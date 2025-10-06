Святые нашего века
Кого канонизировала Римско-католическая церковь в последние 25 лет
В начале осени папа Лев XIV причислил к лику святых католической церкви Карло Акутиса, итальянского юношу, уже названного первым святым-миллениалом; до него из умерших в XXI веке католиков такой чести удостоился только Иоанн Павел II (в миру — Кароль Войтыла). “Ъ” решил рассказать и об Акутисе, и обо всех уроженцах XX века, канонизированных в веке XXI. Их биографии даны по дате канонизации — от первой в 2000-х до самой недавней, сентябрьской.
Хелена Ковальская (1905–1938)
30 апреля 2000 года
Одна из самых почитаемых польских святых, известная больше под своим монашеским именем сестры Марии Фаустины. Монахиня и автор духовного «Дневника» Хелена родилась в бедной семье в деревушке Глоговец. С детства была необыкновенно набожной, но при этом не слишком образованной (закончила всего три класса начальной школы).
Ковальская решает стать монахиней и в 1924 году отправляется в Варшаву, где настоятельница одного из монастырей предлагает ей сначала год поработать, чтобы скопить деньги на вступительный взнос в монастырь. Девушка так и делает, потом поступает в монастырь, а в 1926 году становится монахиней. Она несколько раз переезжает из монастыря в монастырь и задерживается в Вильнюсе.
Там ее исповедник, отец Михал Сопоцько, проявляет интерес к ее видениям, которые у девушки были с детства, и предлагает записать их.
Именно так появляется ее «Дневник».
В 1936 году Хелена заболевает туберкулезом. К этому времени она уже известный в Польше церковный деятель, основатель религиозного объединения — Общины Божьего Милосердия. После смерти в 1938 году «Дневник» Хелены Ковальской, в котором подробно рассказывается и о ее видениях, и о культе Божьего Милосердия, публикуют. В 1959 году книгу запрещают, но вскоре выясняется, что причиной были просто ошибки в переводе. Запрет снимают в 1978-м. Процесс канонизации Ковальской был открыт в 1965 году архиепископом Кракова Каролем Войтылой. Он же, уже как папа Иоанн Павел II, и канонизировал ее 30 апреля 2000 года.
Как стать святым Римско-католической церкви
Канонизация святых в Римско-католической церкви проходит в три этапа.
Собранная информация передается в Дикастерию по канонизации святых (ранее называлась Конгрегацией по канонизации святых), которая рассматривает представленные доказательства. Для продолжения процесса Дикастерия должна подтвердить обладание кандидатом героических добродетелей или принятие мученической смерти и объявить кандидата Слугой Божием.
Второй этап предполагает беатификацию кандидата, то есть причисление его к лику блаженных. Для беатификации необходимо как минимум одно подтвержденное чудо, связанное с кандидатом.
Третий этап — непосредственная канонизация. Для нее необходимо еще одно подтвержденное чудо, случившееся уже после причисления кандидата к лику блаженных.
Торибио Ромо Гонсалес (1900–1928) и Атилано Крус Альварадо (1901–1928)
21 мая 2000 года
Мексиканские священники, убитые во время бушевавшего в Мексике «Восстания кристерос» — одного из самых кровопролитных в истории страны. Его спровоцировали жесткие ограничения, наложенные светскими властями страны на католическую церковь. В частности, упразднялись монастыри, запрещалось религиозное образование. Священники лишались избирательных прав, им не разрешалось поднимать политические вопросы в проповедях и появляться в церковном облачении вне храмов.
В ответ священники приостановили богослужения, что послужило началом восстания. Реакцией на действия восставших стали, кроме всего прочего, и массовые расправы над священнослужителями. Погиб священник Торибио Гонсалес: правительственные солдаты ворвались в его дом и, найдя спящим, убили. Отца Атилано Альварадо тоже застрелили дома — во время молитвы.
Гонсалес и Альварадо оказались в числе 25 мучеников «Восстания кристерос», коллективно канонизированных Иоанном Павлом II 21 мая 2000 года.
