К концу осени из Тюмени запустят рейсы во Вьетнам и Таиланд

В ноябре из Тюмени запустят чартерные рейсы в Нячанг (Вьетнам) и на Пхукет (Таиланд). Об этом пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на авиакомпанию Azur Air.

С 19 ноября стартуют чартерные перелеты в Нячанг, они будут выполняться раз в неделю на самолетах Boeing 767-300. Рейсы на Пхукет начнутся 25 ноября, их будут выполнять на таких же судах раз в неделю.

Напомним, с ноября авиакомпания SCAT Airlines запустит прямые рейсы из Тюмени в город Тараз (Казахстан). Полеты будут выполнять по вторникам в 22:10 и субботам в 1:30, время в пути составит 2 часа 25 минут.

Анна Капустина