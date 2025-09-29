В Госдуму внесен проект об установлении МРОТ в размере 27 093 рублей

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27 093 руб. с 1 января 2026 года. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В документе указано, что соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год составит 48%. По данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год — 56 443 рубля.

Также законопроект поспособствует повышению зарплаты для 4,6 млн работников.