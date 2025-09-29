Дума Нижнего Новгорода утвердила замов председателя
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода первого созыва избрали заместителей председателя. Как и в прежнем созыве, их будет четыре, включая одного первого зама.
Евгений Костин переизбран первым зампредседателя думы Нижнего Новгорода
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Должность первого зама сохранил единоросс Евгений Костин. Также замами стали руководитель АО «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин и руководитель ООО «СЗ ННДК» Михаил Иванов — оба тоже представляют «Единую Россию». Еще одним заместителем стал коммунист Кирилл Лазорин.
В прежнем созыве должности замов занимали также Владимир Тарасов, Денис Миронов (ЕР) и коммунист Николай Сатаев. Денис Миронов в новый созыв не избирался.
Как писал «Ъ-Приволжье», председателем гордумы депутаты переизбрали участника СВО Евгения Чинцова.