если мы — несовершенное орудие» Фото: AP / Brian Little Мать Тереза почти 50 лет помогала страждущим. К 1997 году в «Ордене Милосердия» состояло почти 4 тыс. послушниц, а его отделения работали в 123 странах мира. Мать Тереза была духовной наставницей принцессы Дианы (на фото) и вдохновила ее на благотворительную деятельность Фото: Reuters «Мать Тереза была единственным человеком на Земле, которая смела в какой угодно аудитории говорить о своем неприятии абортов. Даже папа римский не мог себе такого позволить, — рассказывала бывшая сестра ордена милосердия матери Терезы. — Когда Иоанн Павел II (на фото) обличал аборты в выступлении на специальной конференции ООН, он много цитировал мать Терезу. Видимо, ему так было удобнее» Фото: AP / Arturo Mari Мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в штаб-квартире своего ордена в Калькутте после сердечного приступа Фото: Reuters «Любовь не должна и не может быть самоцелью, ибо в таком случае она теряет смысл и свое значение»

Франсишку (1908–1919) и Жасинта (1910–1920) Марту 13 мая 2017 года Знаменитые «пастушки из Фатимы». Брат и сестра из португальской деревушки Алжуштрел близ города Фатима. Прославились в 1917 году, когда им и их двоюродной сестре Лусии душ Сантуш неоднократно являлась «дама», передавая сообщения религиозного характера и пророчества, в том числе связанные с Россией. Явления случались раз в месяц с мая по октябрь 1917 года, всякий раз 13-го числа. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святые Франсишку и Жасинта Марту

Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori / Getty Images Рассказы детей о первых явлениях были встречены взрослыми скептически. Жасинту, настаивавшую на правдивости своих рассказов, даже высекли. Затем, однако, все больше людей начали признавать явления Святой Девы Марии, а впоследствии их признала и церковь как подлинное чудо. Город Фатима стал одним из центров паломничества. В соответствии с решением папы Пия XI дети не обладали обязательным для причисления к лику святых качеством «героической добродетели», однако в 1980-х годах Конгрегация по канонизации святых приняла решение, что некоторые дети могут быть исключениями из этого правила. Первыми такими исключениями стали Франсишку и Жасинта. После признания чудесными нескольких случаев исцеления больных, взывавших к их помощи, брат и сестра были причислены к лику святых в столетний юбилей первого явления — 13 мая 2017 года. Их двоюродная сестра Лусия, ставшая монахиней, умерла в 2005 году и признана блаженной. Франсишку и Жасинта — самые юные святые католической церкви — считаются покровителями португальских детей, людей, высмеиваемых за свою набожность, и заключенных, больных и борющихся с болезнями.

Оскар Ромеро (1917–1980) 14 октября 2018 года Архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Ромео был застрелен 24 марта 1980 года в небольшой часовне при Больнице Святого Провидения в центре столицы Сальвадора. Он только что закончил мессу и едва отошел от алтаря, когда в открытую дверь часовни начали стрелять. Архиепископ умер почти мгновенно, получив ранения в голову и грудь. Убийство совершили члены проправительственного «эскадрона смерти» под руководством Роберто д’Обюссона, офицера сальвадорской армии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святой Оскар Ромеро

Фото: Salvador Melendez / AP Его похороны превратились в одну из самых мощных демонстраций в истории страны: Ромеро был одним из самых громких критиков военного режима, управлявшего тогда страной. Ромеро, чье имя не слишком знали за пределами страны, стал всемирно известен. Акции протеста против военной хунты в Сальвадоре прокатились по странам Европы и Америки. Процесс канонизации архиепископа, однако, начался только через 13 лет после его смерти и продолжался довольно долго. Эксперты спорили, насколько канонизации мешают его политические взгляды, близкие к популярной в Латинской Америке и непопулярной в Ватикане «теологии освобождения», и о том, был ли он настоящим мучеником за веру или же стал жертвой политического убийства. Процесс задержала и смерть папы Иоанна Павла II в 2005 году. Говорили даже, что новый папа Бенедикт XVI, известный своей нелюбовью к «теологии освобождения», мог сыграть свою роль в замедлении процесса. Тем не менее именно папа Бенедикт распорядился ускорить рассмотрение дела архиепископа. Но причислили Ромеро к лику святых уже при папе Франциске (чьи взгляды во многом совпадали со взглядами сальвадорского архиепископа). Произошло это 14 октября 2018 года. Ромеро — один из немногих современных святых, которых чтит не только католическая, но и англиканская и лютеранская церкви.