Святого Торибио Гонсалеса верующие считают покровителем путешественников.
Хосемария Эскрива де Балагер-и-Альбас (1902–1975)
6 октября 2002 года
Основатель одной из самых влиятельных католических организаций в мире — Opus Dei, для кого-то ставшей синонимом тайного контроля католической церкви над миром. Удивительно, что основал ее молодой сельский священник во времена, когда Церковь в Испании подвергалась гонениям со стороны правительства. Как утверждал потом сам Хосемария Эскрива, идея создать организацию пришла ему в видении.
Именно тогда он решил, что спасение мира — дело скорее мирян, чем священников.
Что каждый, кто, выполняя свои обязанности, какими бы они ни были — почтальона, мусорщика, полицейского, учителя, врача,— вкладывает в это всю свою христианскую душу, помогает Богу.
Из небольшой организации Opus Dei превратилась в мощный и влиятельный институт церкви, существующий почти в 100 странах мира. Это фактически религиозный орден, состоящий не из монахов, а из мирян. При этом, как говорят, соблюдающий жесткую дисциплину. Организацию часто называют «секретная служба папы» и указывают на то, что ее члены занимают важные посты в государственных структурах многих стран мира. (Особенно зловещую роль она играет в романе Дэна Брауна «Код да Винчи».)
Влияние организации косвенно подтверждается тем, что после смерти ее основателя, как сообщалось, письма с просьбой начать канонизацию Хосемарии Эскривы де Балагера в Ватикан отправили 69 кардиналов и 1300 епископов. Процесс был начат в 1986 году. В мае 1992 года Эскрива был причислен к лику блаженных. Канонизирован 6 октября 2002 года.
Джанна Беретта Молла (1922–1962)
16 мая 2004 года
Педиатр Джанна Беретта Молла вполне может считаться иконой движения против абортов. Она родилась в очень религиозной семье в итальянском городе Маджента. После школы поступила в медицинское училище, одновременно став активным участником организации «Католическое действие». В стране и мире о Джанне Беретте узнали только после ее смерти.
Мать троих детей снова забеременела, но доктора настоятельно советовали ей сделать аборт или даже удалить матку — у нее диагностировали фиброму матки. Как врач, женщина прекрасно представляла, что это может означать для нее — она никогда не могла похвастаться хорошим здоровьем.
Тем не менее Джанна Беретта заявила врачам, что жизнь и здоровье будущего ребенка важнее ее собственных.
Ее четвертая дочь, Джанна Эмануэла, родилась путем кесарева сечения, а мать вскоре умерла от осложнений при родах. Произошло все это накануне Пасхи.
Через несколько лет ее муж Пьетро Молла написал о Джанне Беретте небольшую книгу. И уже через несколько месяцев архиепископ Милана (там женщина жила с мужем и детьми) кардинал Джованни Коломбо открыл процесс ее канонизации. После признания двух чудес, случившихся после обращения к Джанне Беретте, она была причислена к лику святых папой Иоанном Павлом II 16 мая 2004 года. На церемонии ее канонизации присутствовали муж и дети. Газеты писали, что это был первый случай, когда муж присутствовал при канонизации жены.
Святую Джанну Беретту Моллу принято считать покровительницей женщин, матерей, врачей, семей и еще не родившихся детей.
Альберто Уртадо (1901–1952)
23 октября 2005 года
Второй в истории Чили святой монах-иезуит Альберто Уртадо родился в очень богатой аристократической семье. Однако ему так и не удалось насладиться прелестями обеспеченной жизни. Альберто был еще совсем маленьким, когда его отец умер. Мать, не имевшая ни возможности, ни желания управлять огромным поместьем, решила его продать. Покупатель ее обманул и оставил семью без денег и без собственного дома.
Альберто, однако, повезло. Он получил стипендию для обучения в хорошей частной школе в столице. Школа была иезуитской, и Альберто связал свою жизнь с орденом иезуитов. Продолжил он свое образование в Европе и вернулся на родину уже рукоположенным священником, к тому же с дипломом педагога. А еще он заинтересовался ролью церкви в установлении социальной справедливости и стал одним из самых крупных авторитетов в этой области в стране.
