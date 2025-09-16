Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Итоги выборов в гордуму Нижнего Новгорода I созыва

«Ъ-Приволжье» свел основные данные по итогам выборов в городскую думу Нижнего Новгорода первого созыва. Выборы прошли по 39 округам, включая четыре округа в присоединенном Кстовском районе, явка составила 21,33%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

От «Единой России» в думу прошли 28 человек (плюс два по сравнению с предыдущим созывом), от КПРФ — пять (плюс один), от ЛДПР — три (плюс один), от СРЗП — два (без изменений), от «Новых людей» — один (без изменений).

Общий процент депутатов от ЕР в обновленной думе уменьшится с 74,3% до 71,8%. У КПРФ он увеличится с 11,4% до 12,8%, у ЛДПР — с 5,7% до 7,7%. У СРЗП процент уменьшится с 5,7%, до 5,1%, у «Новых людей» — с 2,9%, до 2,6%.

Кандидаты в списке представлены в порядке убывания по числу голосов, первым идет победитель.

Округа Автозаводского района

Округ №1 (здесь и далее число действительных и недействительных бюллетеней: 5697, 124)

  • Владимир Эдуардович Тарасов 1955 г. р., зампредседателя думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3923
  • Павел Федорович Елагин 1980 г. р., главный инженер КСШОР №1 («Новые люди») — 450
  • Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., индивидуальный предприниматель (ЛДПР) — 434
  • Максим Сергеевич Барахов 2002 г. р., домохозяин (КПРФ) — 369
  • Любовь Ивановна Казанцева 1944 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 313
  • Родион Петрович Кузнецкий, 1978 г. р., директор ООО «Лесная поляна», член совета депутатов Володарского округа (СРЗП) — 208

Округ №2 (8261, 182)

  • Кирилл Борисович Лазорин 1974 г. р., нотариус, депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ) — 5990
  • Рустам Сяитович Зяитов 2001 г. р., водитель автохозяйства управделами администрации Нижнего Новгорода (ЕР) — 800
  • Денис Александрович Басов 1985 г. р., сотрудник инженерно-технического центра — филиала ООО «Газпром трансгаз НН» («Партия пенсионеров») — 477
  • Алексей Юрьевич Максимов 1985 г. р., индивидуальный предприниматель, член совета депутатов г.о. Сокольский (ЛДПР) — 379
  • Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион-2002» (СРЗП) — 308
  • Анастасия Алексеевна Токарева 2004 г. р., домохозяйка («Новые люди») — 307

Округ №3 (5332, 68)

  • Роман Геннадьевич Пономаренко 1977 г. р., консультант АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3790
  • Александр Павлович Васютин 1954 г. р., предприниматель (КПРФ) — 453
  • Елена Валентиновна Егорова 1973 г. р., экономист Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ГЖД («Партия пенсионеров») — 366
  • Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭЦП ЭнергоАудит», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР) — 262
  • Дмитрий Александрович Сараев 1989 г. р., электромонтер ООО «Заводские сети» (СРЗП) — 245
  • Анастасия Евгеньевна Палеева 1991 г. р., региональный менеджер ООО «Феникс» («Новые люди») — 216

Округ №4 (6195, 119)

  • Валерий Валерьевич Скакодуб 1978 г. р., директор по правовым вопросам ООО «Нижегородские автокомпоненты», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3945
  • Татьяна Ивановна Антошина 1968 г. р., пенсионер (КПРФ) — 795
  • Роман Александрович Виноградов 1984 г. р., директор центра внешкольной работы «Алиса», член совета депутатов г. Бор (СРЗП) — 463
  • Игорь Александрович Ларькин, 1984 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 361
  • Игорь Евгеньевич Старко 1989 г. р., начальник сортировочного центра АО «Почта России» («Новые люди») — 334
  • Алексей Борисович Подпольный 1947 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 297

Округ №5 (6638, 108)

