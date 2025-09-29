Штормовое предупреждение объявили в Сочи и Сириусе

В Сочи и на федеральной территории Сириус объявлено экстренное предупреждение о сильных дождях и грозе. По данным регионального управления МЧС, непогода ожидается в ночь с 29 на 30 сентября и утром 30 сентября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По поручению главы города Андрея Прошунина городские службы работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперативный штаб. Власти просят жителей и туристов не находиться у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

В экстренных службах напоминают о мерах предосторожности. Во время непогоды рекомендуется оставаться в помещениях и следить за исправностью систем освещения и отопления. В случае перебоев с электричеством или подачей газа необходимо отключать бытовые приборы. Жителям советуют использовать непромокаемую одежду, ценные вещи хранить в водонепроницаемой упаковке и заранее подготовить документы, деньги, продукты, медикаменты и воду на случай эвакуации. Важно прислушиваться к официальным сообщениям МЧС и местных властей, а также следить за предупреждениями, которые поступают по СМС и транслируются по радио и телевидению.

В случае чрезвычайных ситуаций звонки принимаются по номерам 112, 01, 101, а также на телефон доверия регионального управления МЧС: 8 (861) 250-60-34.

В это же время в Краснодарском крае сохраняется предупреждение о чрезвычайной пожароопасности: 29 и 30 сентября на центральных территориях, включая Краснодар, а также в северо-восточных и юго-западных районах ожидается пожароопасность 4-го класса.

Мария Удовик