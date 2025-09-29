В Воронеже снова никто не захотел строить Дом анимации за 653 млн рублей

Никто не заявился на конкурс на строительство Дома анимации на улице Куколкина в Воронеже. В связи с этим процедуру признали несостоявшейся, следует из информации на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 652,8 млн руб.

Предыдущий конкурс на строительство объекта не состоялся по той же причине, его хотели провести в феврале. На прошлых торгах начальная цена подряда составляла 595,4 млн руб.

Как рассказывали в облправительстве, в рамках контракта планируется построить здание площадью 8,5 тыс. кв. м, которое «будет напоминать глыбу льда». В нем предусмотрено пять надземных этажей и один подземный. Внутри планируют разместить демонстрационный зал, просмотровую, магазин сувенирной продукции, амфитеатр в центральном атриуме, а также офисные и общественные пространства. Проектом запланированы 353 рабочих места для сотрудников анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) и подземная парковка на 24 места.

Изначально строительство Дома анимации за 300 млн руб. инициировала анимационная студия «Воронеж». Она провела конкурс на лучший проект в 2019 году. В 2020-м был заложен первый камень, однако работы так и не начались. В конце 2022 года воронежские власти решили вложить в этот проект бюджетные средства. Тогда источник «Ъ-Черноземье» в отрасли говорил, что сумма в 300 млн на строительство уже неактуальна. В 2023 году контракт на проектирование Дома анимации за 10,9 млн руб. получила местная компания «Совтехэко», известная новогодним оформлением площади Ленина в облцентре за 65,4 млн руб. в 2022 году.

Алина Морозова