  • Владимир Петрович Аношкин 1955 г. р., гендиректор ООО «Волгагруп», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4802
  • Наталья Николаевна Смирнова 1983 г. р., делопроизводитель детсада №223 (СРЗП) — 634
  • Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ Кристалл», член совета депутатов Шатковского округа (ЛДПР) — 327
  • Павел Борисович Широбоков 1991 г. р., менеджер по продажам ООО «Сограндис» (КПРФ) — 326
  • Александр Вячеславович Таёкин 2002 г. р., самозанятый («Новые люди») — 290
  • Никита Сергеевич Рябов 1998 г. р., самозанятый («Партия пенсионеров») — 259

Округ №6 (5832, 104)

  • Мария Владимировна Кузнецова 1977 г. р., руководитель проекта в АО «НижКомАвто», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4121
  • Евгений Николаевич Макарычев 1993 г. р., ведущий инженер ООО «Энерсгрупп» («Новые люди») — 576
  • Лидия Матвеевна Хухрева 1949 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 328
  • Ольга Витальевна Дадыченко 1990 г. р., временно не работающая (ЛДПР) — 303
  • Альберт Владимирович Панков 1969 г. р., водитель автохозяйства управделами администрации Нижнего Новгорода (СРЗП) — 299
  • Рауль Шалвович Шерозия 1986 г. р., менеджер ООО «УК Донсервис» (КПРФ) — 205

Округ №7 (6683, 57)

  • Кирилл Андреевич Карташев 1993 г. р., директор МАУК «Дирекция по развитию культурно-массовых мероприятий» (ЕР) — 4701
  • Константин Николаевич Денисов 1979 г. р., мастер по производственному обучению АНО «Консультационно-учебный центр Авто-Фристайл НН» («Новые люди») — 561
  • Роман Евгеньевич Чернов 1978 г. р., предприниматель (КПРФ) — 541
  • Олег Геннадьевич Шилов 1966 г. р., ремонтировщик в ДС «Заречье» («Партия пенсионеров») — 479
  • Михаил Андреевич Жабовский 2001 г. р., самозанятый, член совета депутатов г.о. Перевозский (ЛДПР) — 401

Округ №8 (5320, 57)

  • Александр Евгеньевич Петров 1985 г. р., коммерческий директор ООО «Орбитек», член совета депутатов г. Чкаловск (ЕР) — 3722
  • Максим Михайлович Афанасьев 1980 г. р., мастер участка АО «РУМО» (КПРФ) — 539
  • Дарья Владимировна Смирнова 1996 г. р., воспитатель детсада №106 («Новые люди») — 495
  • Юрий Максимович Земсков 2006 г. р., помощник машиниста электропоезда ОАО «РЖД» (ЛДПР) — 323
  • Татьяна Андреевна Турченко 1990 г. р., руководитель группы в ООО «Система бронирования» («Партия пенсионеров») — 241

Округа Ленинского района

Округ №9 (5091; 53)

  • Татьяна Александровна Дружинина 1987 г. р., замдиректора АНО «Дом народного единства», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3494
  • Андрей Владимирович Андриянов 1978 г. р., завхоз ООО «Нижегородские катализаторы» (КПРФ) — 495
  • Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист по приему граждан Фонда «Центр защиты прав граждан» (СРЗП) — 331
  • Александр Алексеевич Кузнецов 2006 г. р., директор по развитию ООО «Партнер плюс» («Новые люди») — 296
  • Ирина Николаевна Курылева 1957 г. р., пенсионер («Партия Пенсионеров») — 247
  • Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер (ЛДПР) — 228

Округ №10 (5930; 191)

  • Оксана Васильевна Смолина 1983 г. р., директор лицея №180, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4488
  • Юрий Николаевич Брагин 1996 г. р., специалист по продаже запчастей ООО «ВАГ-Партс» (ЛДПР) — 330
  • Андрей Сергеевич Столяров 1975 г. р., водитель ИП Атаев Н.М. («Новые люди») — 331
  • Александр Александрович Темеров 1990 г. р., домохозяин (КПРФ) — 287
  • Елена Михайловна Шарагова 1979 г. р., оператор «ДУК Ленинского района» («Партия пенсионеров») — 249
  • Наталья Валерьевна Розметова 1991 г. р., паспортист «ДУК Ленинского района» (СРЗП) — 245

