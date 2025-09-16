Итоги выборов в гордуму Нижнего Новгорода I созыва

«Ъ-Приволжье» свел основные данные по итогам выборов в городскую думу Нижнего Новгорода первого созыва. Выборы прошли по 39 округам, включая четыре округа в присоединенном Кстовском районе, явка составила 21,33%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

От «Единой России» в думу прошли 28 человек (плюс два по сравнению с предыдущим созывом), от КПРФ — пять (плюс один), от ЛДПР — три (плюс один), от СРЗП — два (без изменений), от «Новых людей» — один (без изменений).

Общий процент депутатов от ЕР в обновленной думе уменьшится с 74,3% до 71,8%. У КПРФ он увеличится с 11,4% до 12,8%, у ЛДПР — с 5,7% до 7,7%. У СРЗП процент уменьшится с 5,7%, до 5,1%, у «Новых людей» — с 2,9%, до 2,6%.

Кандидаты в списке представлены в порядке убывания по числу голосов, первым идет победитель.

Округа Автозаводского района

Округ №1 (здесь и далее число действительных и недействительных бюллетеней: 5697, 124)

Владимир Эдуардович Тарасов 1955 г. р., зампредседателя думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3923

Павел Федорович Елагин 1980 г. р., главный инженер КСШОР №1 («Новые люди») — 450

Алена Игоревна Доронова 1992 г. р., индивидуальный предприниматель (ЛДПР) — 434

Максим Сергеевич Барахов 2002 г. р., домохозяин (КПРФ) — 369

Любовь Ивановна Казанцева 1944 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 313

Родион Петрович Кузнецкий, 1978 г. р., директор ООО «Лесная поляна», член совета депутатов Володарского округа (СРЗП) — 208

Округ №2 (8261, 182)

Кирилл Борисович Лазорин 1974 г. р., нотариус, депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ) — 5990

Рустам Сяитович Зяитов 2001 г. р., водитель автохозяйства управделами администрации Нижнего Новгорода (ЕР) — 800

Денис Александрович Басов 1985 г. р., сотрудник инженерно-технического центра — филиала ООО «Газпром трансгаз НН» («Партия пенсионеров») — 477

Алексей Юрьевич Максимов 1985 г. р., индивидуальный предприниматель, член совета депутатов г.о. Сокольский (ЛДПР) — 379

Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион-2002» (СРЗП) — 308

Анастасия Алексеевна Токарева 2004 г. р., домохозяйка («Новые люди») — 307

Округ №3 (5332, 68)

Роман Геннадьевич Пономаренко 1977 г. р., консультант АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3790

Александр Павлович Васютин 1954 г. р., предприниматель (КПРФ) — 453

Елена Валентиновна Егорова 1973 г. р., экономист Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ГЖД («Партия пенсионеров») — 366

Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭЦП ЭнергоАудит», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР) — 262

Дмитрий Александрович Сараев 1989 г. р., электромонтер ООО «Заводские сети» (СРЗП) — 245

Анастасия Евгеньевна Палеева 1991 г. р., региональный менеджер ООО «Феникс» («Новые люди») — 216

Округ №4 (6195, 119)

Валерий Валерьевич Скакодуб 1978 г. р., директор по правовым вопросам ООО «Нижегородские автокомпоненты», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3945

Татьяна Ивановна Антошина 1968 г. р., пенсионер (КПРФ) — 795

Роман Александрович Виноградов 1984 г. р., директор центра внешкольной работы «Алиса», член совета депутатов г. Бор (СРЗП) — 463

Игорь Александрович Ларькин, 1984 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 361

Игорь Евгеньевич Старко 1989 г. р., начальник сортировочного центра АО «Почта России» («Новые люди») — 334

Алексей Борисович Подпольный 1947 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 297

Округ №5 (6638, 108)

Владимир Петрович Аношкин 1955 г. р., гендиректор ООО «Волгагруп», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4802

Наталья Николаевна Смирнова 1983 г. р., делопроизводитель детсада №223 (СРЗП) — 634

