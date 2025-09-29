Комиссия по патриотическому воспитанию появилась в нижегородской думе

Число комиссий в гордуме Нижнего Новгорода увеличили с девяти до десяти. На первом заседании 29 сентября депутаты гордумы I созыва утвердили структуру обновленного городского парламента.

Новой станет комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике и физкультуре. Также сохранятся комиссии по бюджету; по имуществу; по экономике; по городскому хозяйству; по транспорту и дорожному хозяйству; по градостроительству и архитектуре; по соцполитике; по МСУ; по экологии.

Заместителей председателя, как и в текущем созыве, будет четыре, включая одного первого зама.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в структуре мэрии Нижнего Новгорода появился заместитель главы города по патриотическому воспитанию. На эту должность в мае был назначен участник СВО Владимир Анисимов.

Ирина Швецова