Мощный дисбаланс

Несмотря на то что летом традиционно наблюдается высокий спрос на сталь, итоги прошедшего сезона оказались провальными и еще больше усилили и без того кризисное состояние отрасли. Спрос и цены на металл находятся на минимальных уровнях, и потому металлурги активно просят о господдержке. Как рынок будет справляться с глобальным перепроизводством, низкими ценами и негативом от замедления строительства, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лето со знаком минус

Прогнозы о кризисе на рынке стали в 2025 году оказались более оптимистичными, чем реальное положение дел. Проблемы, о которых эксперты предупреждали еще в начале года,— высокая ключевая ставка, перепроизводство стали на фоне падения спроса и цены на металл на минимальных за многие годы уровнях — в третьем квартале 2025 года еще больше усугубились. «Цены на базовую сталь, то есть горячекатаный прокат и арматуру, снижаются с середины июня. За это время они потеряли 6–10%, то есть 3–12% относительно среднего за второй квартал»,— говорится в недавнем отчете «Т-Инвестиций» о состоянии отрасли.

Расчеты на сезонный фактор в этом году не оправдались. «Лето — традиционно активное время в строительном секторе, пик спроса на сталь исторически приходился как раз на июль—август. В этот период он мог превышать среднегодовое значение на 8–10%»,— говорится в обзоре «Т-Инвестиций».

Согласно оценкам MMI, внутренний спрос на сталь с поправкой на календарный фактор в июле рухнул на 19% год к году. Относительно предыдущего месяца он оказался ниже на 8,6%, хотя исторически июль был лучше июня. Это значит, что эффект от высокой ключевой ставки фактически перевесил влияние сезонности.

По мнению аналитиков, в последующие месяцы металлопотребление также будет сокращаться — помимо ставки вступит в игру уже сезонное снижение активности в строительном секторе. Аналитики «Ренессанс Капитала» прогнозируют падение производства стали в РФ в 2025 году до отметки ниже 70 млн тонн из-за напряженной макроэкономической ситуации и фундаментальных показателей рынка. Потребление стали внутри страны, по прогнозам экспертов, опустится более чем на 10%, до 39–40 млн тонн. Восстановление отрасли может начаться не раньше 2026 года при дальнейшем снижении ключевой ставки, считают эксперты. Одним из важных факторов восстановления будет состояние строительного рынка в Китае.

Причины падения

Текущий кризис на рынке стали имеет несколько фундаментальных причин. Нестабильная геополитическая и макроэкономическая ситуация привела к остановке или замедлению ряда крупных инфраструктурных металлоемких проектов. Отдельные страны также продолжают повышать торговые барьеры, что ведет к фактической изоляции ряда рынков и серьезному дисбалансу в уровнях цен. США в июне 2025 года ввели пошлины на импорт стали на уровне 50%. При этом следует отметить, что загрузка сталеплавильных мощностей в США в последние недели составляет около 77%. Китай производит более 50% мировых объемов стали и продолжает экспортировать более 100 млн тонн в год в последние годы. «Китай является крупнейшим потребителем и производителем стали в мире, а замедление строительного сектора в Поднебесной дополнительно стимулирует производителей из этого региона экспортировать свою продукцию»,— описывает ситуацию в отрасли директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Роман Андреев. Экспорт китайской стали ожидается на уровне 115–120 млн тонн в 2025 году. Это в три раза больше, чем производит Германия. Все это давит на рынок.

Что касается России, то на внутреннее потребление до 2022 года приходилось около 60% производимой стальной продукции (40% экспортировалось). С учетом санкционного давления и проблем с транспортной и финансовой логистикой российские компании сократили экспорт. Но ситуация на внутреннем рынке тоже очень сложная — высокие ставки привели к снижению потребления.

Для России вопрос перепроизводства на рынке черных металлов более сложный, признает начальник аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский, так как избыток мощностей сейчас увеличился из-за падения спроса. «На 2025 год его можно оценить в 8–10 млн тонн в год. Но при этом 5–7 млн тонн “лишних” мощностей — это результат исключительно падения внутреннего потребления,— уточняет эксперт.— И перспектив для восстановления спроса на металл не будет, пока ставка не снизится до комфортного для бизнеса уровня — 1–2% выше уровня инфляции». Ранее участники отрасли называли комфортной для возобновления инвестиций ставку в 10–12%.

Снижение объемов экспорта и замедление экономической активности из-за высоких процентных ставок на внутреннем рынке привели к избытку предложения стали в России.

«Российские комбинаты имеют значительный запас прочности за счет низкого уровня себестоимости и, скорее всего, смогут сохранить объемы производства, избежав остановки домен. В дальнейшем при снижении ключевой ставки спрос на сталь должен начать восстанавливаться»,— оптимистичен начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Полная изоляция всех основных рынков стали и дальнейший существенный рост китайского экспорта стали пока что выглядят сценариями с невысоким уровнем вероятности, уверен он.

Цены на дне

Цены на сталь находятся на многолетних минимумах, если смотреть российский экспортный горячекатаный прокат ($460 за тонну на базисе FOB, Черное море) или китайский горячекатаный прокат ($414 за тонну на базисе FOB). «При этом цена аналогичного проката в США составляет около $1 тыс. за “короткую” тонну. В Европе цена базового горячекатаного проката в моменте — $700–740 за тонну. Цены на стальной прокат в США и Европе значительно выше исторических средних. Это объясняется высоким уровнем торговых барьеров»,— отмечает Борис Красноженов.

