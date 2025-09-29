Зампред правительства Коми стала сенатором

Бывший заместитель председателя правительства Коми Екатерина Грибкова, как и предполагал «Ъ», стала сенатором от Госсовета (парламента) республики. За ее кандидатуру 29 сентября проголосовало большинство депутатов нового созыва. В правительстве Коми госпожа Грибкова курировала социальный блок. В Госсовет она баллотировалась от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Грибкова

Фото: Правительство Республики Коми Екатерина Грибкова

«Для меня это возможность продолжить свою миссию — помогать людям, но уже на законодательном уровне. Остаюсь в команде главы региона Ростислава Эрнстовича Гольдштейна и в команде родной республики»,— заявила Екатрина Грибкова сразу после своего избрания. Она поблагодарила парламент за оказанное доверие.

Екатерина Грибкова родилась 17 апреля 1989 года в Сысольском районе Коми. Получила два диплома Сыктывкарского госуниверситета — как специалист по социальной работе и как юрист. Работала в республиканском социально-оздоровительном центре «Максаковка», Центре правового обеспечения и Агентстве по социальному развитию Коми.

В 2016 году пришла в региональное правительство, где занимала должности советника зампреда правительства и завсектором минздрава. С 2017 по 2021 год — директор центра социальной защиты Сысольского района. 25 марта 2021 года назначена министром труда, занятости и социальной защиты Коми, а с 11 октября 2023-го совмещала эту должность с постом заместителя председателя правительства.

Дарья Шучалина, Сыктывкар