Округ №11 (5912; 116)

  • Алексей Геннадьевич Родин 1981 г. р., замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» (ЕР) — 3660
  • Алексей Александрович Костылев 1983 г. р., инженер «ДУК Ленинского района» («Новые люди») — 593
  • Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., менеджер у ИП Дубинина И. А. (КПРФ) — 515
  • Марина Николаевна Мокрова 1958 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Ленинского района («Партия пенсионеров») — 508
  • Евгения Витальевна Брагина 1999 г. р., временно не работающая (ЛДПР) — 361
  • Данила Александрович Искоркин 2002 г. р., предприниматель (СРЗП) — 275

Округ №12 (5855; 132)

  • Михаил Иванович Рыхтик 1971 г. р., директор института международных отношений ННГУ, депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ) — 3381
  • Ольга Львовна Вискова 1969 г. р., директор ДЮЦ «Юбилейный» (ЕР) — 1467
  • Ольга Алексеевна Китаева 2003 г. р., учитель МБОУ «Средняя школа №1» (ЛДПР) — 517
  • Владимир Владимирович Астапов 1980 г. р., замдиректора лицея №180 («Партия пенсионеров») — 490

Округа Канавинского района

Округ №13 (6654; 115)

  • Николай Петрович Сатаев 1957 г. р., зампредседателя гордумы Нижнего Новгорода (КПРФ); имелась судимость ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), погашена 14.05.2015 г. — 5054
  • Зоя Леонидовна Картавина 1955 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Канавинского района (ЕР) — 652
  • Елизавета Андреевна Маврина 1998 г. р., фельдшер «Станции скорой помощи Нижнего Новгорода» (СРЗП) — 287
  • Кирилл Эдуардович Богатов 1995 г. р., ведущий специалист АНО «Центр поддержки соцпроектов Нижнего Новгорода» («Партия пенсионеров») — 247
  • Иван Валерьевич Бабушкин 2007 г. р., студент («Новые люди») — 210
  • Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «X5 Синергия» (ЛДПР) — 204

Округ №14 (4234; 143)

  • Дмитрий Дмитриевич Игошин 1995 г. р., директор по развитию пунктов выдачи заказов ИП Чинова О. И. (ЕР) — 2310
  • Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО Евгения Зудилина (КПРФ) — 1086
  • Светлана Викторовна Шорина 1979 г. р., педагог ЦДТ Автозаводского района (СРЗП) — 294
  • Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер (ЛДПР) — 206
  • Павел Александрович Лапшин 1995 г. р., предприниматель («Новые люди») — 198
  • Святослав Юрьевич Мышаев 1998 г. р., предприниматель («Партия пенсионеров») — 140

Округ №15 (6412; 154)

  • Руслан Марсович Станчев 1972 г. р., начальник отдела мониторинга и аналитики АНО «Горький Тех», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4640
  • Людмила Евгеньевна Железнова 1969 г. р., менеджер по персоналу ООО «Логос» («Партия пенсионеров») — 558
  • Владислав Эдуардович Демин 1995 г. р., управляющий ООО «Таргет» (КПРФ) — 484
  • Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель (СРЗП) — 402
  • Дмитрий Евгеньевич Смутин 1988 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 328

Округ №16 (7128; 161)

  • Инна Вячеславовна Ванькина 1976 г. р., директор Театра юного зрителя, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 5323
  • Евгений Александрович Липаткин 1975 г. р., замдиректора МП «Нижегородские бани» (КПРФ); имелась судимость по п."г" ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», снята 26.05.2000 г. — 649
  • Олег Валентинович Замотин 1963 г. р., электромеханик горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ЛДПР) — 349
  • Ирина Эдуардовна Юферева 1961 г. р., оператор котельной филиала ФГБУ «ЦЖКУ» («Новые люди») — 315
  • Денис Алексеевич Демарин 1985 г. р., предприниматель (СРЗП) — 270
  • Владимир Владимирович Мытарев 1969 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 222

