Минфин предложил новые льготы для семей с детьми и участников СВО

Минфин представил проект основных направлений налоговой политики на 2026–2028 годы. Для участников СВО и их семей введут льготы по транспортному и земельному налогам. Кроме того, ведомство предложило меры, направленные на адресную помощь семьям с детьми.

Согласно пресс-релизу министерства, многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитывать доходы налогоплательщика, «исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе».

Кроме того, ведомство уточнило возможность применения налоговой льготы при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий. Такую льготу смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Семьи с двумя и более детьми получат льготу, даже если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

На прошлой неделе Минфин внес в правительство бюджетный пакет, в составе которого — повышение ставки главного по объемам российского налога, НДС, с 20% до 22%. Необходимость такого шага ведомство объяснило нуждами обороны и безопасности. Предложенные Минфином налоговые изменения вызвали неоднозначную реакцию у опрошенных «Ъ» экспертов.

