В Сочи стартует заседание клуба «Валдай»

В Сочи 29 сентября начнется XXII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум пройдет до 2 октября и соберет экспертов более чем из 40 стран, включая Германию, Индию, Китай, США, ЮАР и другие. Центральной темой в этом году станет обсуждение полицентричного мира, пишет ТАСС.

В работе конференции участвуют 140 специалистов, среди которых представители научных и политических кругов. Ожидается участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака и мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отмечают организаторы, многополярный мир не имеет четких правил и устойчивых принципов. По словам научного директора клуба Федора Лукьянова, это среда, где одновременно действует больше игроков и факторов, чем в прежних системах мирового управления. Эксперты будут обсуждать, как снизить риски, сохранить устойчивость государств и международной системы, а также использовать открывающиеся возможности.

Традиционно значительная часть сессий проходит в закрытом формате, однако ряд дискуссий доступен для СМИ. Уже в первый день представлен доклад «Доктор хаос, или как перестать бояться и полюбить беспорядок», посвященный концепции многополярности. Также обсуждаются региональные конфликты, милитаризация и трансформация демократии.

Во второй и третий дни внимание участников будет сосредоточено на технологическом суверенитете, перспективах искусственного интеллекта, проблемах миграции и экономическом развитии в условиях политической конфронтации. Итогом работы станет пленарная сессия 2 октября.

Председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий подчеркнул, что заседание отражает изменения на международной арене.

«Мир стал полицентричным, и очевидного доминирования не существует. Вопрос в том, как строить стратегии и как приспособиться к этой системе договоров и противоречий»,— сказал он. По его словам, особый интерес вызывает встреча с Сергеем Лавровым, где в закрытом формате будут обсуждаться позиции России по ключевым международным вопросам.

Мария Удовик