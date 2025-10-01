Босиком по мостовой

В России становится все меньше производителей и продавцов обуви — с сентября 2024 года отрасль потеряла 289 игроков. Среди них были и крупные фабрики. На производства давят санкции, удорожание материалов и конкуренция с импортом, а на торговлю — стремление покупателей к экономии, которое делает их все более разборчивыми. В каком сейчас состоянии российский обувной бизнес, разбирался «Ъ-Review».

Сапожники без сапог

По данным на 1 сентября 2025 года, в России работали 853 юридических лица, занимающихся производством обуви. За год эта отрасль потеряла 134 (13,5%) игрока, подсчитали для «Ъ-Review» в «Контур. Фокусе». Темпы регистрации новых бизнесов в этой сфере снижаются: если в январе—августе 2024 года на рынке появилось 58 новых производителей, то за восемь месяцев 2025-го — только 16. За этот же период с рынка ушли 120 производителей обуви — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Прекращают работу в том числе большие предприятия с историей. Так, в конце прошлого года сообщалось о закрытии обувных фабрик челябинской компании «Юничел» в Златоусте и Оренбурге, а в Брянске примерно в то же время закрылась фабрика Francesco Donni (АО «Стелла Плюс»), проработавшая 25 лет. Это сказывается на объемах выпуска обуви в стране: он уменьшился на 28% за восемь месяцев 2025 года, пишет ProFashion со ссылкой на Росстат.

Наибольшее число обувных производств сконцентрировано в Москве и Московской области, отмечают аналитики. По данным на 1 сентября 2025 года, в столице было зарегистрировано 132 юрлица, указавших производство обуви основным видом деятельности, а в Подмосковье — 71. В этих же регионах фиксируется наибольшее количество закрытий бизнесов за год: в Москве производителей стало меньше на 37,7%, в области — на 34,2%.

Среди регионов—лидеров по числу зарегистрированных производителей обуви аналитики также перечисляют Санкт-Петербург (52 юрлица, минус 3,7% год к году), Ростовскую область (49 юрлиц, минус 7,55%), Дагестан (42 компании, минус 2,33%). Невысокими темпами, но растет число зарегистрированных обувных производств в Тульской (всего 24, за год прибавилось 3) и Ярославской (всего 23 компании, за год зарегистрирована 1 новая) областях.

Падает и медианная выручка производителей. Так, по данным Точка-банка, по итогам 2024 года показатель составил чуть более 12 млн руб. в год против 12,4 млн руб. годом ранее (минус 4%). «Но если учесть, что покупательная способность денег за это время изменилась, то с учетом инфляции верно будет сказать, что медианная выручка в 2024 году на 12% меньше, чем в 2023-м»,— отмечают аналитики.

На обувные производства, как и на другой бизнес, давят общеэкономические факторы: санкции, рост стоимости сырья и конкуренция с импортом. Однако резкое снижение числа регистраций новых юрлиц и большое количество ликвидаций еще не говорят о кризисе в отрасли.

За последние несколько лет власти усилили борьбу с контрафактом, в том числе посредством системы маркировки, внедренной в обувной отрасли в 2020 году. В итоге с рынка ушло большое количество фиктивных производителей. Однако их до сих пор продолжают выявлять в большом количестве. Например, в начале лета «Известия» со ссылкой на Минпромторг писали, что за несколько месяцев вокруг московского рынка «Садовод» нашли около 200 таких компаний. Они были зарегистрированы как фабрики, но фактически там просто переклеивали ярлыки на ввезенном товаре.

Ритейл без обувных

Сокращается и число юрлиц, занимающихся продажей обуви. На 1 сентября в России действовало 1521 предприятие, указавшее основным видом деятельности оптовую или розничную торговлю обувью, подсчитали в «Контур. Фокусе». Это на 9,2% меньше, чем годом ранее. Число вновь зарегистрированных бизнесов за январь—август 2025 года снизилось на 56%: годом ранее за этот период на рынке появилось 162 таких бизнеса, в этом году — только 70. Ликвидировано было 220 предприятий против 99 годом ранее (рост на 122%).