Округа Московского района

Округ №17 (5144; 51)

  • Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз» (ЛДПР) — 3078
  • Елена Валерьевна Овсянникова 1971 г. р., учитель школы №146 (ЕР) — 755
  • Роман Алексеевич Бурдин 1989 г. р., региональный директор АО «ЭКСР» (КПРФ) — 583
  • Вероника Владимировна Мудрова 1970 г. р., врач городской больницы №12 («Партия пенсионеров») — 295
  • Юлия Алексеевна Ушакова 1990 г. р., замруководителя детского сада №322 (СРЗП) — 272
  • Полина Юрьевна Егорова 2005 г. р., бариста ООО «Киров лайк» («Новые люди») — 161

Округ №18 (6350; 62)

  • Станислав Станиславович Прокопович 1974 г. р., гендиректор АО «ТПП Канавинское», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 5343
  • Кирилл Валерьевич Коршунов 1995 г. р., ведущий инженер сектора безопасности АО «ВВППК», член совета депутатов Семеновского г.о. (КПРФ) — 437
  • Максим Петрович Чернов 1977 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 197
  • Наталья Вадимовна Ведерникова 1994 г. р., фельдшер больницы №37 («Новые люди») — 159
  • Сергей Александрович Никонов 1987 г. р., специалист по информбезопасности у ИП Прокопович Максим Станиславович (СРЗП) — 116
  • Елена Владимировна Шамина 1971 г. р., кассир у ИП Пановой Н.М. («Партия пенсионеров») — 98

Округ №19 (5375; 75)

  • Юрий Анатольевич Ерофеев 1966 г. р., директор спортшколы «Сормово», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3663
  • Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., замруководителя ООО «Объединенные кирпичные заводы» (КПРФ) — 641
  • Денис Анатольевич Чертилов 2001 г. р., инженер-технолог ООО «Доза-Агро» («Новые люди») — 299
  • Анатолий Сергеевич Молев 1998 г. р., старший специалист в ПАО «Сбербанк России» (СРЗП) — 269
  • Кирилл Михайлович Климычев 1988 г. р., менеджер в ООО «Сормовский парк» («Партия пенсионеров») — 264
  • Михаил Александрович Шутов 1982 г. р., временно неработающий (ЛДПР) — 239

Округ №20 (5901; 52)

  • Юлия Михайловна Мантурова 1977 г. р., директор ООО «Инновационные решения бизнеса», депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ) — 3908
  • Анастасия Владимировна Сахарова 1981 г. р., заведующая детсадом №100 (ЕР) — 943
  • Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., замначальника отдела службы безопасности АО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского г. о. (ЛДПР) — 316
  • Сергей Андреевич Корнилов 1991 г. р., водитель АО «ТПП Канавинское» (СРЗП) — 261
  • Ольга Вячеславовна Полуэктова 1975 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров») — 240
  • Алексей Дмитриевич Карпухов 1993 г. р., звукорежиссер студии «Музыка-НН» («Новые люди») — 233

Округа Сормовского района

Округ №21 (6393; 345)

  • Павел Дмитриевич Пашинин 1980 г. р., директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4348
  • Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., ведущий инженер-конструктор в АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (КПРФ) — 976
  • Татьяна Александровна Лутохина 1960 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 631
  • Алексей Дмитриевич Столяров 1985 г. р., старший помощник депутата ЗСНО Антона Ананьина (ЛДПР) — 438

Округ №22 (6402; 109)