Альберто Уртадо основал Ассоциацию чилийских профсоюзов и написал несколько книг о социальной ответственности церкви.
Он умер от онкологического заболевания в 1952 году. 23 октября 2005 года канонизирован.
Святой Альберто Уртадо — покровитель Чили, бедняков, бездомных детей и социальных работников.
Альфонса Муттатхупадатху (1910–1946)
12 октября 2008 года
Известна в родной Индии и по всему миру под своим монашеским именем — сестра Альфонса Непорочного Зачатия.
Первая святая, канонизированная Сиро-Малабарской католической церковью и первая представительница Индии, канонизированная Римско-католической церковью, родилась в Кудамалуре и уже в детстве присоединилась к конгрегации францисканских терциариев. Она стала учительницей и всю жизнь проработала в школе Святой Марии в Бхарнанганаме.
После смерти сестры Альфонсы многие начали говорить о чудесах, которые совершались при обращении к ней. Процесс ее канонизации стартовал в 1955 году, а во время визита в Индию папы Иоанна Павла II в 1986 году Альфонса Непорочного Зачатия была причислена к лику блаженных.
Ее могила в Бхарнанганаме — один из центров христианского паломничества в Индии.
Несколько чудес, связанных с ее именем, были «признаны истинными» Конгрегацией по канонизации святых для рассмотрения. 12 октября 2008 года сестра Альфонса была канонизирована.
Святая Альфонса считается покровительницей больных.
Рафаэль Арнаис Барон (1911–1938)
11 октября 2009 года
Рафаэль Барон прославился в первую очередь смирением и духовностью. В ранней юности он решил стать монахом и даже оставил ради этого свои любимые занятия живописью и архитектурой. Он ушел в монастырь, однако из-за болезни не мог в полной мере выполнять строжайший устав монастыря и почти до конца своих дней оставался послушником.
Только незадолго до смерти Рафаэлю Альфонсо разрешили носить полное монашеское облачение. Для членов монастыря он стал примером смирения, и именно они обратились с просьбой причислить его к лику святых. Канонизация прошла на площади Святого Петра в Ватикане 11 октября 2009 года.
Святой Рафаэль Барон — покровитель больных диабетом.
Иоанн Павел II (1920–2005)
27 апреля 2014 года
Кароль Юзеф Войтыла вошел в историю задолго до своей канонизации, как первый за многие столетия папа-неитальянец и как первый папа из социалистической страны. В 1978 году, когда архиепископ Кракова кардинал Войтыла был избран папой, его страна называлась Польской Народной Республикой, была ближайшим союзником СССР.
Впрочем, учитывая консервативные религиозные взгляды Войтылы и очевидную неприязнь к коммунизму, красным папой его называли очень редко. И падение социализма считают одним из главных его достижений. В мире он запомнился как папа-путешественник. Иоанн Павел II посетил почти все страны и территории мира, включая самые экзотические. Враги папы любили распространять фотографии его визита на острова Тихого океана, где он причащал полуголых таитянок.
Его мечтой было посетить Россию, но этого так и не произошло.
Понтификат Иоанна Павла II длился 27 лет. Призывы причислить папу к лику святых зазвучали вскоре после его смерти. И причислили его к лику святых довольно быстро — всего через девять лет, 27 апреля 2014 года.
Мария Исабель Сальват Ромеро (1926–1998)
18 октября 2015 года
Ее больше знают по монашескому имени Мария Непорочного Креста. Мария очень рано решила стать монахиней и в 1944 году вступила в конгрегацию «Сестры Креста». Монашеские обеты она дала в 1952 году и с тех пор служила в конгрегации. В 1977-м стала ее генеральной настоятельницей и занимала этот пост до конца жизни.
Процесс ее канонизации начался в 2004 году и 18 октября 2015 года Мария Исабель Сальват Ромеро была причислена к лику святых.
