Китайская перспектива

На China Open, проходящем в Пекине турнире категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $4 млн, своего первого за последние три месяца заметного успеха добился россиянин Даниил Медведев. Победив в двух партиях третью ракетку мира Александра Зверева из Германии, он впервые с июня прошел соперника из топ-10 мирового рейтинга и выиграл три матча подряд. На женском Сhina Open, состязании Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $9 млн, хорошо выступают россиянки Мирра Андреева и Анастасия Потапова, которые в случае побед в следующем круге встретятся друг с другом в четвертьфинале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над третьей ракеткой мира Александром Зверевым позволила Даниилу Медведеву (на фото) в четвертый раз в этом году дойти до 1/2 финала на турнирах АТР

Фото: Lintao Zhang / Getty Images Победа над третьей ракеткой мира Александром Зверевым позволила Даниилу Медведеву (на фото) в четвертый раз в этом году дойти до 1/2 финала на турнирах АТР

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Соперничество Даниила Медведева и Александра Зверева давно считается одним из самых насыщенных противостояний в мужском теннисе. Четвертьфинал China Open стал уже 21-м официальным матчем двух этих больших мастеров. Интересно, что другие игроки, родившиеся позднее 1990 года, на уровне АТР чаще друг с другом не встречались.

Перед пекинской встречей в этой серии со счетом 13:7 вел Медведев, обыгравший сильнейшего теннисиста Германии четыре раза подряд, в том числе в полуфинале июньского травяного состязания категории 500 в немецком Галле. Та победа дала надежду на то, что россиянин, занимавший в рейтинге 11-е место, вскоре вернется в топ-10, но именно после нее у Медведева случился настоящий кризис. Уступив финал в Галле Александру Бублику из Казахстана, он на шести последующих турнирах выиграл всего четыре матча и откатился во вторую половину второй десятки. Для Зверева, впрочем, нынешний сезон тоже складывается не лучшим образом. Яркие матчи чередуются с откровенно провальными, поэтому его нынешнее третье место в рейтинге в значительной степени обусловлено двумя прошлогодними достижениями — победой на «мастерсе» в Париже и полуфиналом итогового турнира в Турине, а также январским финалом Australian Open.

То, что Медведев не только хорошо знает, как надо играть против Зверева, но и способен реализовать свой план на практике, стало ясно уже в дебюте. Россиянина не смущали ни собственные двойные ошибки, ни выходы к сетке, к которым часто прибегал соперник.

Преимущество Медведева в стабильности на задней линии, где Зверев особенно часто ошибался при выполнении удара справа, было очевидным.

Исход первой партии решили четвертый и пятый геймы, в которых Зверев сначала отдал свою подачу, ведя 40:0, а затем не смог использовать три брейк-пойнта. Второй сет тоже не затянулся: уступая 2:3, Медведев взял четыре гейма подряд. В итоге — 6:3, 6:3 за 1 час 22 минуты. Россиянин одержал первую значимую победу под руководством нового тренерского штаба, где ключевой фигурой на данный момент выглядит чемпион Australian Open 2002 года швед Томас Юханссон. Делать серьезные выводы по поводу их сотрудничества по-прежнему рано, хотя сейчас перспективы российской экс-первой ракетки мира выглядят явно лучше, чем несколько недель назад.

В полуфинале Медведеву, который вернулся в топ-20 по очкам, набранным в нынешнем сезоне, предстоит встретиться с 52-й ракеткой мира Лернером Тьеном.

Именно этому молодому американцу россиянин проиграл в пяти партиях на самом успешном для себя чемпионате Большого шлема — Australian Open. С этой точки зрения будет интересно оценить соотношение их сил на данный момент. Другую пару полуфиналистов составили второй номер рейтинга АТР итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минаур.

Тем временем на женском China Open, турнире WTА, который, в отличие от мужского состязания АТР, имеет более высокую категорию 1000, успешно выступают сразу две россиянки. Пятая ракетка мира Мирра Андреева уверенно разобралась с испанкой Джессикой Боусас Манейро — 6:1, 6:4, а Анастасия Потапова справилась с турчанкой Зейнеп Сёнмез — 6:3, 7:5 — и впервые с весеннего «тысячника» выиграла три матча подряд. Этот успех позволит Потаповой немного улучшить свое положение в мировой классификации, где она после серии летних неудач оказалась за пределами первой полусотни. Теперь если в четвертом круге Андреева выиграет у британки Сонай Картал, а Потапова — у чешки Линды Носковой, то один из четвертьфиналов в Пекине будет российским.

Евгений Федяков