  • Михаил Сергеевич Иванов 1988 г. р., гендиректор ООО «СЗ Нижегородская девелоперская компания», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4264
  • Татьяна Николаевна Щетинина 1966 г. р., инженер-конструктор АО «ЦНИИ Буревестник» (СРЗП) — 685
  • Сергей Валентинович Дегтярев 1956 г. р., завкафедрой нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета (КПРФ) — 547
  • Филипп Валерьевич Мишанин 1994 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 336
  • Кирилл Владиславович Гриднев 1998 г. р., директор АНО «ЦПП г. Нижнего Новгорода» («Новые люди») — 320
  • Андрей Алексеевич Зарудаев 2005 г. р., студент НГИЭУ («Партия пенсионеров») — 250

Округ №23 (6786; 123)

  • Сергей Сергеевич Пляскин 1975 г. р., исполнительный директор АО «Хлеб», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4761
  • Константин Валерьевич Просянкин 1987 г. р., самозанятый (КПРФ) — 526
  • Регина Раиловна Масленникова 1986 г. р., воспитатель детсада №464 (СРЗП) — 421
  • Андрей Алексеевич Требущук 1998 г. р., фельдшер больницы №12 («Новые люди») — 403
  • Каролина Владимировна Антипина 1993 г. р., замначальника отдела проектирования в ГКУ НО «ГУАД» (ЛДПР) — 348
  • Анастасия Александровна Хрусталева 1978 г. р., менеджер производства ООО «Авиакреп НН» («Партия пенсионеров») — 327

Округ №24 (6179; 113)

  • Евгений Николаевич Костин 1980 г. р., помощник депутата Госдумы Романа Любарского, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4235
  • Антон Михайлович Хохряков 1988 г. р., трубопроводчик ПАО «Завод Красное Сормово» (КПРФ) — 795
  • Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 427
  • Александр Сергеевич Гуляев 1997 г. р., самозанятый («Новые люди») — 404
  • Ирина Рустямовна Лышникова 1986 г. р., предприниматель (СРЗП) — 318

Округа Нижегородского района

Округ №25 (4545; 99)

  • Жанна Александровна Скворцова 1975 г. р., гендиректор ООО «СК Центр», депутат думы Нижнего Новгорода («Новые люди») — 3242
  • Ангелина Никитична Минеичева 2001 г. р., помощник депутата гордумы Михаила Рыхтика (КПРФ) — 411
  • Евгений Валерьевич Полехин 1983 г. р., директор ООО «Промлайт» («Партия пенсионеров») — 329
  • Светлана Валентиновна Столярова 1979 г. р., менеджер по продажам ООО «Строительная площадь» (СРЗП) — 295
  • Марина Игоревна Плохова 1995 г. р., помощник депутата заксобрания Владислава Атмахова (ЛДПР) — 268

Округ №26 (4935; 101)

  • Светлана Михайловна Досаева 1985 г. р., бухгалтер ООО «Электроэнергетическая компания» (ЕР) — 3300
  • Дмитрий Дмитриевич Ионов 2002 г. р., документовед ННГУ им. Лобачевского (КПРФ) — 442
  • Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., старший помощник депутата ЗС НО Татьяны Гриневич (СРЗП) — 251
  • Татьяна Петровна Сидорова 1955 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 378
  • Александр Геннадьевич Смирнов 1955 г. р., замдиректора школы №14 («Новые люди») — 334
  • Елена Павловна Татарникова 1998 г. р., менеджер-аналитик в ООО «Согласие.су» (ЛДПР) — 230

Округ №27 (6095; 132)

  • Дмитрий Геннадьевич Сивохин 1976 г. р., гендиректор АО «Теплоэнерго» (ЕР) — 5329
  • Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник хозслужб Нижегородского онкодиспансера (СРЗП) — 276
  • Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления (КПРФ) — 153
  • Дмитрий Юрьевич Санников 1980 г. р., временно неработающий (ЛДПР) — 123
  • Виктория Олеговна Варшецкая 1996 г. р., домохозяйка («Новые люди») — 122
  • Ольга Александровна Долинка 1984 г. р., начальник проектного офиса в АО «Теплоэнерго» («Партия пенсионеров») — 92

Округ №28 (6576; 98)

