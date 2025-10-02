Градус падает

С 1 сентября в Подмосковье и Забайкалье начал действовать законопроект, ограничивающий работу алкомаркетов в многоквартирных домах. Ритейлеры вынуждены либо закрывать свои торговые точки, либо менять ассортимент в пользу неалкогольной продукции. Пойдет ли «сухой закон» дальше по регионам и как он отразится на алкобизнесе, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Антиалкогольные эксперименты

В прошлом году Госдума РФ дала возможность регионам на местном уровне ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общественного питания в многоквартирных домах (МКД) в регионах. Во многих областях исключили ночную продажу алкоголя — с 23:00 до 8:00. Но в Вологодской области пошли дальше: с 1 марта в будни и в магазинах купить спиртные напитки стало возможно только с 12:00 до 14:00. Также начали бороться с точками продаж алкоголя, размещенными в многоквартирных домах. В результате введенных ограничений с 1 марта по 18 сентября из 610 алкомаркетов закрылись уже 368, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

При этом фактически законопроект о запрете торговли алкогольными напитками в многоквартирных домах в Госдуму внесли только в июне этого года. На сегодняшний день он получил частичное распространение в некоторых регионах, например в Подмосковье, Забайкалье, постепенно также вводятся ограничения в Санкт-Петербурге. Но подобные меры носят, по мнению экспертов, довольно мягкий характер, повторить опыт Вологодчины в полном объеме другие регионы пока не рискуют.

Так, в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что ограничения на торговлю спиртным с 1 сентября распространяются на магазины, входы и выходы из которых расположены со стороны внутренних дворов МКД. Исключение составят торговые объекты, входы в которые находятся со стороны улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части либо в пристроенных или встроенно-пристроенных к жилым домам помещениях. Под действие закона подпадает около 2,9 тыс. торговых объектов. Из них 1,5 тыс. магазинов имели лицензию, при этом треть составляют специализированные алкомаркеты, и более 1,4 тыс. объектов торговали без лицензии. Дополнительно закон вводит ограничения на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 в общепите, если его объекты находятся в МКД и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.

Пограничный рынок

Подобные ограничения вызвали неоднозначную реакцию как у участников бизнеса, так и у независимых экспертов.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ранее сообщили, что предложения по определению и расположению алкомаркетов только усложнят работу легального бизнеса и могут привести к росту теневого рынка.

В ассоциации подчеркнули, что убедительных доказательств снижения потребления алкоголя на фоне ужесточения легальных розничных продаж не имеется. При этом именно снижение потребления алкоголя называют одной из главных целей сторонники нового законопроекта.

«Запреты и избыточные ограничения для легальной торговли провоцируют рост нелегальных каналов продаж. Практика других стран показывает: чем выше административные барьеры для добросовестных продавцов, тем активнее развивается теневой рынок»,— настаивают в АКОРТ.

Разделяют опасения по поводу роста теневого рынка из-за вводимых ограничений и в Росалкогольтабакконтроле. Там пояснили, что легальная лицензированная розница — это инструмент объективного статистического учета количества проданного алкоголя. Учет дает возможность контролирующим органам видеть, кто, когда, где и сколько произвел и продал алкоголя. Также это позволяет выявлять организации, которые работают за пределами правового поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Деятельность таких предпринимателей мы пресекаем, тем самым снижая долю нелегальной продукции на рынке. Сегодня ограничения легальной розничной продажи в ряде случаев предполагают закрытие лицензированных торговых точек. Такие меры прежде всего приводят к появлению альтернативных каналов сбыта, росту доли нелегальной продукции и снижению поступлений в бюджетную систему»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства. В организации считают, что закрытие большинства легальных магазинов, скорее всего, приведет к снижению объемов продаж. Однако это никак не скажется на реальном потреблении — контролирующие ведомства просто перестанут видеть ситуацию на рынке.

Кстати, по данным официальной статистики ведомства, объемы розничных продаж крепкой алкогольной продукции за второй квартал в Вологодской области действительно снизились по отношению к первому кварталу. За первый квартал было продано 338 669,19 декалитра такой продукции, за второй — 321 342,38 декалитра. Но это только то, что отражается в официальной статистике.

«Данные ограничения могут также привести к росту самогоноварения. В последние годы этот процесс постепенно терял популярность. Ведь если можно спокойно купить легальный алкоголь, зачем пить неизвестный продукт?

Но сокращение продаж официального алкоголя приведет к развитию теневого рынка — вряд ли станут просто меньше пить и покупать спиртное в результате принимаемых мер»,— согласен директор Центра исследований социальной экономики доктор экономических наук Алексей Зубец.

Об опасности развития теневого рынка алкоголя при сокращении числа легальных операторов рынка говорит и генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский. «Думаю, эти ограничения несколько несвоевременны. Проблема в том, что в стране практически существует второй — серый — рынок псевдоалкогольной продукции. В любом городе онлайн можно купить алкогольную продукцию нелегально. На стихийных рынках до сих пор торгуют спиртной продукцией непонятного происхождения, употребление которой может быть смертельно опасно»,— комментирует эксперт.