Роман Владиславович Атмахов 1993 г. р., аппаратчик АО «ГосНИИ Кристалл», член совета депутатов Шатковского округа (ЛДПР) — 327

Павел Борисович Широбоков 1991 г. р., менеджер по продажам ООО «Сограндис» (КПРФ) — 326

Александр Вячеславович Таёкин 2002 г. р., самозанятый («Новые люди») — 290

Никита Сергеевич Рябов 1998 г. р., самозанятый («Партия пенсионеров») — 259

Округ №6 (5832, 104)

Мария Владимировна Кузнецова 1977 г. р., руководитель проекта в АО «НижКомАвто», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4121

Евгений Николаевич Макарычев 1993 г. р., ведущий инженер ООО «Энерсгрупп» («Новые люди») — 576

Лидия Матвеевна Хухрева 1949 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 328

Ольга Витальевна Дадыченко 1990 г. р., временно не работающая (ЛДПР) — 303

Альберт Владимирович Панков 1969 г. р., водитель автохозяйства управделами администрации Нижнего Новгорода (СРЗП) — 299

Рауль Шалвович Шерозия 1986 г. р., менеджер ООО «УК Донсервис» (КПРФ) — 205

Округ №7 (6683, 57)

Кирилл Андреевич Карташев 1993 г. р., директор МАУК «Дирекция по развитию культурно-массовых мероприятий» (ЕР) — 4701

Константин Николаевич Денисов 1979 г. р., мастер по производственному обучению АНО «Консультационно-учебный центр Авто-Фристайл НН» («Новые люди») — 561

Роман Евгеньевич Чернов 1978 г. р., предприниматель (КПРФ) — 541

Олег Геннадьевич Шилов 1966 г. р., ремонтировщик в ДС «Заречье» («Партия пенсионеров») — 479

Михаил Андреевич Жабовский 2001 г. р., самозанятый, член совета депутатов г.о. Перевозский (ЛДПР) — 401

Округ №8 (5320, 57)

Александр Евгеньевич Петров 1985 г. р., коммерческий директор ООО «Орбитек», член совета депутатов г. Чкаловск (ЕР) — 3722

Максим Михайлович Афанасьев 1980 г. р., мастер участка АО «РУМО» (КПРФ) — 539

Дарья Владимировна Смирнова 1996 г. р., воспитатель детсада №106 («Новые люди») — 495

Юрий Максимович Земсков 2006 г. р., помощник машиниста электропоезда ОАО «РЖД» (ЛДПР) — 323

Татьяна Андреевна Турченко 1990 г. р., руководитель группы в ООО «Система бронирования» («Партия пенсионеров») — 241

Округа Ленинского района

Округ №9 (5091; 53)

Татьяна Александровна Дружинина 1987 г. р., замдиректора АНО «Дом народного единства», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3494

Андрей Владимирович Андриянов 1978 г. р., завхоз ООО «Нижегородские катализаторы» (КПРФ) — 495

Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист по приему граждан Фонда «Центр защиты прав граждан» (СРЗП) — 331

Александр Алексеевич Кузнецов 2006 г. р., директор по развитию ООО «Партнер плюс» («Новые люди») — 296

Ирина Николаевна Курылева 1957 г. р., пенсионер («Партия Пенсионеров») — 247

Марина Валентиновна Шумилова 1962 г. р., пенсионер (ЛДПР) — 228

Округ №10 (5930; 191)

Оксана Васильевна Смолина 1983 г. р., директор лицея №180, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4488

Юрий Николаевич Брагин 1996 г. р., специалист по продаже запчастей ООО «ВАГ-Партс» (ЛДПР) — 330

Андрей Сергеевич Столяров 1975 г. р., водитель ИП Атаев Н.М. («Новые люди») — 331

Александр Александрович Темеров 1990 г. р., домохозяин (КПРФ) — 287

Елена Михайловна Шарагова 1979 г. р., оператор «ДУК Ленинского района» («Партия пенсионеров») — 249