  • Ольга Валериевна Балакина 1960 г. р., советник адвокатской конторы №13, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 5102
  • Александр Александрович Абрамов 1989 г. р., предприниматель (КПРФ) — 505
  • Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., директор ООО «Строймет» (ЛДПР) — 352
  • Кристина Павловна Копытова 2004 г. р., студент («Новые люди») — 326
  • Станислав Константинович Смирнов 1971 г. р., сторож детсада №7 («Партия пенсионеров») — 291

Округа Советского района

Округ №29 (3467; 28)

  • Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания» (ЛДПР) — 1582
  • Юрий Алексеевич Малеханов 1994 г. р., специалист АО «Волга-флот» (ЕР) — 1129
  • Ирина Валентиновна Кашкарова 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 273
  • Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель (КПРФ) — 209
  • Анна Дмитриевна Разумкова 2002 г. р., помощник депутата ЗС НО Алексея Фролова (СРЗП) — 138
  • Николай Владимирович Онищенко 2000 г. р., разработчик приложений в ООО «Денум Тех» («Новые люди») — 136

Округ №30 (6968; 62)

  • Наталья Евгеньевна Голунова 1979 г. р., пенсионер (СРЗП) — 174
  • Алла Алексеевна Кожухова 1970 г. р., администратор магазина ООО «Альбион-2002» (ЛДПР) — 115
  • Владимир Геннадьевич Лещенко 1967 г. р., мастер ТСЖ «София» (КПРФ) — 157
  • Альбина Ивановна Пивикова 1957 г. р., воспитатель детсада №404 («Партия пенсионеров») — 128
  • Людмила Львовна Русанова 1990 г. р., замдиректора школы №188 («Новые люди») — 149
  • Евгений Александрович Чинцов 1980 г. р., председатель думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 6245

Округ №31 (5682; 33)

  • Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., предприниматель, депутат думы Нижнего Новгорода (СРЗП) — 4461
  • Диана Александровна Воденисова 1984 г. р., замдиректора школы №47 (ЕР) — 715
  • Марина Леонидовна Арапова 1963 г. р., старший воспитатель детсада №342 («Партия пенсионеров») — 220
  • Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., инженер в ООО «Юкон Инжиниринг» (ЛДПР) — 174
  • Денис Сергеевич Ситников 1999 г. р., замдиректора ООО «Арзамасская типография» («Новые люди») — 112

Округ №32 (6065; 24)

  • Марк Самуилович Фельдман 1954 г. р., вице-президент ПАО «Транскапиталбанк», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4395
  • Татьяна Александровна Гусева 1984 г. р., замдиректора школы №24 (СРЗП) — 590
  • Денис Борисович Яковцов 1978 г. р., судовой техник ООО «Газпромнефть шиппинг» («Новые люди») — 548
  • Николай Юрьевич Соломатин 2002 г. р., домохозяин (КПРФ) — 244
  • Игорь Алексеевич Соловьев 1961 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 148
  • Мария Валерьевна Жиляева 2004 г. р., помощник депутата ЗСНО Антона Ананьина (ЛДПР) — 140

Округа Приокского района

Округ №33 (4975; 91)

  • Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., старший помощник депутата ЗСНО Владислава Атмахова (ЛДПР) — 3002
  • Ирина Евгеньевна Шмелева 1984 г. р., заведующая детсадом №235 (ЕР) — 806
  • Лариса Павловна Косенко 1973 г. р., замруководителя детсада №216 («Партия пенсионеров») — 328
  • Анастасия Николаевна Вишнякова 1991 г. р., домохозяйка (КПРФ) — 324
  • Виталий Александрович Колганов 1984 г. р., предприниматель («Новые люди») — 320
  • Кристина Ивановна Крисанова 1983 г. р., директор по развитию ООО «ЭкопродуктСервис-НН» (СРЗП) — 195

Округ №34 (5809; 112)

