Uzbekistan Airways возобновили рейсы Тюмень — Ташкент

Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила перелеты из Тюмени в Ташкент, сообщили в тюменском аэропорту Рощино. Первый самолет в Тюмени встретили водяной аркой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Рощино Фото: пресс-служба аэропорта Рощино

Рейсы будут совершаться раз в неделю — по субботам: самолет будет вылетать из Тюмени в 21:15 и приземляться в Ташкенте в 00:05, время в пути составит 2 часа 50 минут. Стоимость билетов — от 19 тыс. руб.

Напомним, с 4 ноября авиакомпания SCAT Airlines запустит прямое авиасообщение из Тюмени в Тараз (Казахстан), 19 ноября стартуют чартерные перелеты в Нячанг (Вьетнам) на самолетах Azur Air, 25 ноября — на Пхукет (Таиланд).

Ирина Пичурина