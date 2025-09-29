Силуанов подтвердил повышение тарифа страховых взносов в IT-отрасли

Внесенный в Госдуму пакет законопроектов по федеральному бюджету включает повышение льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний. При этом для отрасли введут регрессивную шкалу взносообложения, заявил в интервью ТАСС министр финансов Антон Силуанов.

Тариф страховых взносов повысится с 7,6% до 15% для зарплат в пределах взносооблагаемой базы. Как писала газета «Ведомости», этот индексируемый показатель в 2025 году составил примерно 2,8 млн руб. в год. Для зарплат сотрудников, получающих в год большую сумму, сохранят льготные тарифы.

По словам главы Минфина, это по-прежнему «один из наиболее льготных режимов». Корректировку взносов господин Силуанов объяснил высокими финансовыми результатами отрасли, а также существующим в ней уровнем оплаты труда. Как сказал министр, заработок сотрудников IT превышает среднероссийский в 2,5–3 раза.

Сегодня правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Бюджетный дефицит на 2026 год запланирован в размере 1,6% ВВП. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал этот показатель «приемлемым». Обеспечить этот финансовый результат должно в том числе повышение ставки НДС с 20% до 22%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет обрел цифры».