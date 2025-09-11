Приговор за тормоз

К 2,5 годам колонии приговорили бывшего гендиректора АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) Павла Мальцева по делу о столкновении трамваев, в котором пострадали почти 200 человек и один погиб. В материалах следствия указывается, что он не организовал систему техобслуживания и контроля транспорта перед выходом на линии, в результате в рейс отправился вагон с неисправными тормозами. Павел Мальцев признал вину, по его ходатайству дело рассматривалось по упрощенной процедуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Мальцев первым выслушал приговор по делу о ДТП с двумя трамваями

Фото: Прокуратура Кемеровской Области Павел Мальцев первым выслушал приговор по делу о ДТП с двумя трамваями

Фото: Прокуратура Кемеровской Области

В Кемерове сегодня вынесли приговор бывшему гендиректору КЭТК Павлу Мальцеву по делу о ДТП с участием двух трамваев в июне прошлого года. Его признали виновным в оказании услуг по перевозке граждан общественным транспортом, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ) и назначили 2,5 года колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тыс. руб., рассказали в прокуратуре Кузбасса. После оглашения решения Павла Мальцева взяли под стражу. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в Заводском райсуде, экс-гендиректор транспортной компании признал вину, по его ходатайству дело рассматривалось в особом порядке (без исследования доказательств и их оценки).

Других обвиняемых по этому делу — бывшего мастера трамвайного депо Тимура Хакимова и вагоновожатую Александру Иванову — судят отдельно.

По информации управления СКР по Кемеровской области, расследование установило, что руководитель КЭТК не обеспечил компанию необходимыми материалами и оборудованием для ремонта трамваев, а также не организовал систему техобслуживания и контроля транспорта перед выходом на линии. В свою очередь, мастер депо не проверил тормозную систему и 6 июня 2024 года выпустил трамвай с дефектами в рейс по маршруту №10, внеся в путевой лист недостоверные сведения об исправности вагона. Вагоновожатая, не знавшая о поломке, во время движения заметила сбой в работе тормозов. Однако вместо того, чтобы остановиться и высадить людей, она продолжила движение и попыталась сама устранить неполадки, перезагрузив систему и отключив аккумуляторную батарею.

Как писал «Ъ-Сибирь», когда трамвай на большой скорости двигался на спуске, у него открылись двери, из которых на проезжую часть выпали два человека. Вагон поднялся по трамвайному виадуку на Кузнецкий мост, где столкнулся с трамваем, двигавшимся в попутном направлении. «В результате ДТП пострадали 194 человека. Один пассажир погиб, восемь получили травмы, повлекшие тяжкий вред для их здоровья»,— рассказала официальный представитель регионального управления СКР Кристина Иванова. После инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о столкновении двух трамваев в Кемерове.

Следователи возбудили уголовное дело. Гендиректору КЭТК они инкриминировали ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни). Мастеру депо предъявили обвинение ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства), вагоновожатой — по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). В ходе следствия потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму около 27 млн руб.

Константин Воронов