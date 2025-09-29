В Кемерове 1,5 года дали мастеру депо, выпустившему неисправный трамвай на линию

К полутора годам в колонии-поселении приговорили бывшего мастера трамвайного депо АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) по делу о ДТП, в котором пострадали 194 человека и один погиб. При назначении наказания суд учел помощь обвиняемого в раскрытии и расследовании преступления, наличие на иждивении детей, принесение извинений потерпевшим, сведения о неудовлетворительном состоянии здоровья, тяжелой болезни его супруги, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По материалам дела, 6 июня 2024 года мастер был уведомлен ремонтной бригадой, проводившей предрейсовый осмотр, о критической неисправности вагона. На одной из тормозных площадок отсутствовали запчасти, данная поломка являлась основанием для запрета эксплуатации трамвая. «Вместо того чтобы снять трамвай с рейса, мастер, стремясь создать видимость результативной работы, проставил в путевом листе отметки о технической исправности вагона и разрешил его выпуск на маршрут № 10», — указывается в материалах кемеровского управления Следственного комитета России.

В результате неисправный трамвай на большой скорости столкнулся с впереди идущим составом. В ДТП пострадали 194 человека, один погиб, рассказали в прокуратуре региона.

Как сообщалось ранее, к 2,5 годам заключения суд приговорил бывшего гендиректора КЭТК. В материалах следствия указывается, что он не организовал систему техобслуживания и контроля транспорта перед выходом на линию. Такой же срок получила вагоновожатая. Она, по материалам дела, во время следования по маршруту заметила сбой в работе тормозной системы, однако вместо того, чтобы остановить трамвай и высадить пассажиров, продолжила движение, пытаясь самостоятельно устранить неполадки.

Илья Николаев