Наталья Валерьевна Розметова 1991 г. р., паспортист «ДУК Ленинского района» (СРЗП) — 245

Округ №11 (5912; 116)

Алексей Геннадьевич Родин 1981 г. р., замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» (ЕР) — 3660

Алексей Александрович Костылев 1983 г. р., инженер «ДУК Ленинского района» («Новые люди») — 593

Евгений Алексеевич Степанов 1985 г. р., менеджер у ИП Дубинина И. А. (КПРФ) — 515

Марина Николаевна Мокрова 1958 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Ленинского района («Партия пенсионеров») — 508

Евгения Витальевна Брагина 1999 г. р., временно не работающая (ЛДПР) — 361

Данила Александрович Искоркин 2002 г. р., предприниматель (СРЗП) — 275

Округ №12 (5855; 132)

Михаил Иванович Рыхтик 1971 г. р., директор института международных отношений ННГУ, депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ) — 3381

Ольга Львовна Вискова 1969 г. р., директор ДЮЦ «Юбилейный» (ЕР) — 1467

Ольга Алексеевна Китаева 2003 г. р., учитель МБОУ «Средняя школа №1» (ЛДПР) — 517

Владимир Владимирович Астапов 1980 г. р., замдиректора лицея №180 («Партия пенсионеров») — 490

Округа Канавинского района

Округ №13 (6654; 115)

Николай Петрович Сатаев 1957 г. р., зампредседателя гордумы Нижнего Новгорода (КПРФ); имелась судимость ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), погашена 14.05.2015 г. — 5054

Зоя Леонидовна Картавина 1955 г. р., специалист по связям с общественностью администрации Канавинского района (ЕР) — 652

Елизавета Андреевна Маврина 1998 г. р., фельдшер «Станции скорой помощи Нижнего Новгорода» (СРЗП) — 287

Кирилл Эдуардович Богатов 1995 г. р., ведущий специалист АНО «Центр поддержки соцпроектов Нижнего Новгорода» («Партия пенсионеров») — 247

Иван Валерьевич Бабушкин 2007 г. р., студент («Новые люди») — 210

Венера Павловна Прошкина 1978 г. р., эксперт АО «X5 Синергия» (ЛДПР) — 204

Округ №14 (4234; 143)

Дмитрий Дмитриевич Игошин 1995 г. р., директор по развитию пунктов выдачи заказов ИП Чинова О. И. (ЕР) — 2310

Алла Петровна Козлова 1967 г. р., помощник депутата ЗС НО Евгения Зудилина (КПРФ) — 1086

Светлана Викторовна Шорина 1979 г. р., педагог ЦДТ Автозаводского района (СРЗП) — 294

Наталья Ивановна Птушко 1963 г. р., пенсионер (ЛДПР) — 206

Павел Александрович Лапшин 1995 г. р., предприниматель («Новые люди») — 198

Святослав Юрьевич Мышаев 1998 г. р., предприниматель («Партия пенсионеров») — 140

Округ №15 (6412; 154)

Руслан Марсович Станчев 1972 г. р., начальник отдела мониторинга и аналитики АНО «Горький Тех», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4640

Людмила Евгеньевна Железнова 1969 г. р., менеджер по персоналу ООО «Логос» («Партия пенсионеров») — 558

Владислав Эдуардович Демин 1995 г. р., управляющий ООО «Таргет» (КПРФ) — 484

Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель (СРЗП) — 402

Дмитрий Евгеньевич Смутин 1988 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 328

Округ №16 (7128; 161)

Инна Вячеславовна Ванькина 1976 г. р., директор Театра юного зрителя, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 5323

Евгений Александрович Липаткин 1975 г. р., замдиректора МП «Нижегородские бани» (КПРФ); имелась судимость по п."г" ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», снята 26.05.2000 г. — 649

Олег Валентинович Замотин 1963 г. р., электромеханик горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ЛДПР) — 349

Ирина Эдуардовна Юферева 1961 г. р., оператор котельной филиала ФГБУ «ЦЖКУ» («Новые люди») — 315

