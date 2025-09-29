Нижегородская дума прекратила полномочия кстовских властей

Полномочия главы МСУ и совета депутатов Кстовского округа Нижегородской области досрочно прекращены на первом заседании гордумы Нижнего Новгорода 29 сентября 2025 года. В связи с объединением областного центра и соседнего Кстовского округа органы власти последнего упраздняют.

Кстовский округ в марте 2025 года вошел в состав Нижнего Новгорода по предложению кстовского главы Ивана Уланова, поддержанного советом депутатов. Теперь главу административно-территориального образования Кстовский район будет назначать мэр Нижнего Новгорода.

Полномочия 33 членов совета депутатов Кстовского округа прекращены с сегодняшнего дня. Как юрлицо совет будут ликвидировать до конца 2025 года.

Также будет ликвидирована контрольно-счетная комиссия и администрация Кстовского муниципального округа. Вместо последней будет создана администрация Кстовского района в структуре мэрии Нижнего Новгорода.

Как писал «Ъ-Приволжье», в составе новой нижегородской думы интересы кстовчан будут представлять четыре депутата: число парламентариев в связи с расширением Нижнего Новгорода увеличили с 35 до 39.

Ирина Швецова