Мария Рита де Соза Понтиш (1914–1992) 13 октября 2019 года Первую женщину-святую Бразилии, более известную как Сестра Дулсе, можно было бы назвать латиноамериканской матерью Терезой, вот только заниматься благотворительностью она начала много раньше калькуттской святой. В 1930-х Мария Рита создала «Союз рабочих Святого Франциска» — один из первых христианских профсоюзов в стране. Но мировую известность ей принесла благотворительная деятельность по созданию приютов для больных и бедных. Первый такой приют она открыла в 1939 году в родном городе Салвадор, в районе с говорящим названием Крысиный Остров. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святая Мария Рита де Соза Понтиш

Фото: Nascimento Azevedo / Wikipedia А через 20 лет была создана существующая до сих пор организация OSID — Фонд социальных дел сестры Дулсе — едва ли не крупнейшая и самая уважаемая благотворительная организация в стране. В 1988 году сестра Дулсе была номинирована за деятельность этой организации на Нобелевскую премию мира. Мария Рита де Соза Понтиш умерла в 77 лет от болезни легких, проведя последние 16 месяцев жизни в больнице. Дело о ее канонизации было открыто в 2000 году. Едва ли не каждый уважающий себя бразильский политик, встречаясь с папой, поднимал вопрос о канонизации сестры Дулсе. 13 октября 2019 года она была причислена к лику святых.

