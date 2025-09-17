50 сельхозпредприятий Удмуртии пострадали из-за переувлажнения почвы

Площадь пострадавших и погибших из-за переувлажнения почвы посевов в Удмуртии достигла 12,6 тыс. га. Потери отмечены у 50 сельскохозяйственных предприятий в 19 районах. Такие данные приводит региональный минсельхоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Серьезные потери наблюдаются в Алнашском районе, где в шести предприятиях погибли сельскохозяйственные культуры на площади более 1,8 тыс. га. Потери также зафиксированы в Красногорском районе, где в пяти сельскохозяйственных организациях погибло 1,2 тыс. га пшеницы и ячменя»,— говорится в сообщении.

Всего к 16 сентября убрано 199,3 тыс. га — 71% уборочной площади. Намолочено 64,5 тыс. т зерна. Средняя урожайность — 32,4 ца на 1 га, что на 23,7% больше, чем годом ранее. Заготовлено 660,6 тыс. тонн кормов для животных на зимне-стойловый период, кормозаготовка продолжается. Засеяно 94% площади озимых культур — 51,1 тыс. га.

Напомним, режим ЧС из-за переувлажнения почвы был введен в Удмуртии с 8 по 15 сентября. Он позволяет пострадавшим аграриям обратиться за выплатами и освободиться от некоторых обязательств по урожайности в рамках субсидирования.