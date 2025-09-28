100 млн рублей вложили в новый зерносушильный комплекс на предприятии в Удмуртии

Новый зерносушильный комплекс (КЗС) начал работу на сельхозпредприятии «Россия» в Можгинском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Во время переувлажнения почвы организация потеряла пшеницу на площади 315 га.

«КЗС сейчас как нельзя кстати,— сказал зампредседателя правительства республики Роман Габдрахманов на открытии объекта.— Уборка зерновых на предприятии завершилась. Сейчас нужно высушить и очистить зерно от сорных примесей. В этом году оно особенно влажное из-за обильных в августе дождей. По данным Россельхозцентра по Удмуртии, влажность зерна варьируется от 11 до 19% по республике. Нормой считается диапазон от 13 до 15%».

По словам директора предприятия Аркадия Вершинина, объем инвестиций в КЗС составил около 100 млн руб. Из них половина — льготный кредит. «Здесь предусмотрено мощное зерносушильное оборудование с модульной сушилкой. КЗС сейчас может работать круглосуточно. За сутки можно принять и подработать до 1,2 тыс. т зерна. За час — 65 т»,— сказал господин Вершинин. Возведение объекта началось весной.

Уборочная площадь зерновых на предприятии составила 5,5 тыс. га. Около 5 тыс. га было застраховано. Сейчас оценивается размер ущерба. Страховка покроет часть понесенных убытков. Собранный на предприятии урожай составил 22 тыс. т, средняя урожайность — 40 ц/га.

Напомним, из-за переувлажнения почвы в Удмуртии 8-15 сентября вводился режим ЧС. Площадь пострадавших и погибших посевов достигла 12,6 тыс. га у 50 сельхозпредприятий в 19 районах республики.