Проверка по-пекински

На старте China Open, проходящего в Пекине турнира категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $4 млн, россиянин Даниил Медведев в двух партиях сломил сопротивление британца Кэмерона Норри. Это второй матч, выигранный экс-первой ракеткой мира после начала экспериментального периода сотрудничества с новой тренерской командой, в том числе шведом Томасом Юханссоном, который сейчас находится в Пекине вместе с Медведевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Ng Han Guan / AP Даниил Медведев

Фото: Ng Han Guan / AP

Открытый чемпионат Китая стал для Даниила Медведева вторым турниром после смены тренерской команды. Напомним, что после поражения в первом круге US Open россиянин расстался с французом Жилем Сервара, работавшим с ним индивидуально на протяжении восьми лет, и специалистом по физподготовке Эриком Эрнандесом, а затем объявил о начале пробного периода сотрудничества с чемпионом Australian Open 2002 года шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Роханом Гёцке.

Правда, первый турнир осенней азиатской серии, на которой вместе с Медведевым находится 50-летний Юханссон, сложился для бывшего лидера мирового рейтинга неудачно. Обыграв в первом круге состязания категории 250 в Ханчжоу 109-ю ракетку мира американца Нишеша Басаваредди, он в трех упорных партиях уступил китайцу У Ибину, который на тот момент находился в конце второй сотни классификации АТР.

Жеребьевка Сhina Opеn, имеющего более высокую категорию 500, не обещала Медведеву слишком уж легкого старта.

Британец Кэмерон Норри, доставшийся ему в 1/16 финала и занимающий в рейтинге 34-е место, в этом году преодолел значительный спад, дошел до четвертьфинала Wimbledon, а перед этим, в конце мая, нанес россиянину поражение в напряженном пятисетовом матче в первом круге Открытого чемпионата Франции. Причем произошло это после того, как Медведев, которого, кстати, Норри на Roland Garros охарактеризовал как едва ли не самого сложного для себя оппонента, обыграл британца четыре раза подряд.

В Пекине Норри не удалось повторить свой парижский успех. Преимущество, которое имел в этой встрече Медведев, было неабсолютным, но все же достаточно заметным, да и продолжалась она сравнительно недолго — всего 1 час 15 минут. Используя многочисленные ошибки соперника в дебюте, россиянин повел — 2:0, в четвертом гейме отдал свою подачу, но в седьмом и девятом геймах сделал два брейка. В начале второй партии теннисисты обменялись подачами, но, уступая 4:5, Норри не справился с психологическим давлением. В итоге — 6:3, 6:4 в пользу Медведева, который в целом заметно превосходил британца на первой подаче и выиграл активными ударами 26 очков против 9.

«Думаю, я заслужил победу и по игре, и по статистике. Могу играть гораздо лучше, но сегодня был небольшой шаг вперед»,— сказал после игры Медведев, находящийся сейчас в рейтинге на 18-м месте. Победа над Норри, входившим три года назад в топ-10, позволяет надеяться, что российский теннисист постепенно преодолеет кризис, предпосылки которого просматривались еще в прошлом сезоне.

Однако делать серьезные выводы по поводу перспектив его сотрудничества с нынешними тренерами пока нельзя. Для подобных выводов прошло еще слишком мало времени.

В Пекине временами очень неплохо работает удар слева, который в лучшие годы считался одним из главных козырей Медведева. Но каких-то глобальных тактических изменений в его теннисе пока не просматривается.

Во втором круге Медведева ждет опасный и зачастую непредсказуемый испанец Алехандро Давидович Фокина. Этого игрока, который на данный момент замыкает топ-20, российский финалист China Open 2023 года, так же, как и Норри, обыгрывал в четырех предыдущих матчах из пяти.

Тем временем два других россиянина уже выбыли из борьбы. Десятая ракетка мира Карен Хачанов 25 сентября проиграл французу Александру Мюллеру, а Андрей Рублев, идущий в классификации АТР 14-м, в пятницу уступил итальянцу Флавио Коболли — 6:7 (3:7), 3:6. Для Рублева с учетом US Open и недавнего турнира в Ханчжоу это уже третье поражение подряд. И без того небольшие шансы россиян на попадание в Турин на итоговый турнир АТР становятся еще меньше.

Евгений Федяков