Денис Алексеевич Демарин 1985 г. р., предприниматель (СРЗП) — 270

Владимир Владимирович Мытарев 1969 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 222

Округа Московского района

Округ №17 (5144; 51)

Игорь Николаевич Теленков 1977 г. р., гендиректор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство Учхоз» (ЛДПР) — 3078

Елена Валерьевна Овсянникова 1971 г. р., учитель школы №146 (ЕР) — 755

Роман Алексеевич Бурдин 1989 г. р., региональный директор АО «ЭКСР» (КПРФ) — 583

Вероника Владимировна Мудрова 1970 г. р., врач городской больницы №12 («Партия пенсионеров») — 295

Юлия Алексеевна Ушакова 1990 г. р., замруководителя детского сада №322 (СРЗП) — 272

Полина Юрьевна Егорова 2005 г. р., бариста ООО «Киров лайк» («Новые люди») — 161

Округ №18 (6350; 62)

Станислав Станиславович Прокопович 1974 г. р., гендиректор АО «ТПП Канавинское», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 5343

Кирилл Валерьевич Коршунов 1995 г. р., ведущий инженер сектора безопасности АО «ВВППК», член совета депутатов Семеновского г.о. (КПРФ) — 437

Максим Петрович Чернов 1977 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 197

Наталья Вадимовна Ведерникова 1994 г. р., фельдшер больницы №37 («Новые люди») — 159

Сергей Александрович Никонов 1987 г. р., специалист по информбезопасности у ИП Прокопович Максим Станиславович (СРЗП) — 116

Елена Владимировна Шамина 1971 г. р., кассир у ИП Пановой Н.М. («Партия пенсионеров») — 98

Округ №19 (5375; 75)

Юрий Анатольевич Ерофеев 1966 г. р., директор спортшколы «Сормово», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3663

Алексей Валерьевич Катков 1979 г. р., замруководителя ООО «Объединенные кирпичные заводы» (КПРФ) — 641

Денис Анатольевич Чертилов 2001 г. р., инженер-технолог ООО «Доза-Агро» («Новые люди») — 299

Анатолий Сергеевич Молев 1998 г. р., старший специалист в ПАО «Сбербанк России» (СРЗП) — 269

Кирилл Михайлович Климычев 1988 г. р., менеджер в ООО «Сормовский парк» («Партия пенсионеров») — 264

Михаил Александрович Шутов 1982 г. р., временно неработающий (ЛДПР) — 239

Округ №20 (5901; 52)

Юлия Михайловна Мантурова 1977 г. р., директор ООО «Инновационные решения бизнеса», депутат думы Нижнего Новгорода (КПРФ) — 3908

Анастасия Владимировна Сахарова 1981 г. р., заведующая детсадом №100 (ЕР) — 943

Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., замначальника отдела службы безопасности АО «Атомэнергопроект», член совета депутатов Семеновского г. о. (ЛДПР) — 316

Сергей Андреевич Корнилов 1991 г. р., водитель АО «ТПП Канавинское» (СРЗП) — 261

Ольга Вячеславовна Полуэктова 1975 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров») — 240

Алексей Дмитриевич Карпухов 1993 г. р., звукорежиссер студии «Музыка-НН» («Новые люди») — 233

Округа Сормовского района

Округ №21 (6393; 345)

Павел Дмитриевич Пашинин 1980 г. р., директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4348

Евгений Александрович Валеев 1985 г. р., ведущий инженер-конструктор в АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (КПРФ) — 976

Татьяна Александровна Лутохина 1960 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 631

Алексей Дмитриевич Столяров 1985 г. р., старший помощник депутата ЗСНО Антона Ананьина (ЛДПР) — 438

Округ №22 (6402; 109)

Михаил Сергеевич Иванов 1988 г. р., гендиректор ООО «СЗ Нижегородская девелоперская компания», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4264

Татьяна Николаевна Щетинина 1966 г. р., инженер-конструктор АО «ЦНИИ Буревестник» (СРЗП) — 685

