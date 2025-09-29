Воронежский губернатор анонсировал встречу с руководством клуба «Факел»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев «в ближайшее время» планирует пригласить к себе гендиректора местного футбольного клуба «Факел» Романа Асхабадзе и главного тренера команды Игоря Шалимова. Глава региона сделал такое заявление после последнего матча «огнеопасных», который прошел 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации»,— заключил господин Гусев.

Накануне «Факел» провел домашний матч в рамках 12-го тура Первой лиги. Встреча с нижегородской «Чайкой» закончилась со счетом 0:0. На 58-й минуте игры красную карточку и последующее удаление с поля получил защитник воронежцев Юрий Журавлев. Матч посетили 9 375 зрителей.

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов на послематчевой пресс-конференции заявил, что его подопечные готовились выступить в этой игре «со стороны силы». «Мы знали, что команда молодая, поэтому их надо подавить, что мы и делали в первом тайме. Потом нас подвел Журавлев, и вдесятером ребята, конечно, отдали много сил. Они владели мячом, но создать им ничего не удавалось. Мы могли и вдесятером забить, но вот так сложилось — плохо»,— считает господин Шалимов.

«Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата. Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры»,— прокомментировал результат губернатор в своем Telegram-канале.

По итогам игры воронежцы остались на третьей строчке турнирной таблицы. 4 октября «Факел» примет дома ульяновскую «Волгу», которая находится на 12-м месте. Матч запланирован на 17:00.

Алина Морозова