Дума Нижнего Новгорода утвердила замов председателя

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода первого созыва избрали заместителей председателя. Как и в прежнем созыве, их будет четыре, включая одного первого зама.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Должность первого зама сохранил единоросс Евгений Костин. Также замами стали руководитель АО «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин и руководитель ООО «СЗ ННДК» Михаил Иванов — оба тоже представляют «Единую Россию». Еще одним заместителем стал коммунист Кирилл Лазорин.

В прежнем созыве должности замов занимали также Владимир Тарасов, Денис Миронов (ЕР) и коммунист Николай Сатаев. Денис Миронов в новый созыв не избирался.

Как писал «Ъ-Приволжье», председателем гордумы депутаты переизбрали участника СВО Евгения Чинцова.

Ирина Швецова