Дума досрочно прекратила полномочия мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода I созыва на первом заседании 29 сентября 2025 года прекратили полномочия главы города Юрия Шалабаева. За это решение проголосовали все 39 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прекращение полномочий связано с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа: по закону в случае преобразования муниципалитета полномочия главы МСУ прекращают досрочно. Планово пятилетний срок полномочий у Юрия Шалабаева истек бы 28 октября.

На сегодняшнем же заседании гордума рассмотрит вопрос о назначении нового главы Нижнего Новгорода. Согласно обновленному федеральному законодательству, депутаты будут выбирать из кандидатур, предложенных губернатором. По закону их не может быть меньше двух. Глава региона Глеб Никитин предложил на рассмотрение парламента Юрия Шалабаева и бывшего замначальника городского УМВД, члена общественной палаты Нижнего Новгорода Сергея Горячева.

Ирина Швецова