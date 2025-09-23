Сенатором от Коми может стать вице-премьер региона Екатерина Грибкова

Пост сенатора от нового созыва Госсовета Коми может занять нынешний вице-премьер региона Екатерина Грибкова.

Заместитель председателя правительства Коми курирует социальный блок. В выборах 2025 года Екатерина Грибкова принимала участие по партийному списку «Единой России», как и ряд министров. Они уже передали свои мандаты другим соратникам по партии, в то время как Екатерина Грибкова пока этого не сделала.

По информации источника «Ъ» в парламенте Коми, с большой долей вероятности ее кандидатура будет внесена на первое заседание нового созыва сессии Госсовета. Оно намечено на 29 сентября. Прежний представитель Госсовета в Совете федерации Елена Шумилова покинула верхнюю палату минувшим летом после поражения на праймериз ЕР.

Екатерине Грибковой 36 лет. Она родилась в Сысольском районе Коми. Четыре года назад возглавила министерство труда, занятости и социальной защиты Коми. У нее два высших образования: оба получила в Сыктывкарском государственном университете (социальная работа и юриспруденция). С 2023 года — вице-премьер.

Ранее «Ъ» сообщал, что в Коми на место спикера Госсовета (парламента) республики может быть избран первый заместитель председателя Александр Макаренко, а действующий руководитель законодательного органа Сергей Усачев станет первым вице-спикером.

Андрей Иванов, Сыктывкар