Хосе Санчес дель Рио (1913–1928)
16 октября 2016 года
Еще один мученик «Восстания кристерос». В отличие от большинства других Хосе не был священником. Ему было всего 13, когда восстание началось, но он немедленно захотел присоединиться к своим братьям, ушедшим воевать с правительством. Ему сначала отказали, но парнишка был так настойчив, что лидер повстанцев разрешил ему стать знаменосцем одного из партизанских отрядов.
Хосе Санчес был взят в плен правительственными войсками. От него требовали отвергнуть, под страхом смерти, веру. Подросток отказался. Солдаты подвергли его чудовищным пыткам. Ему срезали кожу с подошв и заставили ходить. Только после этого подростка убили.
Процесс его канонизации начался в 1996 году. Подтвержденным чудом стало «необъяснимое выздоровление» младенца, родители которого обратились с молитвой к Хосе. Он был причислен к лику святых папой Франциском 16 октября 2016 года.
Святой Хосе Санчес дель Рио считается покровителем преследуемых христиан, детей, подростков и родного города Сахуайо.
Агнес Гонджа Бояджиу (1910–1997)
4 сентября 2016 года
Пожалуй, самая известная из современных святых. Едва ли не на всех обитаемых континентах мира можно услышать, что кого-то за щедрость, доброту, расточительность хвалят или порицают, сравнивая с матерью Терезой. Под этим именем больше известна косовская албанка, родившаяся в македонском городе Скопье в то время, когда он еще входил в состав Османской империи. Родители девочки, католики, были очень религиозны. Это передалось и ей. Позже она называла своим настоящим днем рождения не день, когда появилась на свет, а день, когда ее крестили.
Мать Агнес рано овдовела, и семье — у Агнес были брат и сестра — пришлось жить на то, что мать заработает шитьем и поденной работой. Вскоре после окончания школы Агнес решила стать миссионеркой — в церкви священник часто читал письма миссионеров из далеких стран. Для начала Агнес отправилась в Ирландию, где вступила в монашеский орден «Ирландские сестры Лорето». А потом уже орден отправил ее в Индию, в Калькутту, город, в котором она проживет всю жизнь и где прославится.
В Индии она стала монахиней и долгое время преподавала в католической школе для девочек. А в 1948 году, после ее долгих уговоров, орден разрешил ей оставить монастырь и начать благотворительную деятельность среди бедняков Калькутты. Еще через два года Агнес получила разрешение папы Пия XII открыть свой собственный орден — «Сестры милосердия — миссионерки любви».
Постепенно организация, строившая школы, открывавшая больницы и хосписы, стала одной из крупнейших среди подобных не только в Индии, но и в мире. В 1979 году мать Тереза за свою благотворительную деятельность получила Нобелевскую премию мира. Именно тогда ее имя стало синонимом доброты и бескорыстной помощи.
Деятельность ордена не была совсем уж однозначной. Кто-то обвинял мать Терезу в том, что она навязывала свои взгляды и свою веру тем, кому помогала. К примеру, известно, что мать Тереза крайне неодобрительно относилась к использованию болеутоляющих средств и, как говорят, не позволяла применять их в больницах и хосписах ордена даже в самых тяжелых случаях.
Кроме того, в хосписах (в ордене они назывались «Дома для умирающих») людей не лечили и не делали различий между смертельными и излечимыми заболеваниями. Пациенты, которых можно было спасти, не получали никакой медицинской помощи. Некоторые специалисты обращали внимание на то, что орден почти не привлекает к своей деятельности врачей, а пациенты могут содержаться в чудовищных условиях, и это при том, что орден не имел никаких финансовых проблем, получая огромные деньги в виде пожертвований со всего мира. При этом, говорили критики, сама мать Тереза при необходимости обращалась к самым лучшим врачам в Европе.
Все это подробно освещалось в крайне нелестном документальном фильме «Ангел из ада», вышедшим в 1994 году.
Тем не менее, когда мать Тереза умерла в Калькутте, в мире никто не стал вспоминать о противоречиях. Мир объединился, призывая католическую церковь причислить ее к лику святых. При этом Церковь не стала делать для матери Терезы исключений и тщательно следовала процедуре. Были изучены и оценены все ее книги, статьи и публичные выступления, чудеса, приписываемые ей.