Господин Черниговский напомнил про трагическую историю с употреблением чачи в Сочи в этом году. Ранее были смертельные случаи из-за отравления метанолом, продаваемым под видом слабоалкогольного продукта. И такие случаи происходят ежегодно.

«В России официально запрещена онлайн-продажа легальной алкогольной продукции. Но при этом на любом маркетплейсе можно купить самогонный аппарат и гнать неизвестный продукт. По моим данным, в стране сегодня у населения скопилось около 2,5 млн самогонных аппаратов. Все они могут пойти в ход при сокращении легальных операторов алкогольного рынка. Вырастет число отравлений и смертельных случаев от употребления этой продукции»,— считает гендиректор КПАР.

Еще одно возможное последствие вводимых ограничений — это сокращение прибыли легальных операторов рынка при закрытии магазинов и, как следствие, снижение налоговых поступлений в бюджет. Но пока что, считают эксперты, эти потери не особо существенны как для бизнеса, так и для государственной казны.

«Да, в СССР доходы от продажи водки были главным источником пополнения бюджета. Сейчас алкоголь вносит малую часть от общего объема налоговых поступлений, поэтому на бюджете закрытие алкомаркетов никак не скажется. Что касается самих игроков рынка, то, видимо, они несут определенные потери»,— считает Алексей Зубец.

Потери, конечно, есть, но они пока не особо чувствительны для представителей алкогольного бизнеса, говорит независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин. Однако, если тенденция будет продолжать развиваться и в других регионах, снижение прибыли станет более весомым.

«Одновременно это определенный вызов для ритейлеров, чтобы переориентировать свою работу на другой ассортимент, снизить продажи алкоголя в пользу неалкогольных продуктов. У некоторых сетей это уже получается»,— отметил Михаил Лачугин.

На производителях алкогольных напитков сокращение точек продаж в регионах, где вводят ограничения, также не особо отразится, считает глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. В алкомаркетах, которые расположены в многоквартирных домах или во дворах, представлен, как правило, недорогой сегмент алкогольной продукции. «И мы видим определенный дефицит вин, не говоря уж о премиальных марках, которые там вовсе не продаются. Так что потери будут незначительными»,— говорит заслуженный сомелье России. В сетях «Красное и белое» и «ВинЛаб» на запрос «Ъ-Review» не ответили.

Торговое лобби

Сторонники вводимых ограничений считают, что данная мера при всей своей возможной непопулярности все же сможет снизить потребление алкоголя населением и навести порядок в жилом секторе. «Алкогольный бизнес должен изменить концепцию. Употребление алкоголя относится к сфере развлечений, значит, этот бизнес не должен находиться в спальных кварталах. В спальных районах люди должны жить спокойно, там не должно быть алкоголя. Такой бизнес может располагаться в районе, где сосредоточена развлекательная жизнь населенного пункта. Это будет правильно, уместно и, возможно, более прибыльно для владельцев алкогольного бизнеса, чем продажи в спальных районах. Так что я бы рекомендовал предпринимателям, которые все еще продают алкоголь в многоквартирных домах, обратить внимание на возможности аренды подходящих помещений именно в традиционных зонах развлечений населенных пунктов»,— прокомментировал эксперт комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной думы РФ Мурат Дударев.

В течение нескольких ближайших лет введение жестких ограничительных мер по примеру Вологодчины вряд ли распространится на другие регионы. А вот мягкая политика, как в Подмосковье, будет продолжаться, прогнозирует Михаил Лачугин. «Мягкие ограничительные меры имеют свою логику. В Санкт-Петербурге в многоквартирных домах алкомаркеты часто становятся местом паломничества маргинальной публики. Действительно, такие магазины должны быть вынесены за пределы МКД»,— считает он.

При этом эксперт предлагает распространить данную меру и на крупные продуктовые сети, которые также нередко располагаются в зданиях жилых домов. Ассортимент алкоголя у них не меньше, чем в алкомаркетах.

«Но из-за того, что у них еще много другой, неалкогольной, продукции, они не подпадают под понятие “алкомаркет”. Собственно, пока что и понятия такого нет. Еще только обсуждают, какая доля алкогольной продукции на прилавке приравнивает магазин к алкомаркету. Тем не менее запреты на работу таких магазинов уже вводят»,— говорит Михаил Лачугин.

Есть мнение, что это лоббизм федеральных торговых сетей, которые просто проигрывают конкуренцию алкомаркетам. «Я считаю, если выгоняем алкомаркеты из жилых комплексов, то и другим магазинам необходимо запретить торговать алкоголем в жилых комплексах. Ограничения должны действовать для всех. Иначе это полумеры, которые вряд ли приведут к ожидаемому результату»,— уверен эксперт.

Юлия Житникова