Сергей Валентинович Дегтярев 1956 г. р., завкафедрой нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета (КПРФ) — 547

Филипп Валерьевич Мишанин 1994 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 336

Кирилл Владиславович Гриднев 1998 г. р., директор АНО «ЦПП г. Нижнего Новгорода» («Новые люди») — 320

Андрей Алексеевич Зарудаев 2005 г. р., студент НГИЭУ («Партия пенсионеров») — 250

Округ №23 (6786; 123)

Сергей Сергеевич Пляскин 1975 г. р., исполнительный директор АО «Хлеб», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4761

Константин Валерьевич Просянкин 1987 г. р., самозанятый (КПРФ) — 526

Регина Раиловна Масленникова 1986 г. р., воспитатель детсада №464 (СРЗП) — 421

Андрей Алексеевич Требущук 1998 г. р., фельдшер больницы №12 («Новые люди») — 403

Каролина Владимировна Антипина 1993 г. р., замначальника отдела проектирования в ГКУ НО «ГУАД» (ЛДПР) — 348

Анастасия Александровна Хрусталева 1978 г. р., менеджер производства ООО «Авиакреп НН» («Партия пенсионеров») — 327

Округ №24 (6179; 113)

Евгений Николаевич Костин 1980 г. р., помощник депутата Госдумы Романа Любарского, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4235

Антон Михайлович Хохряков 1988 г. р., трубопроводчик ПАО «Завод Красное Сормово» (КПРФ) — 795

Анжелика Александровна Трегуб 1986 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 427

Александр Сергеевич Гуляев 1997 г. р., самозанятый («Новые люди») — 404

Ирина Рустямовна Лышникова 1986 г. р., предприниматель (СРЗП) — 318

Округа Нижегородского района

Округ №25 (4545; 99)

Жанна Александровна Скворцова 1975 г. р., гендиректор ООО «СК Центр», депутат думы Нижнего Новгорода («Новые люди») — 3242

Ангелина Никитична Минеичева 2001 г. р., помощник депутата гордумы Михаила Рыхтика (КПРФ) — 411

Евгений Валерьевич Полехин 1983 г. р., директор ООО «Промлайт» («Партия пенсионеров») — 329

Светлана Валентиновна Столярова 1979 г. р., менеджер по продажам ООО «Строительная площадь» (СРЗП) — 295

Марина Игоревна Плохова 1995 г. р., помощник депутата заксобрания Владислава Атмахова (ЛДПР) — 268

Округ №26 (4935; 101)

Светлана Михайловна Досаева 1985 г. р., бухгалтер ООО «Электроэнергетическая компания» (ЕР) — 3300

Дмитрий Дмитриевич Ионов 2002 г. р., документовед ННГУ им. Лобачевского (КПРФ) — 442

Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., старший помощник депутата ЗС НО Татьяны Гриневич (СРЗП) — 251

Татьяна Петровна Сидорова 1955 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 378

Александр Геннадьевич Смирнов 1955 г. р., замдиректора школы №14 («Новые люди») — 334

Елена Павловна Татарникова 1998 г. р., менеджер-аналитик в ООО «Согласие.су» (ЛДПР) — 230

Округ №27 (6095; 132)

Дмитрий Геннадьевич Сивохин 1976 г. р., гендиректор АО «Теплоэнерго» (ЕР) — 5329

Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник хозслужб Нижегородского онкодиспансера (СРЗП) — 276

Ярослав Александрович Комиссаров 2002 г. р., руководитель отдела маркетинга Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления (КПРФ) — 153

Дмитрий Юрьевич Санников 1980 г. р., временно неработающий (ЛДПР) — 123

Виктория Олеговна Варшецкая 1996 г. р., домохозяйка («Новые люди») — 122

Ольга Александровна Долинка 1984 г. р., начальник проектного офиса в АО «Теплоэнерго» («Партия пенсионеров») — 92

Округ №28 (6576; 98)

Ольга Валериевна Балакина 1960 г. р., советник адвокатской конторы №13, депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 5102

