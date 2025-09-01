Из Тюмени запустят прямые рейсы в Казахстан

Авиакомпания SCAT Airlines запустит прямое авиасообщение из Тюмени в город Тараз в Казахстане, следует из расписания на сайте тюменского аэропорта Рощино. Перелеты по маршруту будут совершаться с ноября по март.

Самолет из Тюмени будет отправляться два раза в неделю — по вторникам в 22:10 и субботам в 1:30. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Самолет совершит первый рейс в Казахстан 4 ноября. Обратные рейсы запланированы на вторник в 20:10 и пятницу в 23:30. Первый полет из Тараза ожидается также 4 ноября.

Напомним, в прошлом году в Тюмени увеличили число автобусных рейсов в столицу Казахстана. Международный маршрут №700 «Тюмень АВ — Астана АВ» курсировал по понедельникам, средам и пятницам.

Ирина Пичурина