Франсишку (1908–1919) и Жасинта (1910–1920) Марту
13 мая 2017 года
Знаменитые «пастушки из Фатимы». Брат и сестра из португальской деревушки Алжуштрел близ города Фатима. Прославились в 1917 году, когда им и их двоюродной сестре Лусии душ Сантуш неоднократно являлась «дама», передавая сообщения религиозного характера и пророчества, в том числе связанные с Россией. Явления случались раз в месяц с мая по октябрь 1917 года, всякий раз 13-го числа.
Рассказы детей о первых явлениях были встречены взрослыми скептически. Жасинту, настаивавшую на правдивости своих рассказов, даже высекли. Затем, однако, все больше людей начали признавать явления Святой Девы Марии, а впоследствии их признала и церковь как подлинное чудо. Город Фатима стал одним из центров паломничества.
В соответствии с решением папы Пия XI дети не обладали обязательным для причисления к лику святых качеством «героической добродетели», однако в 1980-х годах Конгрегация по канонизации святых приняла решение, что некоторые дети могут быть исключениями из этого правила. Первыми такими исключениями стали Франсишку и Жасинта. После признания чудесными нескольких случаев исцеления больных, взывавших к их помощи, брат и сестра были причислены к лику святых в столетний юбилей первого явления — 13 мая 2017 года. Их двоюродная сестра Лусия, ставшая монахиней, умерла в 2005 году и признана блаженной.
Франсишку и Жасинта — самые юные святые католической церкви — считаются покровителями португальских детей, людей, высмеиваемых за свою набожность, и заключенных, больных и борющихся с болезнями.
Оскар Ромеро (1917–1980)
14 октября 2018 года
Архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Ромео был застрелен 24 марта 1980 года в небольшой часовне при Больнице Святого Провидения в центре столицы Сальвадора. Он только что закончил мессу и едва отошел от алтаря, когда в открытую дверь часовни начали стрелять. Архиепископ умер почти мгновенно, получив ранения в голову и грудь. Убийство совершили члены проправительственного «эскадрона смерти» под руководством Роберто д’Обюссона, офицера сальвадорской армии.
Его похороны превратились в одну из самых мощных демонстраций в истории страны: Ромеро был одним из самых громких критиков военного режима, управлявшего тогда страной. Ромеро, чье имя не слишком знали за пределами страны, стал всемирно известен. Акции протеста против военной хунты в Сальвадоре прокатились по странам Европы и Америки.
Процесс канонизации архиепископа, однако, начался только через 13 лет после его смерти и продолжался довольно долго. Эксперты спорили, насколько канонизации мешают его политические взгляды, близкие к популярной в Латинской Америке и непопулярной в Ватикане «теологии освобождения», и о том, был ли он настоящим мучеником за веру или же стал жертвой политического убийства.
Процесс задержала и смерть папы Иоанна Павла II в 2005 году. Говорили даже, что новый папа Бенедикт XVI, известный своей нелюбовью к «теологии освобождения», мог сыграть свою роль в замедлении процесса. Тем не менее именно папа Бенедикт распорядился ускорить рассмотрение дела архиепископа. Но причислили Ромеро к лику святых уже при папе Франциске (чьи взгляды во многом совпадали со взглядами сальвадорского архиепископа). Произошло это 14 октября 2018 года.
Ромеро — один из немногих современных святых, которых чтит не только католическая, но и англиканская и лютеранская церкви.
Мария Рита де Соза Понтиш (1914–1992)
13 октября 2019 года
Первую женщину-святую Бразилии, более известную как Сестра Дулсе, можно было бы назвать латиноамериканской матерью Терезой, вот только заниматься благотворительностью она начала много раньше калькуттской святой. В 1930-х Мария Рита создала «Союз рабочих Святого Франциска» — один из первых христианских профсоюзов в стране. Но мировую известность ей принесла благотворительная деятельность по созданию приютов для больных и бедных. Первый такой приют она открыла в 1939 году в родном городе Салвадор, в районе с говорящим названием Крысиный Остров.
