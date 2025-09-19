Две кандидатуры предложены на должность мэра Нижнего Новгорода

Два предложения поступило по кандидатурам на должность главы Нижнего Новгорода. Эту информацию подтвердили «Ъ-Приволжье» в региональном правительстве 19 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Приволжье», от «Единой России» предложен действующий мэр Юрий Шалабаев, от Общественной платы региона — бывший замначальника УВД города Сергей Горячев. Других предложений не поступало.

Комиссия по предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах на должность главы Нижнего Новгорода под председательством замгубернатора Андрея Гнеушева принимала предложения с 15 августа до 15 сентября.

В соответствии с законодательством предложения могут направлять парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация местного самоуправления.

Далее губернатор внесет эти кандидатуры в гордуму, которая выберет из них нового главу МСУ.

Галина Шамберина