Александр Александрович Абрамов 1989 г. р., предприниматель (КПРФ) — 505

Дмитрий Константинович Николаев 1977 г. р., директор ООО «Строймет» (ЛДПР) — 352

Кристина Павловна Копытова 2004 г. р., студент («Новые люди») — 326

Станислав Константинович Смирнов 1971 г. р., сторож детсада №7 («Партия пенсионеров») — 291

Округа Советского района

Округ №29 (3467; 28)

Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания» (ЛДПР) — 1582

Юрий Алексеевич Малеханов 1994 г. р., специалист АО «Волга-флот» (ЕР) — 1129

Ирина Валентиновна Кашкарова 1963 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 273

Ксения Сергеевна Пожарова 1994 г. р., предприниматель (КПРФ) — 209

Анна Дмитриевна Разумкова 2002 г. р., помощник депутата ЗС НО Алексея Фролова (СРЗП) — 138

Николай Владимирович Онищенко 2000 г. р., разработчик приложений в ООО «Денум Тех» («Новые люди») — 136

Округ №30 (6968; 62)

Наталья Евгеньевна Голунова 1979 г. р., пенсионер (СРЗП) — 174

Алла Алексеевна Кожухова 1970 г. р., администратор магазина ООО «Альбион-2002» (ЛДПР) — 115

Владимир Геннадьевич Лещенко 1967 г. р., мастер ТСЖ «София» (КПРФ) — 157

Альбина Ивановна Пивикова 1957 г. р., воспитатель детсада №404 («Партия пенсионеров») — 128

Людмила Львовна Русанова 1990 г. р., замдиректора школы №188 («Новые люди») — 149

Евгений Александрович Чинцов 1980 г. р., председатель думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 6245

Округ №31 (5682; 33)

Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., предприниматель, депутат думы Нижнего Новгорода (СРЗП) — 4461

Диана Александровна Воденисова 1984 г. р., замдиректора школы №47 (ЕР) — 715

Марина Леонидовна Арапова 1963 г. р., старший воспитатель детсада №342 («Партия пенсионеров») — 220

Владимир Алексеевич Ершов 1979 г. р., инженер в ООО «Юкон Инжиниринг» (ЛДПР) — 174

Денис Сергеевич Ситников 1999 г. р., замдиректора ООО «Арзамасская типография» («Новые люди») — 112

Округ №32 (6065; 24)

Марк Самуилович Фельдман 1954 г. р., вице-президент ПАО «Транскапиталбанк», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 4395

Татьяна Александровна Гусева 1984 г. р., замдиректора школы №24 (СРЗП) — 590

Денис Борисович Яковцов 1978 г. р., судовой техник ООО «Газпромнефть шиппинг» («Новые люди») — 548

Николай Юрьевич Соломатин 2002 г. р., домохозяин (КПРФ) — 244

Игорь Алексеевич Соловьев 1961 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 148

Мария Валерьевна Жиляева 2004 г. р., помощник депутата ЗСНО Антона Ананьина (ЛДПР) — 140

Округа Приокского района

Округ №33 (4975; 91)

Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., старший помощник депутата ЗСНО Владислава Атмахова (ЛДПР) — 3002

Ирина Евгеньевна Шмелева 1984 г. р., заведующая детсадом №235 (ЕР) — 806

Лариса Павловна Косенко 1973 г. р., замруководителя детсада №216 («Партия пенсионеров») — 328

Анастасия Николаевна Вишнякова 1991 г. р., домохозяйка (КПРФ) — 324

Виталий Александрович Колганов 1984 г. р., предприниматель («Новые люди») — 320

Кристина Ивановна Крисанова 1983 г. р., директор по развитию ООО «ЭкопродуктСервис-НН» (СРЗП) — 195

Округ №34 (5809; 112)

Владимир Валерьевич Поддымников-Гордеев 1984 г. р., директор спортшколы «Радий», депутат думы Нижнего Новгорода (ЕР) — 3797

