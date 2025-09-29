Доходы бюджета России по итогам года составят 16,8% ВВП

Доходы федерального бюджета России в 2025 году составят 36,6 трлн руб. (16,8% ВВП). Это следует из проекта, внесенного правительством в Госдуму.

Дефицит федерального бюджета России в 2025 году составит 5,74 трлн руб., то есть 2,6% ВВП. Расходы достигнут 42,3 трлн руб. (19,5% ВВП). «Изменения, предлагаемые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2025 году»,— следует из документа.

Как следует из законопроекта о бюджете на три года, в 2026-м запланирован бюджетный дефицит в размере 3,8 трлн руб., в 2027-м — 3,2 трлн руб., в 2028-м — 3,5 трлн руб.