  • Владимир Валерьевич Поддымников-Гордеев 1984 г. р., директор спортшколы «Радий», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3797
  • Алексей Константинович Самсонов 1983 г. р., начальник коммерческого отдела АО «ДК Приокского района» («Новые люди») — 504
  • Антон Владимирович Шемяков 1978 г. р., самозанятый (КПРФ) — 515
  • Анастасия Дмитриевна Котова 1993 г. р., предприниматель (СРЗП) — 365
  • Анна Николаевна Иванова 1956 г. р., воспитатель детсада №205 («Партия пенсионеров») — 341
  • Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент-НН» (ЛДПР) — 287

Округ №35 (5262; 87)

  • Михаил Юрьевич Евстифеев 1983 г. р., исполнительный директор ООО «ЛинСофт» (СРЗП) — 2832
  • Марина Александровна Алякина 1969 г. р., заведующая детсадом №205 (ЕР) — 1033
  • Александр Игоревич Куприянов 1981 г. р., замначальника отдела ТПН в АО «ДК Приокского района» («Новые люди») — 379
  • Светлана Владимировна Николаева 1962 г. р., воспитатель детсада №451 («Партия пенсионеров») — 365
  • Евгений Вадимович Пристюк 1992 г. р., распределитель работ АО «ФНЦП ННИИРТ» (КПРФ) — 365
  • Михаил Олегович Жуков 1997 г. р., предприниматель, член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР) — 288

Округа Кстовского района

Округ №36 (6314; 49)

  • Алексей Геннадьевич Запоев 1958 г. р., директор ФОК «Волжский берег», член совета депутатов Кстовского округа (КПРФ) — 4507
  • Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 Автозаводского района (ЕР) — 688
  • Дмитрий Игоревич Исаков 1995 г. р., инженер РФЯЦ-ВНИИИЭФ («Новые люди») — 401
  • Ольга Николаевна Почекаева 1968 г. р., заведующая магазином ООО «Эльбрус и Ко» (СРЗП) — 263
  • Иван Николаевич Романов 1959 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 244
  • Яна Олеговна Машина 1992 г. р., специалист управления экспортных продаж АО «Русполимет» (ЛДПР) — 211

Округ №37 (5024; 53)

  • Андрей Вячеславович Соловьев 1963 г. р., замруководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (ЕР) — 3240
  • Александр Михайлович Боровик 1997 г. р., предприниматель (КПРФ) — 668
  • Владимир Владимирович Грядасов 1959 г. р., пенсионер (СРЗП) — 363
  • Алла Петровна Перская 1983 г. р., самозанятая («Новые люди») — 271
  • Ольга Владимировна Капустина 1987 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров») — 246
  • Никита Леонидович Рогалев 2002 г. р., студент ВГУВТ (ЛДПР) — 236

Округ №38 (5023; 71)

  • Марина Николаевна Крюкова 1971 г. р., руководитель аппарата совета депутатов Кстовского округа (ЕР) — 3400
  • Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН», член совета депутатов Кстовского округа (СРЗП) — 588
  • Егор Александрович Уткин 2003 г. р., замдиректора ООО «Веста» (КПРФ) — 432
  • Евгений Алексеевич Бродягин 2004 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 305
  • Геннадий Александрович Тимофеев 1981 г. р., замдиректора ООО «Интекс Корп» («Партия пенсионеров») — 298

Округ №39 (5025; 42)

  • Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного центра ООО «Страж-НН» («Новые люди») — 170
  • Александр Сергеевич Дубровский 1990 г. р., самозанятый (КПРФ) — 523
  • Александр Николаевич Кузнецов 1976 г. р., гендиректор ООО «Строй-Трейд», член совета депутатов Кстовского округа (ЕР) — 3572
  • Егор Александрович Мигунов 2002 г. р., инженер ООО «Монтажгруппсервис» (ЛДПР) — 264
  • Наталья Алексеевна Москвитина 1983 г. р., самозанятая («Партия пенсионеров») — 223
  • Александр Николаевич Худяков 1977 г. р., директор ООО ПКФ «Антей» (СРЗП) — 273

Ирина Швецова