Сокращение числа розничных обувных в крупных городах заметили в «Яндекс Картах». По данным сервиса на 1 сентября, в России действует 31,3 тыс. магазинов, торгующих обувью для взрослых и детей,— на 15% меньше, чем годом ранее. За год в 18 крупных городах закрылось от 8% до 32% таких торговых точек. Наиболее выраженная динамика зафиксирована в Ростове-на-Дону: год назад работало 239 магазинов, сейчас действует только 162. Почти не сократилось число обувных в Казани: сейчас в городе их 242, а год назад было 264. В Москве работает 1,7 тыс. обувных магазинов против 2,2 тыс. годом ранее (минус 23%), в Санкт-Петербурге — 872 торговые точки, год назад их было 1,1 тыс. (минус 23%).

Посещаемость магазинов одежды и обуви за восемь месяцев 2025 года снизилась на 5%, следует из данных Focus Technologies (см. “Ъ” от 25 сентября). Число покупок в этих категориях за тот же период снизилось на 8% год к году, а медианная цена одной покупки составила 1,3 тыс. руб. (плюс 5% год к году), подсчитали в «Чек Индексе».

На это в большей степени влияет переход потребителей к сберегательной модели, отмечают аналитики.

Fashion-ритейлерам, особенно небольшим, в таких условиях невыгодно содержать магазины, в которых представлен только один тип товаров. Специализированные форматы, например магазины обуви, белья или аксессуаров, приносят владельцам на 35–52% меньше денег, чем универсальные, отмечалось в исследовании «Эвотора» и Fashion Consulting Group (см. “Ъ” от 16 июля). Следуя за этим трендом, почти все крупные игроки на рынке в последние годы добавили в свой ассортимент обувную категорию. Один из последних запусков был у O’STIN — туфли, босоножки и кеды появились в магазинах сети весной этого года, сейчас там можно найти и сапоги.

Возвратный тариф

Продажи обуви, как и других товаров из категории fashion, в последнее время все больше перетекают в онлайн. Однако потребители часто остаются разочарованными ботинками, заказанными в интернете. По данным аналитиков Moneyplace, процент выкупа женской обуви на маркетплейсах не превышает 72,4%, мужской — 71,6%, обуви для детей — 68,8%.

Подобрать ботинки без примерки, лишь по фото и основываясь на размерной сетке, очень трудно, поэтому потребители часто заказывают несколько пар и в итоге выкупают только одну. На проблему большой доли возвратов на маркетплейсах обратил внимание министр экономики Максим Решетников. Он предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на отдельные группы товаров. «Когда много одежды заказывают, скажем, в Хабаровск, а потом не выкупают или покупают перед Новым годом, а возвращают после — с подменами и следами ношения, это в итоге закладывается в цену»,— пояснил он на заседании комитета Совета федерации по экономполитике 23 сентября.

Большая доля возвратов в категории обуви может быть связана также с тем, что потребители пока не могут найти у локальных игроков продукцию, сравнимую с той, которую предлагали ушедшие из страны бренды.

По данным сервиса для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, число заказов обуви за восемь месяцев выросло на 21%. В денежном выражении общая сумма продаж категории за этот период составила 513 млрд руб.

В сервисе отметили, что кроссовки у них заказывают чаще, чем футболки, сумки и верхнюю одежду. Фаворитами у потребителей остаются кроссовки и кеды от Nike и New Balance. В 2025 году число заказов обоих брендов выросло на 25% у Nike и на 16% у New Balance. Клиенты сервиса за январь—август потратили на товары этих брендов суммарно 236 млн руб.

Более половины (59,53%) заказанной через сервис обуви было доставлено из Китая, отмечают в CDEK.Shopping. В этой стране как раз и производят значительную часть товаров популярных обувных брендов. Однако, согласно данным китайской таможни, в целом за последние восемь месяцев объем поставок обуви различных видов в Россию несколько снизился. По подсчетам «Ъ-Review», он составил $1,8 млрд, что на 4,2% меньше год к году.

