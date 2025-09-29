Прожиточный минимум в России составит в 2026 году 18 939 рублей

Прожиточный минимум для россиян в 2026 году составит 18 939 руб. Для трудоспособных — 20 644 руб., для пенсионеров —16 288 руб., для детей — 18 371 руб. Это следует из проекта бюджета России.

Сейчас прожиточный минимум составляет 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для пенсионеров — 15 250 руб., для детей — 17 201 руб. По данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год составляет 56 443 руб. МРОТ предлагается установить с 1 января в размере 27 093 руб.

29 сентября правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы. Доходы в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн руб, в 2028-м — 45,9 трлн руб. Расходы федерального бюджета в 2026 году запланированы на уровне 44,1 трлн руб., в 2027-м — 46 трлн руб., в 2028-м — 49,4 трлн руб.