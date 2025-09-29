Шесть председателей комиссий нижегородской думы сохранили свои посты

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода 29 сентября утвердили председателей десяти постоянных комиссий. Восемь комиссий возглавили представители «Единой России», по одной — депутаты от КПРФ и ЛДПР.

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Из предыдущего созыва сохранили свои должности шесть руководителей комиссий: Марк Фельдман (по бюджету), Сергей Пляскин (по экономике), Ольга Балакина (по МСУ), Станислав Прокопович (по транспорту и дорожному хозяйству), Михаил Иванов (по градостроительству и архитектуре), Инна Ванькина (по соцполитике). Все они — единороссы. Также депутаты от этой партии возглавили комиссии по городскому хозяйству (Павел Пашинин) и по патриотическому воспитанию, молодежной политике и физкультуре (Владимир Поддымников-Гордеев). Последняя комиссия — новая в структуре думы, комиссию по городскому хозяйству ранее возглавлял Карим Ибрагимов, но он в новый созыв избираться не стал.

Коммунист Алексей Запоев избран председателем комиссии по имуществу вместо своего коллеги по партии Кирилла Лазорина, который в этом созыве избран замом председателя думы. Представитель ЛДПР Ирина Молькова возглавила комиссию по экологии вместо ушедшего коллеги по партии Германа Карачевского.

Ирина Швецова