Фотогалерея Награда за хрупкий мир Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1906 году Нобелевскую премию мира получил президент США Теодор Рузвельт за подготовку мирного договора между Российской империей и Японией, завершившего войну 1904–1905 годов. После поражения Японии во Второй мировой войне и ее капитуляции Портсмутский мирный договор утратил силу Фото: AP В 1936 году глава МИД Аргентины Карлос Сааведра Ламас (в центре) удостоен премии за прекращение боливийско-парагвайской войны 1935 года. Конфликт за обладание частью области Гран-Чако стал самой кровопролитной латиноамериканской войной XX века — в ней погибли более 90 тыс. человек. Окончательно граница между странами была определена только 73 года спустя Фото: AP В 1973 году помощник президента США Генри Киссинджер и секретарь ЦК Партии трудящихся Вьетнама Ле Дык Тхо были отмечены за подготовку перемирия между странами. Ле Дык Тхо при этом отказался от премии, заявив, что соглашение не положило конец войне. Вооруженный конфликт действительно продолжился и закончился победой северовьетнамских войск только в 1975 году Фото: Michel Lipchitz / AP В 1978 году президент Египта Анвар Садат (справа) и премьер-министр Израиля Менахем Бегин награждены за подписание мирных соглашений. Договор вызвал возмущение в арабском мире, Египет был исключен из Лиги арабских государств. 6 октября 1981 года Садат был убит исламистами Фото: Fornezza / AP В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев получил премию мира за усилия по прекращению холодной войны. В декабре 1991 года Советский Союз распался. В XXI веке противостояние России и США во внешней политике возобновилось Фото: Alexander Zemlianichenko / AP В 1994 году премию мира получили палестинский лидер Ясир Арафат(слева), премьер и глава МИД Израиля Ицхак (справа) Рабин и Шимон Перес (в центре). Годом ранее в Осло они подписали соглашения, по которым была создана Палестинская национальная администрация. В последние годы палестино-израильский конфликт вновь стал источником напряженности в регионе Фото: Reuters / Jerry Lampen/Files В 1996 году за решение конфликта в Восточном Тиморе лауреатами премии стали епископ Карлуш Белу (слева) и лидер сепаратистов Жозе Рамуш-Орта. Индонезийская оккупация Восточного Тимора при этом продолжилась. В 1999 году здесь прошел референдум, на котором 78,5% граждан высказались за независимость. В 2002 году Восточный Тимор стал суверенным государством Фото: Reuters В 2000 году президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун был отмечен за подписание соглашения о примирении и экономическом сотрудничестве с КНДР. В 2006 году отношения между странами резко обострились после проведения Северной Кореей ядерных испытаний. Стороны регулярно обмениваются взаимными угрозами Фото: Reuters В 2009 году премию мира получил президент США Барак Обама «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». В 2011 году американская армия участвовала в интервенции НАТО в Ливию. В сентябре 2014 года США начали военную операцию против террористов в Сирии и Ираке Фото: Thomas Peter / Reuters В 2016 году премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который добился подписания с леворадикальной группировкой FARC соглашения о прекращении полувекового гражданского конфликта. Однако перемирие неожиданно оказалось под угрозой срыва: на референдуме граждане Колумбии высказались против его заключения. Тем не менее президент Сантос объявил, что продолжит переговоры и будет «бороться за мир до последней минуты своего мандата» Фото: Reuters / John Vizcaino Следующая фотография 1 / 10 В 1906 году Нобелевскую премию мира получил президент США Теодор Рузвельт за подготовку мирного договора между Российской империей и Японией, завершившего войну 1904–1905 годов. После поражения Японии во Второй мировой войне и ее капитуляции Портсмутский мирный договор утратил силу Фото: AP В 1936 году глава МИД Аргентины Карлос Сааведра Ламас (в центре) удостоен премии за прекращение боливийско-парагвайской войны 1935 года. Конфликт за обладание частью области Гран-Чако стал самой кровопролитной латиноамериканской войной XX века — в ней погибли более 90 тыс. человек. Окончательно граница между странами была определена только 73 года спустя Фото: AP В 1973 году помощник президента США Генри Киссинджер и секретарь ЦК Партии трудящихся Вьетнама Ле Дык Тхо были отмечены за подготовку перемирия между странами. Ле Дык Тхо при этом отказался от премии, заявив, что соглашение не положило конец войне. Вооруженный конфликт действительно продолжился и закончился победой северовьетнамских войск только в 1975 году Фото: Michel Lipchitz / AP В 1978 году президент Египта Анвар Садат (справа) и премьер-министр Израиля Менахем Бегин награждены за подписание мирных соглашений. Договор вызвал возмущение в арабском мире, Египет был исключен из Лиги арабских государств. 6 октября 1981 года Садат был убит исламистами Фото: Fornezza / AP В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев получил премию мира за усилия по прекращению холодной войны. В декабре 1991 года Советский Союз распался. В XXI веке противостояние России и США во внешней политике возобновилось Фото: Alexander Zemlianichenko / AP В 1994 году премию мира получили палестинский лидер Ясир Арафат(слева), премьер и глава МИД Израиля Ицхак (справа) Рабин и Шимон Перес (в центре). Годом ранее в Осло они подписали соглашения, по которым была создана Палестинская национальная администрация. В последние годы палестино-израильский конфликт вновь стал источником напряженности в регионе Фото: Reuters / Jerry Lampen/Files В 1996 году за решение конфликта в Восточном Тиморе лауреатами премии стали епископ Карлуш Белу (слева) и лидер сепаратистов Жозе Рамуш-Орта. Индонезийская оккупация Восточного Тимора при этом продолжилась. В 1999 году здесь прошел референдум, на котором 78,5% граждан высказались за независимость. В 2002 году Восточный Тимор стал суверенным государством Фото: Reuters В 2000 году президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун был отмечен за подписание соглашения о примирении и экономическом сотрудничестве с КНДР. В 2006 году отношения между странами резко обострились после проведения Северной Кореей ядерных испытаний. Стороны регулярно обмениваются взаимными угрозами Фото: Reuters В 2009 году премию мира получил президент США Барак Обама «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». В 2011 году американская армия участвовала в интервенции НАТО в Ливию. В сентябре 2014 года США начали военную операцию против террористов в Сирии и Ираке Фото: Thomas Peter / Reuters В 2016 году премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который добился подписания с леворадикальной группировкой FARC соглашения о прекращении полувекового гражданского конфликта. Однако перемирие неожиданно оказалось под угрозой срыва: на референдуме граждане Колумбии высказались против его заключения. Тем не менее президент Сантос объявил, что продолжит переговоры и будет «бороться за мир до последней минуты своего мандата» Фото: Reuters / John Vizcaino Смотреть

