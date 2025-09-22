В Кемерове водителя разбившегося в ДТП трамвая приговорили к 2,5 годам колонии

Рудничный райсуд Кемерова вынес приговор водителю разбившегося в ДТП трамвая. Вагоновожатую признали виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека) и назначили 2,5 года колонии-поселения. В связи с беременностью исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста, рассказала сегодня официальный представитель кузбасского управления СКР Кристина Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД Кемеровской области Фото: МВД Кемеровской области

По информации прокуратуры региона, 6 июня 2024 года вагоновожатая во время следования по маршруту заметила сбой в работе тормозной системы. Однако вместо того, чтобы остановить трамвай и высадить пассажиров, она продолжила движение, пытаясь самостоятельно устранить неполадки. Это привело к неконтролируемому набору скорости и последующему столкновению трамвая с впереди идущим составом. В ДТП пострадали 194 человека, из которых 8 получили тяжкий вред здоровью, один погиб.

Как сообщалось ранее, к 2,5 годам лишения свободы суд приговорил бывшего гендиректора АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК). В материалах следствия указывается, что он не организовал систему техобслуживания и контроля транспорта перед выходом на линию, в результате в рейс отправился вагон с неисправными тормозами.

Уголовное дело в отношении бывшего мастера трамвайного депо, который не проверил тормозную систему и выпустил трамвай с дефектами в рейс, еще рассматривается судом.

Илья Николаев