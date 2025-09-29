Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шесть председателей комиссий нижегородской думы сохранили свои посты

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода 29 сентября утвердили председателей десяти постоянных комиссий. Восемь комиссий возглавили представители «Единой России», по одной — депутаты от КПРФ и ЛДПР.

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Из предыдущего созыва сохранили свои должности шесть руководителей комиссий: Марк Фельдман (по бюджету), Сергей Пляскин (по экономике), Ольга Балакина (по МСУ), Станислав Прокопович (по транспорту и дорожному хозяйству), Михаил Иванов (по градостроительству и архитектуре), Инна Ванькина (по соцполитике). Все они — единороссы. Также депутаты от этой партии возглавили комиссии по городскому хозяйству (Павел Пашинин) и по патриотическому воспитанию, молодежной политике и физкультуре (Владимир Поддымников-Гордеев). Последняя комиссия — новая в структуре думы, комиссию по городскому хозяйству ранее возглавлял Карим Ибрагимов, но он в новый созыв избираться не стал.

Коммунист Алексей Запоев избран председателем комиссии по имуществу вместо своего коллеги по партии Кирилла Лазорина, который в этом созыве избран замом председателя думы. Представитель ЛДПР Ирина Молькова возглавила комиссию по экологии вместо ушедшего коллеги по партии Германа Карачевского.

Ирина Швецова