Святые коптские мученики в Ливии 15 февраля 2023 года В конце 2014-го и начале 2015 года ливийские исламисты похитили из города Сирт более двух десятков рабочих-христиан, приехавших на заработки из Египта. По словам исламистов, тем самым они мстили за события 2010 года, когда в Египте произошли серьезные столкновения между мусульманами и коптами из-за некоей Камелии Шехаты Захер. Мусульмане утверждали, что эта коптская женщина бежала из дома и приняла ислам. Христиане (включая саму Шехату) отвергали эту историю, но исламисты были убеждены в ее правдивости и в том, что Шехату заставили передумать чуть ли не под пытками. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из видео, выложенного запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» Фото: Social Media TV / Reuters Девочка с фотографией 21 египетского христианина-копта Фото: Muhammad Hamed / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Кадр из видео, выложенного запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» Фото: Social Media TV / Reuters Девочка с фотографией 21 египетского христианина-копта Фото: Muhammad Hamed / Reuters Схваченных в Ливии 20 египтян и одного гражданина Ганы обезглавили 15 февраля 2015 года. Террористы выложили пятиминутное видео их убийства. На видео слышно, как многие из христиан перед смертью кричат: «О, Господь Иисус». Тела убитых были найдены и похоронены в деревне Аль-Ур, откуда многие из них были родом. Через несколько недель глава Коптской церкви патриарх Александрийский Феодор II причислил их к лику святых. 15 февраля 2023 года во время визита Феодора II в Ватикан, распоряжением папы Франциска «Египетские мученики в Ливии», как их теперь называют, были включены в Римский мартиролог — единый список святых, почитаемых Римско-католической церковью.

Пьер-Джорджо Фрассати (1901–1925) 7 сентября 2025 года Родился в Турине в семье владельца крупной либеральной газеты La Stampa и известной художницы. Семья не была религиозной, да и сам Пьер-Джорджо почти половину своей короткой жизни не считал себя религиозным человеком. Зато с юных лет остро чувствовал социальную несправедливость и боролся с ней как мог. Ребенком мог отдать свои туфли босоногому ровеснику или в слезах жаловался матери на отца, который выставил за порог пьяного попрошайку (в итоге мужчину вернули и накормили). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святой Пьер-Джорджо Фрассати

Фото: Luciana Frassati / Wikipedia После того как провалил экзамены в государственной школе, его отправили в частную, руководимую иезуитами. Здесь Пьер-Джорджо начал интересоваться религией, не забывая о благотворительности и социальном равенстве. Участвовал в работе светских и религиозных организаций, боровшихся за социальную справедливость. Активно занимался альпинизмом. В 1925 году, когда Пьер-Джорджо умер от полиомиелита, родители были потрясены: на похороны пришли тысячи людей, знавших о его работе и борьбе. Призывы причислить Пьера-Джорджо к лику святых зазвучали вскоре после его смерти, и местные церковные власти начали процесс, однако он был остановлен папой Пием XII. Как раз в этот момент появились слухи о распутном образе жизни сестры Фрассати. По мнению папы, это не позволяло признать, что юноша обладал «героической добродетелью». Но слухи оказались ложными, и после подтверждения чуда, связанного с Фрассати (исцеление больного туберкулезом в 1933 году), он был в 1990 году причислен к лику блаженных. В 2024-м было объявлено, что не осталось никаких препятствий для канонизации Фрассати. 7 сентября 2025 года Пьер-Джорджо был причислен к лику святых папой Львом XIV. Святой Пьер-Джорджо Фрассати считается покровителем студентов, молодых католиков, молодежных организаций, альпинистов.