Алексей Константинович Самсонов 1983 г. р., начальник коммерческого отдела АО «ДК Приокского района» («Новые люди») — 504

Антон Владимирович Шемяков 1978 г. р., самозанятый (КПРФ) — 515

Анастасия Дмитриевна Котова 1993 г. р., предприниматель (СРЗП) — 365

Анна Николаевна Иванова 1956 г. р., воспитатель детсада №205 («Партия пенсионеров») — 341

Роман Олегович Ильинский 1996 г. р., электрик ООО «Стройконтинент-НН» (ЛДПР) — 287

Округ №35 (5262; 87)

Михаил Юрьевич Евстифеев 1983 г. р., исполнительный директор ООО «ЛинСофт» (СРЗП) — 2832

Марина Александровна Алякина 1969 г. р., заведующая детсадом №205 (ЕР) — 1033

Александр Игоревич Куприянов 1981 г. р., замначальника отдела ТПН в АО «ДК Приокского района» («Новые люди») — 379

Светлана Владимировна Николаева 1962 г. р., воспитатель детсада №451 («Партия пенсионеров») — 365

Евгений Вадимович Пристюк 1992 г. р., распределитель работ АО «ФНЦП ННИИРТ» (КПРФ) — 365

Михаил Олегович Жуков 1997 г. р., предприниматель, член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР) — 288

Округа Кстовского района

Округ №36 (6314; 49)

Алексей Геннадьевич Запоев 1958 г. р., директор ФОК «Волжский берег», член совета депутатов Кстовского округа (КПРФ) — 4507

Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 Автозаводского района (ЕР) — 688

Дмитрий Игоревич Исаков 1995 г. р., инженер РФЯЦ-ВНИИИЭФ («Новые люди») — 401

Ольга Николаевна Почекаева 1968 г. р., заведующая магазином ООО «Эльбрус и Ко» (СРЗП) — 263

Иван Николаевич Романов 1959 г. р., пенсионер («Партия пенсионеров») — 244

Яна Олеговна Машина 1992 г. р., специалист управления экспортных продаж АО «Русполимет» (ЛДПР) — 211

Округ №37 (5024; 53)

Андрей Вячеславович Соловьев 1963 г. р., замруководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (ЕР) — 3240

Александр Михайлович Боровик 1997 г. р., предприниматель (КПРФ) — 668

Владимир Владимирович Грядасов 1959 г. р., пенсионер (СРЗП) — 363

Алла Петровна Перская 1983 г. р., самозанятая («Новые люди») — 271

Ольга Владимировна Капустина 1987 г. р., временно неработающая («Партия пенсионеров») — 246

Никита Леонидович Рогалев 2002 г. р., студент ВГУВТ (ЛДПР) — 236

Округ №38 (5023; 71)

Марина Николаевна Крюкова 1971 г. р., руководитель аппарата совета депутатов Кстовского округа (ЕР) — 3400

Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН», член совета депутатов Кстовского округа (СРЗП) — 588

Егор Александрович Уткин 2003 г. р., замдиректора ООО «Веста» (КПРФ) — 432

Евгений Алексеевич Бродягин 2004 г. р., предприниматель (ЛДПР) — 305

Геннадий Александрович Тимофеев 1981 г. р., замдиректора ООО «Интекс Корп» («Партия пенсионеров») — 298

Округ №39 (5025; 42)

Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного центра ООО «Страж-НН» («Новые люди») — 170

Александр Сергеевич Дубровский 1990 г. р., самозанятый (КПРФ) — 523

Александр Николаевич Кузнецов 1976 г. р., гендиректор ООО «Строй-Трейд», член совета депутатов Кстовского округа (ЕР) — 3572

Егор Александрович Мигунов 2002 г. р., инженер ООО «Монтажгруппсервис» (ЛДПР) — 264

Наталья Алексеевна Москвитина 1983 г. р., самозанятая («Партия пенсионеров») — 223

Александр Николаевич Худяков 1977 г. р., директор ООО ПКФ «Антей» (СРЗП) — 273