А через 20 лет была создана существующая до сих пор организация OSID — Фонд социальных дел сестры Дулсе — едва ли не крупнейшая и самая уважаемая благотворительная организация в стране. В 1988 году сестра Дулсе была номинирована за деятельность этой организации на Нобелевскую премию мира. Мария Рита де Соза Понтиш умерла в 77 лет от болезни легких, проведя последние 16 месяцев жизни в больнице.
Дело о ее канонизации было открыто в 2000 году. Едва ли не каждый уважающий себя бразильский политик, встречаясь с папой, поднимал вопрос о канонизации сестры Дулсе. 13 октября 2019 года она была причислена к лику святых.
Святые коптские мученики в Ливии
15 февраля 2023 года
В конце 2014-го и начале 2015 года ливийские исламисты похитили из города Сирт более двух десятков рабочих-христиан, приехавших на заработки из Египта. По словам исламистов, тем самым они мстили за события 2010 года, когда в Египте произошли серьезные столкновения между мусульманами и коптами из-за некоей Камелии Шехаты Захер. Мусульмане утверждали, что эта коптская женщина бежала из дома и приняла ислам. Христиане (включая саму Шехату) отвергали эту историю, но исламисты были убеждены в ее правдивости и в том, что Шехату заставили передумать чуть ли не под пытками.
Схваченных в Ливии 20 египтян и одного гражданина Ганы обезглавили 15 февраля 2015 года. Террористы выложили пятиминутное видео их убийства.
На видео слышно, как многие из христиан перед смертью кричат: «О, Господь Иисус».
Тела убитых были найдены и похоронены в деревне Аль-Ур, откуда многие из них были родом. Через несколько недель глава Коптской церкви патриарх Александрийский Феодор II причислил их к лику святых. 15 февраля 2023 года во время визита Феодора II в Ватикан, распоряжением папы Франциска «Египетские мученики в Ливии», как их теперь называют, были включены в Римский мартиролог — единый список святых, почитаемых Римско-католической церковью.
Пьер-Джорджо Фрассати (1901–1925)
7 сентября 2025 года
Родился в Турине в семье владельца крупной либеральной газеты La Stampa и известной художницы. Семья не была религиозной, да и сам Пьер-Джорджо почти половину своей короткой жизни не считал себя религиозным человеком. Зато с юных лет остро чувствовал социальную несправедливость и боролся с ней как мог. Ребенком мог отдать свои туфли босоногому ровеснику или в слезах жаловался матери на отца, который выставил за порог пьяного попрошайку (в итоге мужчину вернули и накормили).
После того как провалил экзамены в государственной школе, его отправили в частную, руководимую иезуитами. Здесь Пьер-Джорджо начал интересоваться религией, не забывая о благотворительности и социальном равенстве. Участвовал в работе светских и религиозных организаций, боровшихся за социальную справедливость. Активно занимался альпинизмом. В 1925 году, когда Пьер-Джорджо умер от полиомиелита, родители были потрясены: на похороны пришли тысячи людей, знавших о его работе и борьбе.
Призывы причислить Пьера-Джорджо к лику святых зазвучали вскоре после его смерти, и местные церковные власти начали процесс, однако он был остановлен папой Пием XII. Как раз в этот момент появились слухи о распутном образе жизни сестры Фрассати. По мнению папы, это не позволяло признать, что юноша обладал «героической добродетелью». Но слухи оказались ложными, и после подтверждения чуда, связанного с Фрассати (исцеление больного туберкулезом в 1933 году), он был в 1990 году причислен к лику блаженных. В 2024-м было объявлено, что не осталось никаких препятствий для канонизации Фрассати. 7 сентября 2025 года Пьер-Джорджо был причислен к лику святых папой Львом XIV.
Святой Пьер-Джорджо Фрассати считается покровителем студентов, молодых католиков, молодежных организаций, альпинистов.