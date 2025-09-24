Минобороны РФ сообщило об ударе по цехам предприятия «Мотор сич» на Украине

Российские вооруженные силы нанесли удар по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, следует из сводки Минобороны РФ. По его данным, удары также нанесены по производственным цехам предприятия «Мотор Сич», местам хранения и запуска дронов, пунктам дислокации украинских военнослужащих в 136 районах.

Вчера российское Минобороны тоже сообщало об ударе по цехам предприятия «Мотор Сич», в которых собирали ударные беспилотники. В оборонном ведомстве назвали это ответом на налет украинских БПЛА на Крым. На прошлой неделе Минобороны РФ также отчитывалось о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины.