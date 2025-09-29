В Удмуртии завершили уборку 92% площадей зерновых и зернобобовых культур

На сегодняшний день аграрии Удмуртии завершили уборку 92% площадей зерновых и зернобобовых культур, что составляет около 263,7 тыс. га, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Хозяйства собрали 807,6 тыс. тонн зерна в бункерном весе, средняя урожайность составила 30,6 ц/га, что на 25,4% выше прошлогоднего показателя. Также продолжается уборка картофеля и овощей. Выкопано 30% площадей картофеля и убрано 13% овощей.

Напомним, что с 8 по 15 сентября 2025 года в регионе действовал режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. В 50 сельскохозяйственных предприятиях в 19 районах республики была зафиксирована частичная или полная гибель урожая на площади 14 тыс. га, особенно пострадали Алнашский и Красногорский районы.

28 сентября новый зерносушильный комплекс (КЗС) начал работу на сельхозпредприятии «Россия» в Можгинском районе Удмуртии. Во время переувлажнения почвы организация потеряла пшеницу на площади 315 га. По словам директора предприятия Аркадия Вершинина, объем инвестиций в КЗС составил около 100 млн руб.

Анастасия Лопатина