Правда, более сильное падение мировых цен вряд ли произойдет, так как неинтегрированные производители уже несут значительные убытки за пределами США и ЕС, указывает эксперт. «Крупнейшие российские производители стали (“Евраз”, НЛМК, ММК и “Северсталь”) традиционно были лидерами по уровню себестоимости среди мировых производителей стали, прежде всего за счет эффективной вертикальной интеграции в сырьевом сегменте и энергетике. Российские компании входят в первый квартиль на мировой кривой себестоимости, а НЛМК и “Северсталь” сохраняют позиции в топ-10 наиболее эффективных производителей стали в мире, по оценкам международных агентств.

В ситуации отсутствия существенных предпосылок для роста цен на сталь в ближайшей перспективе как на международном, так и на внутреннем рынке России в наиболее благоприятном положении оказываются отечественные компании с низким уровнем себестоимости»,— считает Роман Андреев.

«На фоне роста уровня тарифной и пошлинной защиты стальных рынков мы ожидаем снижения экспорта стали из Китая во втором полугодии 2025 года. Металлопродукция будет направляться с защищенных на незащищенные рынки развивающихся стран, обостряя конкуренцию. Это приведет к дальнейшему снижению цен на сталь на доступных для экспортеров рынках. В этой ситуации российские металлурги с низким уровнем себестоимости относительно среднемирового уровня обладают преимуществами. Воспользоваться ими позволят прогнозируемые ослабление курса рубля и снижение ключевой ставки Банка России»,— согласен директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин.

Лишние мощности

Основной вклад в усугубление кризисной ситуации вносят избыточные производственные мощности в Китае, где изначально наращивание шло ради поддержки строительного бума и экспорта. Так, экспансия китайских металлургов привела к тому, что уже к 2023 году Китай обеспечивал производство около 55–60% мирового листового проката и арматуры. Даже при снижении внутреннего спроса мощные заводские цепочки остаются активными, поскольку высокие издержки отключения делают остановку нецелесообразной.

Еще одной причиной можно назвать оздоровление мировой экономики после пандемии COVID-19, так как многие производства наращивали мощности с опережением спроса.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD; объединяет 38 наиболее развитых стран мира), в 2025 году глобальный избыток мощностей превышает 560 млн тонн, а с учетом заявленных к запуску мощностей может вырасти до 721 млн тонн к 2027 году. Это около 30% от текущего глобального спроса на сталь. Помимо Китая значительное давление на рынок оказывают Иран, Индия и Турция, также активно экспортирующие дешевую продукцию.

А с учетом того, что Китай производит более половины мировой стали (около 1 млрд тонн в год), ситуация в секторе черной металлургии во многом зависит от того, что происходит с китайским экспортом, указывает Борис Красноженов. «В последние месяцы в годовом исчислении Китай экспортировал более 10% производимой стали (около 110 млн тонн в год). Еще 15% объемов экспортировалось в форме металлоемкой продукции (строительные конструкции, тяжелая техника, корабли, контейнеры, оборудование и так далее). Следует отметить, что Китай составляет более 40% мировой промышленной базы»,— приводит данные эксперт. На этом фоне потребление стали в Китае снижается из-за изменения структуры экономики и длительного спада в строительном секторе, продолжает Александр Семин. «Так, в мае оно снизилось на 12% год к году, до 75,57 млн тонн. Среднесуточное потребление стали в мае снизилось на 4,3% месяц к месяцу, до 2,4 млн тонн. За январь—май потребление стали сократилось на 4% год к году, до 374,8 млн тонн — на 17% меньше, чем за тот же период 2021 года, когда строительный сектор в Китае достиг пика. В июне внутренний спрос на сталь, особенно в строительстве, продолжил снижаться из-за сезонного спада. Восстановления спроса в КНР в 2025 году не ожидается»,— отмечает господин Семин.

Эскалация геополитической напряженности и рост торговых барьеров привели к нарушению традиционных логистических маршрутов и снижению спроса на китайскую металлоемкую продукцию на ряде ключевых рынков — речь идет в первую очередь о странах Ближнего Востока, США и ряде стран Африки. «Сможет ли Китай компенсировать снижение спроса на экспортных рынках внутренним потреблением, остается открытым вопросом. В любом случае наблюдаются растущие риски замедления и сокращения мировой торговли, включая стальную и металлоемкую продукцию. Данная ситуация неизбежно влечет за собой снижение цен на сталь и сокращение избыточных мощностей на рынках стран нетто-экспортеров стали»,— предупреждает господин Красноженов.

В ожидании восстановления

Впрочем, некоторые отрасли продолжают демонстрировать устойчивый спрос на сталь, говорит Владимир Чернов.

«Это прежде всего зеленая энергетика, а именно ветрогенерация, солнечные установки, электромобили и инфраструктура под них и так далее. Также перспективен сектор труб большого диаметра, обслуживающий логистические и водопроводные проекты.

Строительство и инфраструктура в Индии, Вьетнаме и Бразилии поддерживают локальный спрос. В развитых экономиках спрос остается слабым, но не падает, что создает надежду на стабилизацию глобального баланса»,— рассуждает эксперт.

В World Steel Association ожидают постепенного восстановления спроса с конца 2025-го — начала 2026 года. Этому будут способствовать завершение фазы дешевого демпинга из Китая, инфраструктурные программы в Индии, Индонезии и на Ближнем Востоке, а также начало проектов в области водородной металлургии и зеленой стали. Ценовой диапазон восстановления ожидается в $600–650 за тонну, что обеспечит умеренную рентабельность основным игрокам и оживит инвестиции в отрасль, рассчитывают в Freedom Finance Global.

Впрочем, больше всего оптимизма вселяет завершение сезона дождей в Азии в октябре, отмечает Виктор Тарнавский. «Больше пока на что-либо надеяться сложно. Вряд ли в мировой экономике и политике в ближайшее время что-то наладится»,— заключает он.

Полина Трифонова